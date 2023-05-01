Заманивать дешевыми пирожками не пришлось: Как Узбекистан голосовал за новую конституцию

Для узбеков дни голосования – праздник. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

А ЧЕМ МЫ ХУЖЕ?

Узбекистан - не первый на постсоветском пространстве решился переписывать конституцию. Но здесь изменения, пожалуй, самые масштабные - 65% главного документа страны будут просто другими.

В новой конституции упор сделан на социальные гарантии - права женщин, доступность бесплатного образование, запрет детского труда (а он тут не редкость на хлопковых плантациях), поддержку инноваций, запрет цензуры в СМИ и другое. Слова «права и свобода» и вовсе записаны в одно из статей, как «высшая цель государства».

Есть и поправки касающиеся политических реалий. Например, членов сената будет не 100, а всего 65; срок президентских полномочий увеличивается с 5 до 7 лет. Занимать высшие госпосты больше дух сроков запрещается (не только президенту, но и спикеру Заксобрания, председателю Сената и так далее). Но с принятием новой конституции происходит обнуление, то есть действующий глава государства Шавкат Мирзиеев получает право снова выставлять свою кандидатуру на президентский пост, а потом и еще раз. И если народ его изберет, продолжить управлять страной он может вплоть до 2040-го года. Стоит отметить, что по вопросу обнуления разногласий не возникло.

Хотя без скандалов, к сожалению, не обошлось - из-за пункта о статусе автономной республики Каракалпакия. Его хотели просто убрать. Когда прошлым летом была опубликована первая редакция новой конституции, вспыхнул скандал. В Нукусе - столице автономии - прошли многотысячные митинги и акции протеста. Тогда было решено - дату референдума перенести на 30-е апреля 2023, а пункт, наделавший столько шума, оставить.

Очереди на участках в 9 утра по ташкентскому времени Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ГОЛОСУЮТ ВСЕ!

Для узбеков дни голосования – праздник. И это не фигура речи. Заманивать дешевыми пирожками тут никого не надо. Узбеки с радостью и каким-то даже трепетом идут исполнять свой гражданский долг.

Я приехала на первый участок в 8:45, у входа стояла очередь, а урна для голосования была заполнена наполовину. Одна женщина и вовсе пришла с огромной охапкой белых цветов - она раздала сотрудницам пункта голосования.

- Вы всегда на голосования с цветами приходите?

- Всегда! Даже зимой. Для нас этот день большой, ответственный праздник. Это белые колокольчики, я сама их вырастила. Всем девочкам подарила, они тут целый день сидят, а работают круглосуточно, - объяснила мне женщина.

- Да, у нас такие вот люди, - улыбается председатель этого участка Гауха Даминова.

- Какую явку вы ожидаете?

- 100%! Вот увидите.

Но агитация все равно велась. И в этот раз креативно - на рекламных щитах в городах крутили смешные ролики, стилизованные под переписку в соцсетях со смайликами и рожицами: «Дубай отменен. 30 апреля важный день», «Поставь будильник 30-го апреля. Не проспи будущее», «Гузель, 30-го сходим после салона, что скажешь?», «Фарход, давай перенесем нашу посиделку в чайхане. 30 апреля у меня важное дело».

- Забавная реклама, да, - говорит мне молодой официант в кофейне. - Мне на телефон смски приходили, приглашали на референдум.

- Сходил.

- Еще утром перед работой.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

КОНСТИТУЦИЯ НА СТОЛБАХ

Кстати, на референдуме по поправкам, эту галочку надо было поставить только одну, напротив «да» или «нет». Как и в России в 2020.

- Я поставил да, да и еще раз да! – улыбается золотыми зубами торговец специй на рынке.

- Что, три раза галочку поставили?

- Зачэм, девушка, три? Один, чтобы бумажку важную не испортить.

- А вы знаете, что меняется-то в конституции?

- Знаю. Там все для меня делают.

Конституция в своем новом варианте со всем добавками и поправками не просто была выпущена многотысячным тиражом, чтобы каждый мог почитать и ознакомиться, но и даже развешана на стендах по всей стране, на каждом участке для голосования.

Документ, надо сказать, масштабный. На прочтение от корки до корки потребуется минут 30, не меньше. Причем, новые статьи никак не выделены. Хочешь понять, что меняется - прочти сначала старую - 92-го года.

- Люди-то понимают, что меняется? – спросила я у секретаря избирательного участка в инжинерно-технологическом институте Бухары Адиза Азимова.

Женщина пришла на избирательный участок с цветами. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- У нас по телевизору уже полгода каждый день показывают и рассказывают что и зачем меняют, - объясняет он мне. - Я здесь преподаю историю, так что студентам занятиях мы не раз объясняли что и как. А сколько брошюр раскладывали по почтовым ящикам, плакатов на домах вешали… Все все знают.

