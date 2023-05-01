«За нами наши семьи и память наших предков»: Минобороны РФ выпустило новый ролик о службе по контракту

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Минобороны РФ выпустило новое видео с призывом к жителям страны записаться на службу по контракту в армию России.

В видеоролике показано интервью с российским военнослужащим, который рассказал, почему пошел служить по контракту в зону СВО.

«Все мы не хотим пустить нацизм, фашизм, сатанизм, в нашу страну, к нашим людям, к нашим близким», - подчеркнул боец.

По его словам, "У нас все тут идейные, не идейных тут нет". Военнослужащий отметил, что у них много боевого опыта. Вновь прибывших они тренируют, новички быстро схватывают, «мы их бережем».

Контрактник с уверенностью сказал, что «Позади наши семьи и память наших предков. На Украине это все не остановится».

«Западные страны, НАТО устроили с Украиной полигон и втянули нас», - заявил боец.

По его мнению, нам нужно преподать урок Америке и Европе.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, Минобороны России выпустило ролик, популяризирующий службу по контракту в российской армии. И ведомство сообщило, что сейчас армии страны нужны люди с крепким характером.