Путин присвоил звание Героев Труда РФ пяти россиянам

Президент наградил конструктора, химика, ткача, шахтера и учителя Фото: REUTERS

Первомай для пятерых россиян стал особенно праздничным днем. Звание «Герой Труда Росссийской Федерации» президент страны присвоил авиадвигателисту Александру Иноземцеву, ученому-химику Юрию Милехину, текстильщику Льву Каленову, шахтеру Эдуарду Щербине, педагогу Татьяне Бабуровой.

Александр Иноземцев, недавно отметивший 72-й день рождения уроженец Камышина - управляющий директор и генеральный конструктор пермской компании «ОДК-Авиадвигатель». Там разрабатывают газотурбинные двигатели для авиации и промышленные газотурбинные установки и электростанции на базе авиационных технологий.

А Юрий Милехин, 75-летний ученый-химик, получил Золотую звезду накануне дня рождения. У академика РАН и главы подмосковного центра двойных технологий «Союз» опубликовано более 600 научных работ, из которых 15 монографий, у него 98 авторских свидетельств и патентов.

Уроженец ивановской Кинешмы, 85-летний Лев Каленов - текстильщик в третьем поколении, гендиректор Бийской льняной компании в Алтайском крае. Сам работает в ткацком деле уже 65 лет.

У педагога-организатора Татьяны Бабуровой общий учительский стаж - 62 года, причем в волоколамской гимназии №1 учителем русского языка и литературы она работает 54 года, среди ее выпускников 17 золотых и 16 серебряных медалистов!

50-летний Эдуард Щербина - заслуженный шахтер России, бригадир горнорабочих очистного забоя на подземном руднике №1, который входит в Приаргунское производственное горно-химическое объединение в Забайкалье. Это - крупнейшее в стране уранодобывающее предприятие.

Звание Героя Труда РФ было установлено указом президента России 10 лет назад . С 2013 года этого звания удостоены более 80 россиян.