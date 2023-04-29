Вышел первый трейлер приквела «Голодных игр». Там играет Питер Динклэйдж из «Игры престолов»

Снят приквел проекта «Баллады о змеях и певчих птицах». Фото: Кадр видео

Три фильма франшизы «Голодные игры» принесли создателям более 2 миллиардов долларов. «Так почему бы не выжать из проекта все до остатка?» Подумали продюсеры и сняли приквел проекта с поэтичным названием «Баллады о змеях и певчих птицах».

В ходе выставки в Лас-Вегасе 29 апреля был представлен трейлер картины, которая уже готова.

Фото: Кадр видео

Как и в случае с другими частями франшизы, сценарий основан на литературном произведении: в данном случае на одноименном романе Сьюзен Коллинз. Книга повествует о Кориолане Сноу (Том Блайт) — будущем диктаторе государства Панем, которому пока что всего 18.

Фото: Кадр видео

Действие разворачивается в ходе десятых Голодных игр, за 64 года до обстоятельств канонических «ГИ», когда Сноу назначают ментором одной из участниц — девушки из дистрикта №12 по имени Люси Грей Берд ( Рэйчел Зеглер). Молодой Кориолан делает ставку именно на нее — и решает, что сможет привести девушку к победе, вопреки всем обстоятельствам.

Фото: Кадр видео

Также в картине заняты Питер Динклейдж («Игра престолов»), Виола Дэвис («Отряд самоубийц») и Хантер Шефер («Эйфория»).

Фото: Кадр видео

В мировой прокат фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет 17 ноября 2023 года.