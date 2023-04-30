Если лагеря отдыха назвать "геноцидом", то секс-рабство пора переименовать в "свободу выбора": В США продают несовершеннолетних десятками тысяч

Тара Ли Родас, волонтерка операции "Артемида" со свидетельскими показаниями перед Юридическим комитетом Палаты представителей. Фото: Кадр видео

И снова о детях. США и Евросоюз объявили России войну и на этом фронте, фактически обвинив нашу страну в киднеппинге. В марте Международный уголовный суд в Гааге (МУС) юрисдикцию которого Россия не признает, выписал "ордера на арест" президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, по обвинению в "незаконной депортации детей". По этому поводу западные СМИ и активисты чуть было не задохнулись от радости. А недавно ПАСЕ приняла резолюцию, в которой сообщила, что перемещение детей с украинской территории на российскую является настоящим "геноцидом".

При этом, Мария Львова-Белова в начале апреля опубликовала бюллетень, в котором сообщалось, что в феврале 2022 года на территорию РФ из ДНР и ЛНР действительно прибыли около двух тысяч воспитанников украинских интернатов для детей-сирот, а также для тех, кто остался без попечения родителей. Но к марту большая часть детей уже воссоединилась со своими родственниками, как на территории нашей страны, так и на Украине.

- Как я уже рассказывала, дети были в оздоровительных лагерях Крыма и Краснодарского края еще с осени. С согласия родителей, граждан Украины, их на время отправили вместе с сопровождающими подальше от боевых действий – отдохнуть и набраться сил. Не для всех сразу получилось обеспечить безопасный обратный путь, поскольку существенно изменилась линия спецоперации, родители с детьми оказались по разные стороны, - рассказала детский омбудсмен России. Но ее слова оказались не нужны никому из тех, кто уже был настроен проголосовать за анонсированное антироссийское решение.

Между тем, есть все основания полагать, что с подачи Вашингтона и Брюсселя у МУСа очень сильно сбилась "стрелка компаса", и вместо настоящих преступников он нашел мнимых. Ведь реально трудно назвать геноцидом эвакуацию детей из зон боев и артобстрелов и их отправку в лагеря отдыха на берега теплых морей. Классический пример – мама из Херсона, которая отправила подальше от обстрелов свою дочку, когда город был частью России. Тут даже и вопрос не надо задавать, а кто же это тогда обстреливал мирный город. Надуманность и искусственность обвинений МУС становится еще более явной и выпуклой, если обратить внимание на США – страну, где действительно с детьми беженцев и мигрантов дела обстоят так, что становится за них страшно. И об этом свидетельствуют сами граждане США.

Тара Ли Родас, волонтерка операции "Артемида", принятой в качестве плана по устранению гуманитарной катастрофы на американо-мексиканской границе администрацией Байдена, выступила со свидетельскими показаниями перед Юридическим комитетом Палаты представителей.

- Я думала, что буду помогать помещать детей в любящие дома, — рассказала она. - Вместо этого я обнаружила, что детей продают через сложную сеть, которая начинается с вербовки в родной стране, они контрабандой доставляются на границу США, а заканчивается сеть, когда ребенка доставляют спонсорам, некоторые из которых являются преступниками, торговцами людьми и членами транснациональных преступных организаций. Некоторые спонсоры рассматривают детей как товар и активы, которые можно использовать для получения дохода — вот почему мы наблюдаем взрыв торговли людьми.

- Сегодня дети будут работать в ночную смену на скотобойнях, фабриках и ресторанах, чтобы расплатиться с долгами перед контрабандистами и торговцами людьми, - продолжила она свой рассказ перед конгрессменами. - Сегодня детей будут продавать ради секса. Сегодня дети будут звонить на горячую линию, чтобы сообщить, что они подвергаются жестокому обращению, пренебрежению и торговле людьми, и мы не знаем, получат ли они необходимую им помощь.

- Преднамеренно это или нет, но можно утверждать, что правительство Соединенных Штатов стало посредником в крупномасштабной многомиллиардной операции по торговле детьми, которой руководят злоумышленники, стремящиеся нажиться на жизнях детей, - заключила она свое выступление и вынесла США безжалостный, но справедливый приговор.

По данным экспертов и соответствующих служб США, на сегодняшний день неизвестна судьба около 85 000 детей, прибывших в США без сопровождения взрослых. И что-то подсказывает, что они находятся совсем не в лагерях отдыха, не получают пособия и местные власти не устраивают их в школы, по окончании которых они смогут на льготных основаниях поступить в вузы.

Неужели это только нам кажется, что тому самому МУСу следовало бы заняться настоящими преступниками и преступлениями? Хотя бы ради тех самых детей… Или они там так боятся американских санкций, которые им пообещали, если они хотя бы косо посмотрят в сторону США.