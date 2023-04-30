Юрий Скуратов - о раскрытии убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга, совершенного в 1997-м: Наказание за преступления в России неотвратимо

Бывший генеральный прокурор России, профессор РГСУ Юрий Скуратов Фото: Иван МАКЕЕВ

Как передали в воскресенье, 30 апреля, информагентства, ФСБ России раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, которое было совершено в 1997-м.

«Двое исполнителей убийства дали признательные показания о том, что действовали по заказу лидера так называемой тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ) Барсукова (Кумарина)», - сообщили ТАСС в воскресенье в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

…- Юрий Ильич, а вы тогда возглавляли нашу Генпрокуратуру, когда было совершено это ужасное заказное убийство? - спросил я у известного специалиста по российскому и международному праву Юрия Скуратова.

-Да, вся деятельность по организации раскрытия, расследования данного страшного преступления - все это происходило как раз тот период, когда я работал а прокуратуре.

И мне приходилось этим делом тоже заниматься. Оно на контроле было.

- Я почему вам решил позвонить? Ваш лозунг тогда был: «Неотвратимость наказания - лучшая профилактика преступлений». Вы этот лозунг активно продвигали.

- Но лозунг это не мой, Александр.

Что касается неотвратимости наказания…

- Дзержинского?

- И всей криминологической науки, которая исповедуется в нашем государстве.

Это очень важный вопрос профилактики, понимания того, что - никто из тех, кто переуступил закон, несмотря на годы, не останется безнаказанным.

Особенно это касается вот таких тяжких, вызвавших большой общественный резонанс, преступлений.

И оперативная служба, и следственный аппарат активно работают по убийствам прошлых лет и достигают результатов - как вот в данном случае.

- Ещё не могу не спросить… Вы же эту публику хорошо знаете - я имею ввиду так называемый преступный мир. А как там могли отреагировать на эту новость?

- Думаю, те, кто нарушает закон, кто совершает организованные, коррупционные преступления - они, конечно же, должны осознать, что, скажем так, работа с ними будет проводиться и продолжаться до раскрытия содеянного.