Киев начал готовить Украину к провалу контрнаступления

Успокоительные речи украинских чиновников и экспертов наверняка преследуют цель усыпить нашу бдительность Фото: REUTERS

На Украине резко изменился тон выступлений официальных лиц и экспертов по поводу грядущего контрнаступления ВСУ. Анонсы небывалых побед сменились более осторожной оценкой и умеренной риторикой.

- Относительно того, есть ли такая линейная, прямая зависимость от того, вы будете эффективны в контрнаступлении и после этого ваши переговорные позиции будут иными – нет, такой зависимости точно нет. Все понимают, что Украина будет делать все необходимое для того, чтобы вернуть свои территории, что контрнаступление – это не одно какое-то событие, сегодня началось и через неделю можем делать определенные выводы, - вдруг заявил ярый сторонник переговоров о "капитуляции Москвы" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и призвал украинцев поумерить свои аппетиты, одновременно успокаивая их на случай неудачи "контрнаступа" ВСУ. - Это десятки, а то и сотни разных мероприятий, которые так или иначе будут разрушать Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспечение, логистику и постепенно освобождать территорию. Нет такого, что вы сегодня начнете, и если у вас что-то будет идти не так, то завтра мы заставим вас сидеть за столом переговоров.

Еще менее оптимистичен в своих оценках украинский политолог Руслан Бортник.

- Первое опасение – то, что перегретые ожидания внутри украинского общества, в случае недостижения результатов, приведут к тому, что ослабнут позиции власти, позиции Зеленского, приведут к какому-то политическому кризису в будущем, - предостерегает он. - Особенно осенью, когда будет стоять Рубикон выборов, на которые консолидированная оппозиция к Зеленскому собирается выносить вопрос – или выборы, или давайте разделим власть, коалицию национального единства создадим, иначе вы уже узурпатор не совсем легитимный. Сложный политический процесс может случиться осенью

Ну, насчет выборов осенью – это еще бабушка надвое сказала весной. Но кто же это так нагрел градус "ожидания в обществе", кто буквально закатывал истерики про якобы неминуемое "гнать русню за Урал", соответственно, кто будет виноват в грядущем разочаровании, которое несомненно будет, Бортник не ответил, промолчал.

Зато указал на другую опасность провала "контрнаступа".

- Если украинское контрнаступление будет недостаточно успешным, то это возродит российские амбиции, возродит российские иллюзии в отношение того, что Россия всё-таки сможет взять всю Украину. Это означает то, что Россия станет абсолютно недоговороспособной, что она начнёт попытки своего наступления, – выдал свой прогноз политолог. И здесь не обошлось без украинского "кривого зазеркалья", потому что именно Киев на протяжении последних 9 лет является совершенно недоговороспособным. Ведь даже в начале прошлого года была возможность избежать скатывания конфликта в военную плоскость, для чего надо было лишь исполнить Минские соглашения, что Украина сама обязалась сделать. Но в результате его недоговороспособности, что называется, имеем то, что имеем.

- Вот, чего опасаются сегодня на Западе, но этот поезд уже разогнан. И инерция этого поезда общественных ожиданий и внутри нашего общества, и внутри части западных обществ, и заложенные бюджеты на ВПК, продолжают толкать всю эту ситуацию вперёд, несмотря на действительно существенные риски, - сделал вывод Бортник из своих рассуждений.

И это, пожалуй, единственное, в чем он прав. Поезд разогнали и даже если бы в Киеве сейчас пожелали отменить попытку контрнаступления, чтобы сберечь людей, у украинских властей это бы просто не получилось. Сила инерции тащит Украину в пропасть, где ей суждено окончательно пропасть. Впрочем, ей в этом ее руководство и вполне активно помогает, ускоряя это движение. Чему способствует и сам президент Украины Владимир Зеленский.

- Они (русские) уже думают об обороне территорий. Это уже другая волна. Это непростая волна и для нас, - заявил скандинавским журналистам этот "нелох" с пистолетом, которым он накануне хвалился. - Мы понимаем, что их настойчивость на поле боя, которая была в начале, разбита нашими силами, сегодня они вкапываются, делают оборонительные рубежи. Это будет сложно для нас, будет очень непросто, но это уже вторая часть, в которой мы собираемся забрать инициативу.

Можно действительно решить, что на Украине начали готовить общество к грядущему провалу контрнаступления ВСУ. Но не стоит забывать, что такие успокоительные речи, которые говорят чиновники и эксперты (Зеленский не в счет, он обязан источать уверенность в победе, хотя в истории с рассказом о пистолете это у него получилось очень слабо, поскольку он все-таки, пообещав отстреливаться, когда русские будут брать его в плен, отказался застрелиться даже при самом печальном для него исходе) помимо задачи попытаться вернуть страну к адекватному восприятию реальности, могут и наверняка преследуют цель усыпить нашу бдительность и расслабиться. Мол, если они понимают, что у них ничего не получится, напрягаться самим не стоит. На то и расчет. Поскольку, чтобы у них не получилось, нам надо не расслабляться, а как следует постараться.