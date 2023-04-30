На Гоа арестовали олимпийскую чемпионку из России, подозреваемую в торговле наркотиками

На Олимпиаде-80 Светлана Варганова выиграла серебряную медаль на дистанции 200 метров. Фото: ru.wikipedia.org

Индийская полиция сообщила, что арестовала членов международного наркокартеля, руководителем которого являлся гражданин России, имя которого пока не называется. Известно лишь, что среди задержанных – несколько граждан РФ и индийский полицейский.

Однако журналистам удалось узнать, что в числе задержанных – россиянка Светлана Варганова, призер Олимпийских игр 1980 года по плаванию

Фото задержанных опубликовало Бюро по контролю наркотиков Индии

У подозреваемых при задержании были изъяты различные наркотические вещества в больших объемах и крупные суммы наличных, вырученные за продажу наркотиков. В Индии изготовление, хранение, транспортировка, продажа и покупка наркотиков запрещены.

Сообщается, что Варганова проживала на Гоа последние несколько лет. На Олимпиаде-80 она завоевала серебро в плавании брассом на 200 м, а в 1982 году стала чемпионкой мира. Также среди ее наград – бронзовая медаль мирового первенства в комбинированной эстафете 4 по 100 м.

Посольство РФ в Индии подтвердило, что находится в курсе произошедшего и выясняет обстоятельства задержания Варгановой и других россиян на Гоа. Российские дипломаты следят за ситуацией и поддерживают связь с индийскими правоохранителями.