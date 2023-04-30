Генерал-полковник Алексей Кузьменков. Фото: Росгвардия

О назначении нового военачальника официально сообщило Минобороны. Но почему Президент-верховный главнокомандующий и министр обороны решили сейчас «двинуть наверх» именно этого высшего офицера? На это есть как минимум две причины:

Во-первых, генерал Алексей Кузьменков - матерый тыловик с огромным служебным стажем.

Во-вторых, в ходе специальной военной операции выявились серьезные проблемы в материально-техническом обеспечении войск, решать которые должен высокопрофессиональный управленец в этой области. А Кузьменкову в профессионализме трудно отказать. Его послужной список внушителен, а крутая карьерная лестница была связана исключительно с тылом.

Биография генерал полковника Алексея Кузьменкова: от начальника склада до зама министра обороны

Алексей Кузьменков окончил Вольское высшее военное училище тыла. Службу офицером начал в 1992 году, с начальника склада. Затем были должности замкомандира автомобильного батальона по тылу, начальника продовольственной службы бригады и заместителя начальника тыла - начальника организационно-планового отделения бригады в Московском военном округе (МВО).

С 1998 года на протяжении девяти лет служил заместителем командира по тылу - начальником тыла отдельного комендантского полка. Затем возглавлял продовольственную службу управления тыла МВО. Был он и замкомандира по тылу - начальником тыла гвардейской танковой дивизии.

В 2000 году Алексей Михайлович получил диплом выпускника Военной академии тыла и транспорта. А еще через 9 лет завершил курс обучения в Военной академии Генерального штаба.

В 2009 году назначен начальником тыла - заместителем командующего армией по тылу в Московском военном округе.

В августе 2012 года занял должность руководителя департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Минобороны РФ (с 2014 года – штаб материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ).

Кузьменков был одним из разработчиков операции «Сирийский экспресс», целью которой была оперативная переброска огромного количества материально-технических средств для нашей группировки.

В сентябре 2018 года Кузьменков был назначен на должность заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению. А в 2019 году он стал заместителем Директора Федеральной службы войск национальной гвардии (курировал работу подразделений финансово-хозяйственного и тылового блока). А теперь он занял должность зама министра обороны по материально-техническому обеспечению войск (а если по-простому – стал начальником Тыла вооруженных сил).

Я позвонил генералу Кузменкову, чтобы поздравить с назначением на высокий и задать несколько вопросов:

- С чего будете начинать работу на новой должности? - спросил я у него первым делом.

Генерал-полковник ответил скупо:

- С работы! Сначала надо во всем разобраться. Извините, много дел. Потом как-нибудь поговорим.

Я пожелал ему удачи и подумал, что Кузьменкову досталось очень непростое военное время на его главном тыловом посту. Но ведь и в 2015-м, когда он обдумывал операцию «Сирийский экспресс», он было тоже нелегким. А теперь эту операцию внесли в учебный курс многих военных училищ и академий мира…

ЕГО НАГРАДЫ

- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени;

- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени;

- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (с мечами);

- Орден Александра Невского.

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