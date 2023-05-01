Интернет-мем Ждун станет героем российской комедии

Ждун - это скульптура, созданная художницей Маргрит ван Бреворт в 2016 году Фото: Shutterstock

Объявлено, что компания «Наше кино» начала работу над полнометражной семейной комедией «Ждун». Напомним, Ждун - это скульптура, созданная художницей Маргрит ван Бреворт в 2016 году и изначально установленная перед детской больницей в Лейдене. Если быть совсем точным, имя Ждун придумали в российском интернете, а настоящее название существа - «Гомункул слоноподобный». Это унылое и весьма комичное создание с головой морского слона должно было развлекать и ободрять пациентов.

В России очаровательный Ждун стал героем множества интернет-мемов, и сейчас превратится в героя фильма. Права на использование этого образа были приобретены официально.

Согласно официальному синопсису, «по сюжету, Ждун – инопланетянин, которого занесло на нашу планету. Он знакомится с мальчиком, который приехал на каникулы к бабушке с дедушкой в красивейший Абрау-Дюрсо. Мальчик должен будет помочь Ждуну вернуться на свою планету, а Ждун поможет мальчику и его семье разрешить все накопившиеся проблемы». Продюсер картины Максим Рогальский говорит, что Ждун будет в фильме анимированным, а остальных персонажей фильма сыграют актеры. Похоже, авторы решили посоревноваться с «Чебурашкой», где все было так же.

Поставит картину Дмитрий Суворов, более всего известный по драме «Одна». Он рассказывает: «Мы все вечно чего-то ждём. То завтра, то понедельника, то наступления весны, лета, и так далее, и это вместо того, чтобы жить и делать что-то здесь и сейчас. Это будет основной идеей фильма».

Съемки должны начаться в сентябре в Москве и в Абрау-Дюрсо, а выйдет картина в следующем году.