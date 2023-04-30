Новая волна ковида на подходе: насколько опасны частые заражения коронавирусом

Если спуститься в московское метро или сесть в трамвай, то появляется ощущение: уже «началось» Фото: Shutterstock

Новый вариант коронавируса «Арктур» неизбежно вызовет очередной всплеск заболеваемости ковидом в нашей стране. Это признали в Роспотребнадзоре и спрогнозировали: скорее всего, вспышка грянет в конце мая. Однако, если спуститься в московское метро или сесть в трамвай, то появляется ощущение: уже «началось». Кашель, которого почти не было слышно в последний месяц, стал раздаваться гораздо чаще. Практикующие врачи говорят, что рост заражений уже заметен и мощный поток пациентов хлынет за больничными буквально в течение недели после майских праздников.

Впрочем, немало людей после прихода «омикрона» начали переносить ковид на ногах. У большинства граждан до 60 лет нынешние потомки уханьского коронавируса вызывают недомогание сродни классической простуде. Значит - можно перетерпеть, уверены многие. И бесстрашно заражаются снова и снова, заодно успешно передавая вирус окружающим. Как отражается на организме такой «марафон» заболеваний? Обзор исследований на эту тему опубликовал авторитетный международный журнал Nature. Также по просьбе KP.RU возможные последствия частых заражений коронавирусом разобрал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.

ЗАУРЯДНАЯ ПРОСТУДА ИЛИ НАРАСТАЮЩИЙ УДАР ПО ЗДОРОВЬЮ?

По оценкам экспертов, большинство населения мира было инфицировано коронавирусом как минимум один раз. В США до 65% людей перенесли множественные инфекции COVID-19, отмечают авторы статьи в Nature. Вполне вероятно, что в ближайшие десятилетия нам всем суждено неоднократно переболеть «короной». При этом по сей день исследователи расходятся во мнениях о том, насколько опасны повторные заражения и может ли COVID-19 вызвать длительные изменения в иммунной системе.

Иммунолог из Имперского колледжа Лондона Дэнни Альтманн описывает две полярные точки зрения. «Одна сторона утверждает, что SARS-CoV-2 — это заурядный респираторный вирус, ничем не хуже обычной простуды, особенно для тех, кто был вакцинирован. Другие говорят, что повторное заражение COVID-19 — это авантюра. Каждый случай заболевания сопряжен с риском повреждения или, по крайней мере, изменения иммунной системы и долгосрочных последствий для здоровья». Причем, есть доказательства обеих точек зрения, разводит руками ученый. И вот, что говорят исследования.

«ВСЕ НЕ ТАК ПЛОХО»

- Когда происходит повторное заражение, хорошая новость заключается в том, что иммунная система готова к ответу, - поясняет заслуженный врач России Михаил Каган. - В исследовании, результаты которого были опубликованы в формате препринта (то есть научной статьи, еще не прошедшей рецензирование. - Ред.) марте этого года, ученые проанализировали случаи повторных заболеваний игроков Национальной баскетбольной ассоциации США и членов их семей. Оказалось, что люди, заражавшиеся «по второму кругу», избавлялись от вируса на несколько дней быстрее (в среднем за 5 дней против 7 дней при первой встрече с коронавирусом).

Другие исследования показали: если человек в первый раз переболел ковидом легко, то с большой вероятностью и в следующие разы инфекция будет легкой.

- Как минимум два крупных исследования демонстрируют, что повторное заражение, как правило, менее опасно, чем первоначальное, - продолжает доктор Каган. - Так, ученые сравнили две группы не привитых людей в Катаре: около 6000 человек, которые были инфицированы один раз, и 1300 человек, заразившихся повторно. Вероятность тяжелого или смертельного заболевания при реинфекции была почти на 90% ниже, чем при первичной инфекции.

Авторы еще одного исследования проанализировали 3,8 млн случаев первого заражения и 14 000 повторных заболеваний в Англии. Выяснилось, что при последующей встрече с коронавирусом вероятность умереть в течение первого месяца после заражения на 61% ниже, чем при первоначальном инфицировании. А риск попасть в реанимацию - аж на 76% ниже.

«ДВА УДАРА ПО ГОЛОВЕ ХУЖЕ, ЧЕМ ОДИН»

И все-таки повторное заражение ковидом нельзя назвать безопасным, считают зарубежные исследователи. Михаил Каган согласен с этим.

- Люди, которые тяжело переболели при первом заражении, остаются уязвимыми и в дальнейшем. Даже если для них снижается риск госпитализации или смерти, - отмечает врач. - Изучив данные более 16 млн человек, американские исследователи увидели, что более трех четвертей пациентов оба раза переболели в легкой форме. Но! Выяснилось, что часть людей, которые не были госпитализированы в первый раз, оказались в больнице при последующем заражении. В целом же тяжелая повторная инфекция гораздо чаще встречалась у пациентов, переболевших с осложнениями и в первый раз.

Когда ученые сравнили состояние здоровья граждан, столкнувшихся с «короной» лишь однажды, и встретившихся с вирусом дважды и более, то пришли к выводу: переболеть COVID-19 более одного раза хуже, чем один раз. «В этом нет ничего удивительного, — пояснил автор исследования, эпидемиолог из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (штат Миссури, США) Зияд Аль-Али. - Если вас дважды ударят по голове, это точно будет хуже, чем один удар». В частности, выяснилось, что люди с повторными инфекциями в два раза чаще умирали и в три раза чаще попадали в больницу, имели проблемы с сердцем или тромбозы - по сравнению с теми, кто заразился только один раз. «Хотя здесь оценивалось здоровье пожилых людей, можно утверждать, что заражение COVID во второй или третий раз никому не идет на пользу», - говорит доктор Каган.

ВАЖНО

Есть и еще одна причина, по которой ряд ученых считают, что инфекции SARS-CoV-2 — будь она первая или четвертая — точно стоит избегать. «Есть основания утверждать, что даже легкие случаи COVID-19 способны привести к длительному повреждению иммунной системы. Это может сделать людей более восприимчивыми к другим инфекциям и (или) повысить риск аутоиммунных заболеваний», - предупреждают исследователи.

БУДЬ В КУРСЕ

Как снизить риск заражения

В разгар вспышки старайтесь реже бывать в людных местах либо надевайте маску, а лучше респиратор, советуют врачи. Да, простая медицинская маска не задержит все частицы высокозаразных потомков «омикрона», однако как минимум снизит «дозу» вируса. А это повышает шансы, что организм справится с возбудителем и вы не разболеетесь. Правда, стоит иметь в виду: ношение средств индивидуальной защиты имеет смысл, если их надевают все домочадцы. Если же хоть кто-то из членов семьи остается с «открытым забралом», то, подхватив вирус, легко перезаражает всех остальных.

Что касается прививок, то нынешние вакцины не защищают от заражения ковидом (чтобы его избежать, нужны назальные препараты для выработки иммунитета на слизистой - они пока в разработке). В то же время у людей из групп риска вакцинация сводит к минимуму угрозу смертельного исхода. Поэтому сегодня ВОЗ рекомендует прививаться людям старше 60-65 лет, с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом раз в 6-12 месяцев.