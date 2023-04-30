Вахтангов был бы счастлив: Сергей Маковецкий, Ирина Купченко, Евгений Князев, Мария Аронова засадили его дом сиренью

Сергей Маковецкий и Владимир Толстой взяли в руки лопаты - и за работу. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На праздник приехали артисты из Москвы, руководитель Республики Северная Осетия Сергей Меняйло, советник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, директор фонда культурных инициатив Роман Карманов... Не говоря про огромное число гостей, ставших свидетелями возражения духовных скреп в регионе, что особенно важно. Не всё же самое культурное - Москве и Петербургу.

Директор Театра Кирилл Крок вдохновляет вахтанговцев сажать сирень Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Путь к этому дню был долгим. 40 лет назад, в 1983 году, Московский Академический Театр им.Вахтангова приезжал на гастроли во Владикавказ (тогда это был Орджоникидзе). Артисты, зная, что это родной город отца-основателя их театра, попросили показать дом, где родился и вырос Евгений Богратионович. В двухэтажном особняке, где когда-то жила семья Вахтангова, была густонаселенная коммуналка: 13 квартир с удобствами на улице. Дом разрушался, его готовили к сносу. И узнав об этом, народная артистка СССР Юлия Борисова после спектакля «Принцесса Турандот» обратилась к зрителям, среди которых были руководители города, с просьбой дом не сносить. «Я заклинаю вас сделайте всё возможное, чтобы дом Евгения Вахтангова не погиб», - с присущей ей эмоциональностью попросила Юлия Константиновна.

Ирина Купченко и Виктор Добронравов считают, что лучше садоводства дела нет. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Её слова услышали. Дом не снесли и даже на фасаде повесили мемориальную табличку. Но денег на реставрацию не дали, и дом продолжил разрушаться.

И вот несколько лет назад за идею - восстановить дом Вахтангова - взялся директор театра Кирилл Крок. И не просто восстановить, а сделать музей и культурный центр, где будет работать арт-кафе, проходить творческие встречи.

Юлия Рутберг возле своей сирени "Цецилии Мансуровой" Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Сперва расселили коммуналки. Потом укрепили две фасадные стены, другие стены - отстроили заново. По образцу чудом сохранившихся исторических окон и входной двери (ей больше ста лет, и под ней во время реставрации обнаружили подкову - на счастье), в мастерских сделали остальные окна и двери. Нашли старинный красный кирпич (его до революции изготовляли на заводе барона Штейнгеля) и даже старую черепицу... На реализацию масштабного проекта ушло 2,5 года.

30 апреля, спустя 120 лет с тех пор, как Евгений Вахтангов покинул отчий дом и отправился в странствия, которые привели его в Москву, где он создал из актерской студии свой театр, в этот дом вновь вернулась его душа.

- Как будто бы побывала в гостях у родного дедушки, - ёмко выразила впечатление актриса Мария Аронова после того, как прошлась по комнатам вахтанговского особняка. В нём тепло, уютно и очень красиво. – Евгений Богратионович снова у себя дома, а мы у него в гостях.

Вахтанговцы воссоздали обстановку старинного особняка ХIХ века и некоторые предметы интерьера привезли из театра. Вдохновительница проекта Юлия Константиновна Борисова приехать не смогла, но передала столик из своей гримерной.

- В этот юбилейный год - 140 лет со дня рождения Евгения Вахтангова. 110 лет - его студии, из которой родился наш театр, - нам было важно вернуть дом Вахтангова Владикавказу. А если посмотреть шире, то и Москве, и всей России, - сказал на открытии директор театра Кирилл Крок.

На а дальше он по-деловому раздал народным и заслуженным артистам перчатки и лопаты и: «За работу, товарищи! Будем сажать сирень вокруг дома отца-основателя. Евгений Богратионович ее очень любил».

Артисты разбились парами и даже сообразили на троих, как это лучше сделать. Сергей Маковецкий встал в пару с Владимиром Толстым. Мария Аронова голосом бригадира командовала Андреем Ильиным: «Яму надо притоптать, утрамбовать, а щели забить». Всё это происходило под проливным практически тропическим ливнем. Вот-вот грозный Терек выйдет из берегов. Но это не испугало отчаянных садоводов Ирину Купченко и Виктора Добронравова. Юлия Рутберг назвала свою сирень Цецилией Мансуровой и посадили её вместе с внуком Гришей. В том время как на углу мемориального дома вахтанговская прима Людмила Максакова, стоя под зонтиком, вдохновенно читала Пушкина:

«Не для житейского волненья,

Не для корысти, не для битв,

Мы рождены для вдохновенья,

Для звуков сладких и молитв»...

Праздник удался, Вахтангов был бы счастлив. Как он говорил: «Нет праздника, нет театра».

И даже на лице серьезного главы Республики Северная Осетия Сергея Меняйло засияла улыбка:

- Благодаря настойчивости Кирилла Крока все самые сложные вопросы решились, - сказала Сергей Меняйло. - В итоге появился новый современный культурный центр в нашей республике. Не просто дом-музей, а живое дело, где будут выступать артисты. Мы пока до конца не осознали значимость этого события.

Ну а Кирилл Крок от себя добавил:

- Я горжусь нашими артистами. На реставрацию потрачено более 200 миллионов собственных средств театра. Это деньги от продажи билетов в Москве, от наших гастролей по городам России, это деньги, которые своим потом и трудом заработал огромный коллектив театра и, в первую очередь, конечно же, артисты. Мы играли спектакли и часть средств направляли на реставрацию дома Евгения Богратионовича.

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