«После брака секса нет»: Робби Уильямс признался, что предпочитает мандарины близости с женой

Певец Робби Уильямс, начинавший в 90-е как звезда бойз-бэнда Take That, а затем выстроивший успешную сольную карьеру, дал интервью таблоиду The Sun. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певец Робби Уильямс, начинавший в 90-е как звезда бойз-бэнда Take That, а затем выстроивший успешную сольную карьеру, дал интервью таблоиду The Sun. Вместе с ним на вопросы отвечала супруга, Эйда Филд, с которой они состоят в браке с 2010 года (у них родилось с тех пор четверо детей). И Уильямс неожиданно разоткровенничался об интимной жизни.

«На самом деле все же знают, что после брака секса нет. Просто вот так происходит, и все… Сейчас Эйда может повернуться ко мне на диване и сказать: «Нам надо заняться сексом». А я сижу там, ем мандарин, и типа пожимаю плечами. Ну да, когда-нибудь попробуем».

При этом, судя по всему, отношения у Уильямса и супруги чудесные, и отсутствие регулярной половой жизни им нисколько не мешает. Певец прибегнул к метафоре: «Когда в браке нет секса, это проблема, но только если вы в этот момент находитесь на разных страницах одной книги. Если один этого хочет, а второй - нет. Если у вас разные ожидания и потребности. А мы вместе читаем одну страницу».

При этом до брака, судя по словам Уильямса и его супруги, секс у них был частым и бурным. Снижение либидо произошло, вероятно, не когда они зарегистрировали отношения, а когда певец прекратил принимать тестостерон (его часто употребляют посетители фитнес-залов, он ответственен и за сексуальное влечение). «Я довольно долго принимал тестостерон, но, поскольку я склонен к зависимостям, у этого не было видно края. Я накачал массивные квадратные плечи и начал походить на вышибалу. Это не очень хорошо выглядело. Но тогда мы с женой все время держались за руки и просто не могли друг от друга оторваться. Я скучаю по этому времени, тогда было весело. Но сейчас у нас секса куда меньше, и мы довольны».

А Эйда добавила: «Люди часто путают интимность с сексом. Мы всегда обнимаем друг друга, прижимаемся друг к другу, прикасаемся друг к другу, целуемся, держимся за руки, когда просто сидим перед телевизором и смотрим какой-нибудь фильм, и нам хорошо».

Наличие четверых детей, по словам супругов, тоже не способствует бурной страсти: «наша спальня давно превратилась в спальню в общежитии».