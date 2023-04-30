Замглавы МИД РФ Вершинин: Пока нет конкретных результатов по зерновой сделке

Результатов, свидетельствующих о выполнении требований РФ по зерновой сделке, нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин завершает свою поездку в Нью-Йорк, где он провел серию встреч, заседаний и переговоров в штаб-квартире ООН.

Он также встретился с корреспондентами российских СМИ, аккредитованными в США, ответив на их вопросы.

О ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКЕ

Результатов, свидетельствующих о выполнении требований РФ по зерновой сделке, нет. Но время до ее истечения еще имеется. Так Вершинин прокомментировал перспективы продления соглашения о зерновой сделке после 18 мая. «Сейчас конец апреля, у нас есть еще время. Пока я повторю то, что мы говорим публично на разных уровнях - у нас нет конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о прогрессе в выполнении наших требований… Нам рассказывают об усилиях. Мы ценим усилия, но нам нужны результаты, а результатов нет» - сказал он.

ОБ АРБИТРАЖЕ С США

Как известно, Соединенные Штаты, на территории которых расположена штаб-квартира ООН, систематически нарушают свои обязательства – не выдают въездные визы дипломатам и журналистам, арестовывают собственность посольств и постпредств.

Вершинин подтвердил, что Россия в очередной раз повторила требование о начале арбитража с США. «Повторили это требование и в ходе последнего контакта с генсеком [ООН]. И будем его повторять. Свидетельств того, что американцы нарушают свои обязательства как принимающая сторона, множество. Мы считаем недопустимыми действия американцев, которые по существу препятствуют международным контактам в рамках ООН», - отметил зам. главы МИД РФ.

О РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Вершинин признал, что у России и США «много проблем в двусторонних контактах». «Фактически их нет», - сказал он, добавив, что российско-американские отношения «находятся на чрезвычайно низком, если не сказать нулевом уровне», хотя между Москвой и Вашингтоном «идет обмен озабоченностями и рассмотрение проблем в двусторонних отношениях на экспертном уровне».

Он не считает, что Вашингтон в обозримом будущем станет инициатором разрыва дипотношений с РФ. «Американцы заинтересованы в сохранении функционирования своего посольства в Москве», - сказал дипломат.

ОБ ОБМЕНЕ ПЛЕННЫМИ

Замглавы российского МИД определил существующие форматы обмена пленными с Киевом как наиболее эффективные. «Я бы привлек внимание к тому, что такие обмены в последнее время имели место. Это хорошо, в том числе и потому что наши военнопленные, к сожалению, подвергаются подчас бесчеловечному обращению… Мы, естественно, благодарны тем, кто проявляет заботу об этом вопросе, но я думаю, что наиболее эффективными был и остаются те форматы, которые мы сейчас используются», - сказал он.

О СПОРТЕ

Российский дипломат решительно отвергает политизацию участия российских спортсменов в Олимпийских играх. «Наша принципиальная позиция заключается в том, что нельзя политизировать этот вопрос, нельзя лишать людей спортивных мероприятий, участия в спортивных мероприятиях на политических основаниях», - резюмировал зам. министра.