- В конституции Узбекистана прописано, что взрослые дети несут ответственность за своих родителей. Это очень правильно, - рассуждает бабушка в цветастом халате в Бухаре.

- А так разве не несут?

- И так несут. У нас не принято стариков бросать. Но и закон нас уважает.

- Я учительница. И нам, педагогам, уделили внимание. Там написано так красиво, не помню точно.

Лезем в интернет, чтобы вместе почитать:

- Да, вот «труд учителя - основа развития общества и государства». Нас будут уважать.

- А так не уважают разве?

- Очень, очень уважают. Но теперь это закон. Так написано.

Министр высшего образования, науки и инноваций Иброхим Абдурахманов. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ПОМИДОРЫ ОТ КОРОНАВИРУСА

- Мы предложили закрепить за государством обязанность защищать интеллектуальную собственность. А еще предоставить вузам академическую свободу, то есть право самостоятельно выбирать методы обучения, печатать свою литературу, - рассказывает мне прямо на участке автор некоторых поправок, министр высшего образования, науки и инновации Иброхим Абдурахманов, которого я тут встретила совершенно случайно. - В новой конституции есть важные изменения. Например, теперь минимум 30% молодежи должны получить диплом за счет государства. У нас молодая страна и теперь государство будет обязано дать молодежи образование. Еще в стране недавно был принят закон, что все ученые получают выгоду от применения своих разработок в виде процента от прибыли. Теперь это закреплено и в конституции.

- Вы тоже получаете прибыль за свой сорт хлопка? (Иброхим Юлчиевич - вывел один из самых современных сортов хлопка, - авт.)

- Конечно. И не только я - нас было 15 человек в соавторстве. А в данный момент в Центре геномики и биоинформатики Академии наук, где я тоже сотрудник, уже закончены клинические испытания нового сорта помидоров с вакциной от коронавируса.

- То есть съел помидор и привился?

- Да. Еще мы выводим солеустойчивые сорта пшеницы, чтобы начать выращивать ее на неосвоенных территориях. Работаем над созданием «пуленепробиваемых», как мы их называем, растений. Чтобы никакие болезни их не брали.

Почетный консул Узбекистана Сари Цви Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ

Узбеки очень гостеприимный народ. Все, с кем я говорила считал своим долгом позвать меня на чай, на плов. Передавали приветы в Россию родне (у многих тут живут брат, сват, невестка). И каждый хотел показать, что у них и как.

На одном из участков в Бухаре, в филиале «Худудгаза» (это как наш «Межрайгаз») меня пригласили (да так, что я не могла отказаться) в диспетчерский пункт.

- У нас в этом году вся страна перешла на «умные» счетчики. Все за счет государства. Теперь не надо никакие показания сдавать, все вот в компьютере.

В той диспетчерской, как в ЦУПе - огромный экран, поделенный на квадратики, в каждом какой-то график или видео с заправочной станции, где мужики таскают красные баллоны с газом.

- Вот мой дом, - с гордостью показывает диспетчер. – Видите, можно посмотреть сколько газа жена сожгла на еду сегодня. То же самое и у меня в телефоне видно. И никаких долгов теперь, как заканчиваются деньги на балансе - сразу смс приходит. Такая умная система. Нравится вам? - улыбались газовщики. - У вас так же в России?

Международные наблюдатели на избирательном участке. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

И каждый спрашивал, как мне в Узбекистане, нравится ли?

- Нравится, - честно отвечала я.

- И мне тоже нравится, - призналась почетный консул Узбекистана, израильтянка Сари Цви. Я встретила ее на участке, что расположен прямо на киностудии Узбекфильма, здесь она была в качестве наблюдателя от Израиля. - Я 30 лет работаю в этой стране. Русский тут выучила. Очень люблю Ташкент. А еще Самарканд. Узбекистан развивается как ракета.

***

Уже в 11 утра воскресенья ЦИК объявил, что явка превысила 35%. Воздух в Ташкенте в это время прогрелся уже до 30 по Цельсию. В Москве бы это назвали нестерпимой жарой, здесь же это весна - цветут цветы, еще неутомленная зелень бросается в глаза своими ярко изумрудными листьями.

Известная узбекская актриса Дильноза Кубаева. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В четыре часа по полудни, когда зной стал спадать, появилось сообщение, что референдум состоялся - проголосовали 62,24%. Я сидела под раскидистой липой и смотрела новости на информ-лентах: в Денауском районе пришел проголосовать 100-летний дедушка, в Шеробадском - целый свадебный кортеж, невеста в пышном белом платье под руку с женихом.

Еще через час ЦИК передал, что явка составила - 81,39%.

Итоговую информацию о голосовании опубликуют 1 мая. Не удивлюсь, если и правда явка будет 100%.