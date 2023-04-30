Умер Вячеслав Зайцев - легендарный модельер

Умер модельер Вячеслав Зайцев Фото: Иван МАКЕЕВ

Известный модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет в Москве после продолжительной борьбы с последствиями тяжелого заболевания. На портале Пятого канала рассказали, что ему стало плохо вечером 30 апреля.

По предварительным данным его доставили в Щелковскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением, где он и умер.

Еще в 2016 году в кутюрье диагностировали болезнь Паркинсона, но помимо серьезной проблемы со здоровьем, по Вячеславу Зайцеву ударили и проблемы в семье, поскольку его единственный сын неожиданно отвернулся от него. Модельер не смог смириться с тем, что его без объяснения причин «вычеркнули из семьи».

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иванове. В детстве будущий модельер мечтал стать или военным летчиком, или артистом оперетты. Свой первый в жизни отрезок сукна Вячеслав получил в качестве приза за участие в художественном конкурсе самодеятельности. Однако, позже он все же решает поступить в химико-технологический техникум, который, к слову, окончил с отличием. После техникума он отправляется учиться в Московский институт легкой промышленности.

Фото: Альберт Пушкарев /Фотохроника ТАСС

Первой коллекцией Вячеслава Зайцева еще в 60-е годы стали экспериментальные модели, сделанные на фабрике рабочей одежды, куда он попал по распределению. Но эти модели так и не пошли в производство.

Признание пришло к Зайцеву, когда он трудился во Всесоюзном доме моделей на Кузнецком мосту. Его работы стали сенсацией на многих международных выставках. Так Вячеслав Зайцев открыл миру русскую моду. Он стал главным кутюрье в Советском Союзе, а его наряды носили Пугачева, Пьеха, Зыкина, Магомаев, Гурченко, Кобзон.

О талантливом русском модельере писали так в журнале «Пари Матч»: «Слава Зайцев диктует моду Москве». В западной прессе назвали «Красным Диором», а в Москве его разыскали Пьер Карден, Марк Боан (Dior) и Ги Ларош - они признали «равным среди равных».