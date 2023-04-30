На Западе новый тренд: Физически здоровые люди специально калечат себя

Трансинвалиды – это физически здоровые люди, считающие себя инвалидами и поэтому намеренно калечащие себя. Фото: Shutterstock

Крайне редкое встречавшееся еще недавно психическое расстройство, называемое трансинвалидностью, приобрело на Западе масштабы эпидемии. Здесь это новый тренд. Люди специально себя травмируют. Одна зрячая женщина недавно облила себе глаза кислотой, чтобы ослепнуть. Трансинвалиды – это физически здоровые люди, считающие себя инвалидами и поэтому намеренно калечащие себя. Врачам известны случаи, когда трансинвалиды самостоятельно лишали себя зрения, провоцировали травмы, после которых им ампутировали конечности и т.п.

И вот теперь разного рода правозащитники переключили на Западе свое внимание на трансинвалидов и требуют, чтобы медики беспрекословно «лечили» таких пациентов путем ампутаций, доведения их до паралича, слепоты или глухоты.

В соцсетях активно обсуждают последние «достижения» трансинвалидов: молодой канадец отрезал электропилой себе руку; жительница американской Северной Каролины, считавшая себя слепой с рождения, выколола себе глаза. Причем канадец до того, как прибегнуть к «помощи» электропилы, несколько месяцев тренировался в деле оказания первой помощи, дабы не истечь кровью. Расследование показало, что он даже практиковался на тушах животных, которые приобретал у мясника. Позднее он хвастался, что изначально ставил целью сделать все так, чтобы после членовредительства у врачей не было никакой возможности пришить ему руку обратно.

Несколько лет назад феноменом трансинвалидности занялись исследователи канадского Университета св. Томаса. Первые результаты их работы показали, что большинство трансинвалидов – мужчины; особенно много трансинвалидов в ФРГ и Швейцарии. Почти все они хотят лишиться той или иной конечности; чуть реже встречаются «фанаты» полного паралича, слепоты и глухоты. Все они предпочитают не лечиться у психиатров, а устраивать «несчастные случаи». Хотя, например, известно, что в конце 1990-х годов шотландский хирург Роберт Смит ампутировал ноги двум здоровым пациентам по их просьбе, причем операции были одобрены специалистами Национальной службы здравоохранения.

Защитники их говорят, что нет ничего плохого в том, что кто-то желает из здорового и подвижного превратиться в обрубок или развалину, и более того – врачи и общество всячески должны помогать таким желающим.

А вот в среде активистов организаций, объединяющих инвалидов, выступили против такого тренда. Поскольку, по их мнению, трансинвалиды романтизируют реальность людей с ограниченными возможностями и считают трансинвалидность психическим расстройством.

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