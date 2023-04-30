Умер модельер Вячеслав Зайцев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Модельер Вячеслав Зайцев скончался в Москве. Ему было 85 лет. Кутюрье в последнее время тяжело болел.

Причина смерти Вячеслава Зайцева

Вячеславу Зайцеву стало стало плохо вечером 30 апреля. Как передает Пятый канал, модельера доставили с желудочно-кишечным кровотечением в Щелковскую больницу, где он и умер в реанимации. По некоторым данным, кутюрье был без сознания.

В 2016 году у Зайцева была диагностирована болезнь Паркинсона. Неизлечимый недуг стал прогрессировать год назад. Последние месяцы модельер не мог сам ходить и не говорил.

Вячеславу Зайцеву было 85 лет. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Долгая борьба с болезнью Вячеслава Зайцева

Напомним, два года назад появились тяжелые кадры с участием модельера Зайцева. Вячеслав Михайлович передвигался в инвалидной коляске. По лестнице в своем особняке он поднимался с помощью крана для людей с ограниченными возможностями. Кадры с модельером в сеть выложили люди, которые представлялись близкими друзьями мэтра.

При этом рядом не было видно родственников и членов семьи Вячеслава Михайловича. У Зайцева есть единственный сын Егор. Однако наследник признается: его отношения с отцом сильно испортились. Мужчина не был в доме отца с 2015 года.

Певец Лев Лещенко своими глазами видел, в каком состоянии находился именитый кутюрье. "Он был не в очень хорошем состоянии, конечно. Он уже в таком полузабытье находится", - сообщал артист.

Вячеслав Зайцев с женой Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Легенда моды

Отметим, Вячеслава Зайцева по праву называют легендой моды. В его нарядах ходили Алла Пугачева, Нелли Кобзон, Эдита Пьеха, Алиса Фрейндлих, Людмила Максакова, Галина Волчек. Михаил Ульянов и Владимир Зельдин с удовольствием носили элегантные костюмы от Славы Зайцева. Были наряды, которые вошли в историю. Тот самый балахон для Аллы Борисовны придумал именно Зайцев в 1978-м году для фестиваля "Сопот". По его словам, дело было не в том, что Пугачева хотела скрыть лишний вес - она просто стеснялась своего тела. Модельер помог звезде - сделал женственный и таинственный наряд одновременно. Его потом называли "главным платьем в ее карьере".