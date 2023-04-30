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Политика30 апреля 2023 14:55

Вчера, сегодня, завтра и всегда: Вице-президент США не сумела решить вопрос времени так изящно, как это смогла сделать Мартышка из советского мультика

Камала Харрис разразилась странной речью на очередном своем выступлении
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Вице-президент США Камала Харрис

Вице-президент США Камала Харрис

Фото: REUTERS

Не знаю, как вы, а я за Байдена на новом президентском сроке в Штатах. Он 5 дней назад объявил, что пойдет на второй срок. И ведь может дойти, если его доведут, потому что сам он явно двинет по привычке в другую сторону. Как это обычно у него происходит при поисках выхода.

И он уже пошел не в ту сторону, когда буквально на днях заявил: "Мы не можем переизбрать… Мы не можем выиграть перевыборы. Мы можем только переизбрать Дональда Трампа!" . Правда, говорят, что на самом деле Джозеф хотел сказать другую фразу, дескать, "мы можем переизбрать Дональда Трампа только в том случае, если на самом деле мы займемся этим круговым расстрелом здесь". Но то ли у "деда на перфокартах" не хватило дыхалки на полную фразу, то ли некие злоумышленники запустили в Сеть обрезанный ролик, а получилось, что получилось. На следующий день Байден заявил, что он не старый, а мудрый и умудренный, а некий американский журналист даже называет его "мужчиной в полном расцвете сил". Осталось только переименовать себя из Джозефа в Карлсона и запустить моторчик с пропеллером, чтобы улететь на крышу, которая окончательно съехала. И, похоже, не только у главного кандидата от Демпартии, но и у его напарницы, нынешнего вице-президента Камалы Харрис, которую Джозеф тащит вместе с собой на второй срок в прежнем качестве.

Ее философические рассуждения уже не первый раз ломают головы не только американцам, но и все, кто пытается понять, о чем она говорит и что именно имеет в виду.

- Сегодня — это сегодня. А вчера было для нас сегодня, но вчера. А завтра станет для нас сегодня, но завтра. Так проживите сегодня так, чтобы грядущие сегодня были для вас как вчерашние сегодня, только завтра, - заявила она в своем очередном выступлении.

Киевский голова Виталий "златоуст" Кличко умер бы от зависти на месте, доведись ему освоить такую сложную лексическую конструкцию. А Камале – ничего. Отряхнулась и дальше пошла рассуждать в том же духе.

А я просто взвыл от радости и забился в кресле у компа чуть ли не в судорогах. Потому что такому объяснению позавидовала бы и мартышка вместе с попугаем из сказок Григория Остера из серии "38 попугаев". Там еще отдельная сказка была "Завтра будет завтра". И как там Попугай объяснял Мартышке разницу о времени…

- Сегодня – это никакое не завтра. Завтра будет в будущем, а сейчас у нас настоящее.

- А будущее не настоящее? Оно игрушечное, да? – съехидничала Мартышка.

- Будущее – тоже настоящее, но оно настанет потом.

- Когда?

- Скоррро, - начал уже сердиться Попугай.

- А, по-моему, оно уже настало – торжествующе и загадочно произнесла Мартышка.

- Как настало? Когда настало? – испугались и удивились Попугай и Слоненок.

- Что настало, друзья, - проснулся удав.

- Будущее.

- Где?

- Везде. Сегодня с утра уже завтра.

- Не может быть, чтобы сегодня было завтра, - изумился попугай.

- Значит, по-твоему, сегодня – вчера, так? – не отставала от него Мартышка.

- Вчера уже кончилось, - констатировал Попугай.

- Когда кончается вчера, начинается завтра. Потом послезавтра, потом послепослезавтра, - начал философствовать Удав, но остановился и пораженный спросил. – А когда сегодня?

- А ну его сегодня! Надоело! – безапелляционно решила Мартышка.

- Если будущее уже настало, то сейчас был бы уже Новый год! – предположил попугай.

И они, как вы помните, наверное, начали встречать Новый год… Мартышка решила стать Снегурочкой, Слоненок - Дедом Морозом, а Удав согласился быть елкой. Но быстро отказался от этого амплуа, чтобы в него не втыкали иголки…А там еще Слоненок отказался простужаться…

В общем, пришли к выводу, что поторопились: "Зачем встречать Новый год, когда в этом еще столько всего интересного".

- Значит, будущее еще не настало, а сегодня – это сегодня. И каждый день будет завтра,- "совместными усилиями" решили они в конце концов.

И что-то мне подсказывает, что к такому простому и логическому умозаключению кандидаты в президенты США с таким изяществом и простотой прийти не смогут.

Но, согласитесь, интеллектуальный уровень в рассуждениях героев советского мультика для детей 4-6 лет и претендентов на высшие государственные посты в США, странным образом совпадают.

Эх, Камале бы еще другие сказки почитать Остера! Она бы узнала, как лечить Удава, устраивать зарядку для хвоста, передавать привет мартышке и еще много чего интересного и полезного. А потом смогла бы рассказать об этом американцам, и они вместе с Джозефом наверняка бы выиграли выборы.

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