Ребенок-тихоня - горе в семье: почему на самом деле застенчивость опасна для детей

Психолог Комарова предупредила об опасности застенчивости для детей Фото: Shutterstock

Ваш ребенок застенчивый от природы ли он боится новизны и поэтому его пробивает холодный пот каждый раз, когда нужно поучаствовать в детском утреннике или выйти в школе с докладом? Ученые из Канады исследовали реакции на новизну и так называемый социальный стресс, который детям приходится переживать, оказываясь в новом классе или проявляя себя перед сверстниками и учителями, среди 152-х разнополых детей в возрасте 7 – 8 лет. Оказалось, что примерно 10 процентов детей – застенчивы от природы, а 25 процентов – по-настоящему стрессовали на публике и в общении с незнакомыми людьми, хотя в привычной обстановке назвать застенчивым таких ребят было нельзя.

Так может, ребенок-тихоня, - это дар божий для родителей? Удобный, покладистый, на все согласный, или все же стоит развивать в нем смелость, артистизм и способность проявить себя как перед взрослыми, так и в кругу сверстников? KP.RU поговорил с экспертом – психологом «Актион Образование» Екатериной Комаровой.

Какой бы ни была природа того, что ребенок-тихоня, у него есть вредные психологические привычки: избегание, замалчивание, игнорирование, уход от обсуждения и решения проблем. В будущем это может привести к тому, что вашему повзрослевшему чаду будет сложно работать в коллективе, он будет «сдавать себя», тянуть лямку, а продвигать по карьерной лестнице станут другого.

Причина кроется в заниженной самооценке, которая формируется в детстве. Увы, но триггером для того, чтобы ребенок затаился и не проявлял себя, часто становятся такие родительские реакции на его активность, как «не мешай», «займись сам», «у меня есть нечто важнее тебя», «ты не сделаешь, давай я за тебя», «я все решил(а)».

МАМА, НЕ ДАВИ НА МЕНЯ!

Родителю бывает сложно признаться себе в том, что давление на ребенка с его стороны слишком сильное. Поэтому можно попробовать такое упражнение. В течение двух дней записывайте свои высказывания и действия в адрес ребенка, затем проверьте, что и как вы своему чаду говорили, и какой была его реакция на уровне слов и поведения.

НЕ ОПЕКАЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО!

Проанализируйте, как вы вовлечены в «тихое» поведение ребенка. Вспомните, что вы делаете, когда видите, что он затих и ушел в себя: утешаете, подбадриваете, критикуете, игнорируете или делаете что-то за него? Чтобы ребенок проявлялся, был активным участником социальной жизни, достигал своих целей и радовался собственным победам, проявляйте веру в его силы, давайте ему справиться одному, позвольте ему сталкиваться с трудностями, направляя и поддерживая только в определенные моменты.

ДАЙТЕ ТИХОНЕ ПРОЯВИТЬСЯ!

Тихоня своим поведением словно говорит: «Я в безопасности, когда меня не замечают». Ребенку трудно жить незаметным и никому не интересным, поэтому тихони компенсируют недостаточное общение в реальности – фантазиями или общаются в сети с виртуальными собеседниками. Такой побег от реальности не поможет вашему чаду ни в вуз поступить, ни найти себе работу в будущем, хотя, быть может, и сделает из него писателя-фантаста.

Чтобы показать ребенку ценность реального общения, родителям стоит по-настоящему слушать и слышать его. Когда вы разговариваете, смотрите на свое чадо, кивайте, поддакивайте, используйте краткие фразы, которые выражают интерес, например, «Ого!», «Интересно!», «Ничего себе!».

Позитивно высказывайтесь о нем самом, его идеях, отношении к нему. В разговоре можно использовать такие слова и фразы, как «люблю», «уважаю» и «считаю важным», «Я тебя понимаю», «Это важно», «Хорошо, что ты это сказал» и «Я не знал(а)». Обязательно поддержите и похвалите ребенка, если он выразил мнение, которое не совпадает с мнением других, проявил смелость и упорство.

Поддерживайте взрослые качества в подрастающем сыне или дочке. Поощряйте их стремление взрослеть и меняться. Детей нужно постепенно отпускать, хотя это может быть и непросто, особенно для мам. Не стоит оценивать ребенка, опираясь только на мнение преподавателей или других значимых взрослых. Спросите, как он сам оценивает себя и свои успехи, считает ли свой уровень достаточным. Так вы будете поддерживать умение ориентироваться на собственное мнение и в выборе направления учебы и в определении вуза для поступления. Обсудите, чего ему хочется, как он может этого достичь, в чем плюсы и минусы. Не спешите советовать.

ФРАЗЫ ПОД ЗАПРЕТОМ

Не приписывайте ответственность за свои чувства и переживания ребенку. Избегайте, например, фраз «Я из-за тебя с ума схожу!» и «Ты меня довел!». Обратите внимание на ситуации, когда ребенок уходит от проблем, например, замалчивает, терпит, накапливает обиду. Чтобы установить контакт с ребенком в такой ситуации можно сказать о том, что бы чувствовали вы на его месте, например: «Мне было бы обидно, если бы мои вещи брали без спросу».