Накануне 1 мая огнеборцы страны отметили свой профессиональный праздник

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 30 апреля, в МЧС был красный день календаря - отмечали 374-ю годовщину со дня образования пожарной службы.

Глава чрезвычайного ведомства, генерал-лейтенант Александр Куренков, поздравляя в этот день своих коллег, заметил:

- Более трёх веков в истории отечественного пожаротушения огнеборцы подают пример профессионализма и верного служения Отчизне…

А пресс-служба МЧС опубликовала - «в пожарном порядке» - несколько любопытных сюжетов о самых необычных бойцах и командирах.

Мама - командир, сын - боец

На Белгородщине уже 14 лет в должности начальника пожарно-спасательной части трудится Ирина Прохорова.

«Она - единственная женщина среди руководителей всех гарнизонов пожарной охраны области, - читаем в оперативном донесении пресс-службы».

И - ещё: «Ирина гордится своим сыном, который пошел по ее стопам и стал пожарным».

Благодарность спасателям

Прийти лично и поблагодарить каждого, кто участвовал в ее спасении после страшного ДТП в Москве, Мария Артемова смогла только спустя два года после многочисленных операций и реабилитации.

«Тогда, в больнице, ей сказали, что из искореженного автомобиля ее удалось достать живой только чудом. Врачи отметили большую заслугу пожарных, которым удалось быстро эвакуировать женщину и передать скорой».

В коллекции… 111 спецмашин

«Необычную коллекцию из 111 спецмашин и одного самолета БЕ-200 создал хабаровский пожарный Максим Фролов».

На службе он более 20 лет, управляет пожарным автомобилем, а дома собирает миниатюрные копии пожарной и спасательной техники.

…И плюс восточная борьба

Командир отделения ПСЧ-3 Новокузнецка Иван Остраницын борется не только с огнем…

«В качестве наставника он приобщает ребят к спорту. Почти полсотни юных спортсменов вошли в мир восточного единоборства под его руководством, многие уже добились успеха».

КСТАТИ

В России - свыше 1,5 тысячи гарнизонов пожарной охраны, в составе которых - около 22 тысяч подразделений. На их вооружении - более 60 тысяч единиц техники.

Только за прошедший год, благодаря их усилиям, ликвидировано 352 тысячи пожаров, спасено около 29 тысяч человек.