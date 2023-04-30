«Красный Диор» Вячеслав Зайцев умер в долгах

Умер кутюрье Вячеслав Зайцев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Имя знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева, который скончался 30 апреля 2023 года на 86-м году жизни, в последние годы чаще упоминалось в скандальных новостях: то на страдающем болезнью Паркинсона модельере сомнительные друзья зарабатывали в ТикТоке, то его Дом моды сотрясали громкие разбирательства. Одно время детище модельера, которому он отдал 40 лет жизни, оказалось на грани банкротства: площади распродавали, сотрудников увольняли без заработной платы, а столичные власти засыпали суды исками о взыскании многомиллионных просрочек за аренду.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Как выяснил сайт KP.RU, дела Вячеслава Зайцева в финале жизни шли не слишком успешно. Знаменитый кутюрье умер в долгах: Федеральной налоговой службе он остался должен 38 тысяч рублей. И это, возможно, не предел.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинство компаний, основанных Вячеславом Зайцевым, на сегодняшний день либо закрыты, либо не приносят дохода. Так, нулевая прибыль обнаружилась у организаций «Лаборатория моды Вячеслава Зайцева», «Театр мод Вячеслава Зайцева», «Бархатные сезоны в Сочи», «Слава Зайцев Лакшери», «Новая мода». Еще три фирмы модельеру пришлось закрыть из-за отсутствия прибыли, а в других Вячеслав Михайлович вышел из состава учредителей в 2021-2022 годах.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Между тем, в «Московском доме моды Вячеслава Зайцева», которому кутюрье отдал 40 лет жизни и в итоге передал сыну Егору Зайцеву, ситуация тоже непростая: в последние годы компанию терзали долгами по налогам и бесконечным исполнительным производствам на суммы от 10 до нескольких сотен тысяч рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

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