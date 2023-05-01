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Здоровье1 мая 2023 6:43

Ребенок-тихоня - горе в семье: почему на самом деле застенчивость опасна для детей

Психолог Комарова предупредила об опасности застенчивости для детей
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Психолог Комарова предупредила об опасности застенчивости для детей

Психолог Комарова предупредила об опасности застенчивости для детей

Фото: Shutterstock

Ваш ребенок застенчивый от природы ли он боится новизны и поэтому его пробивает холодный пот каждый раз, когда нужно поучаствовать в детском утреннике или выйти в школе с докладом? Ученые из Канады исследовали реакции на новизну и так называемый социальный стресс, который детям приходится переживать, оказываясь в новом классе или проявляя себя перед сверстниками и учителями, среди 152-х разнополых детей в возрасте 7 – 8 лет. Оказалось, что примерно 10 процентов детей – застенчивы от природы, а 25 процентов – по-настоящему стрессовали на публике и в общении с незнакомыми людьми, хотя в привычной обстановке назвать застенчивым таких ребят было нельзя.

Так может, ребенок-тихоня, - это дар божий для родителей? Удобный, покладистый, на все согласный, или все же стоит развивать в нем смелость, артистизм и способность проявить себя как перед взрослыми, так и в кругу сверстников? KP.RU поговорил с экспертом – психологом «Актион Образование» Екатериной Комаровой.

Какой бы ни была природа того, что ребенок-тихоня, у него есть вредные психологические привычки: избегание, замалчивание, игнорирование, уход от обсуждения и решения проблем. В будущем это может привести к тому, что вашему повзрослевшему чаду будет сложно работать в коллективе, он будет «сдавать себя», тянуть лямку, а продвигать по карьерной лестнице станут другого.

Причина кроется в заниженной самооценке, которая формируется в детстве. Увы, но триггером для того, чтобы ребенок затаился и не проявлял себя, часто становятся такие родительские реакции на его активность, как «не мешай», «займись сам», «у меня есть нечто важнее тебя», «ты не сделаешь, давай я за тебя», «я все решил(а)».

МАМА, НЕ ДАВИ НА МЕНЯ!

Родителю бывает сложно признаться себе в том, что давление на ребенка с его стороны слишком сильное. Поэтому можно попробовать такое упражнение. В течение двух дней записывайте свои высказывания и действия в адрес ребенка, затем проверьте, что и как вы своему чаду говорили, и какой была его реакция на уровне слов и поведения.

НЕ ОПЕКАЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО!

Проанализируйте, как вы вовлечены в «тихое» поведение ребенка. Вспомните, что вы делаете, когда видите, что он затих и ушел в себя: утешаете, подбадриваете, критикуете, игнорируете или делаете что-то за него? Чтобы ребенок проявлялся, был активным участником социальной жизни, достигал своих целей и радовался собственным победам, проявляйте веру в его силы, давайте ему справиться одному, позвольте ему сталкиваться с трудностями, направляя и поддерживая только в определенные моменты.

ДАЙТЕ ТИХОНЕ ПРОЯВИТЬСЯ!

Тихоня своим поведением словно говорит: «Я в безопасности, когда меня не замечают». Ребенку трудно жить незаметным и никому не интересным, поэтому тихони компенсируют недостаточное общение в реальности – фантазиями или общаются в сети с виртуальными собеседниками. Такой побег от реальности не поможет вашему чаду ни в вуз поступить, ни найти себе работу в будущем, хотя, быть может, и сделает из него писателя-фантаста.

Чтобы показать ребенку ценность реального общения, родителям стоит по-настоящему слушать и слышать его. Когда вы разговариваете, смотрите на свое чадо, кивайте, поддакивайте, используйте краткие фразы, которые выражают интерес, например, «Ого!», «Интересно!», «Ничего себе!».

Позитивно высказывайтесь о нем самом, его идеях, отношении к нему. В разговоре можно использовать такие слова и фразы, как «люблю», «уважаю» и «считаю важным», «Я тебя понимаю», «Это важно», «Хорошо, что ты это сказал» и «Я не знал(а)». Обязательно поддержите и похвалите ребенка, если он выразил мнение, которое не совпадает с мнением других, проявил смелость и упорство.

Поддерживайте взрослые качества в подрастающем сыне или дочке. Поощряйте их стремление взрослеть и меняться. Детей нужно постепенно отпускать, хотя это может быть и непросто, особенно для мам. Не стоит оценивать ребенка, опираясь только на мнение преподавателей или других значимых взрослых. Спросите, как он сам оценивает себя и свои успехи, считает ли свой уровень достаточным. Так вы будете поддерживать умение ориентироваться на собственное мнение и в выборе направления учебы и в определении вуза для поступления. Обсудите, чего ему хочется, как он может этого достичь, в чем плюсы и минусы. Не спешите советовать.

ФРАЗЫ ПОД ЗАПРЕТОМ

Не приписывайте ответственность за свои чувства и переживания ребенку. Избегайте, например, фраз «Я из-за тебя с ума схожу!» и «Ты меня довел!». Обратите внимание на ситуации, когда ребенок уходит от проблем, например, замалчивает, терпит, накапливает обиду. Чтобы установить контакт с ребенком в такой ситуации можно сказать о том, что бы чувствовали вы на его месте, например: «Мне было бы обидно, если бы мои вещи брали без спросу».

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