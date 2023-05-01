Киев окончательно заврался и "разрешил" украинцам получать российские паспорта в новых регионах России

Киев окончательно заврался и "разрешил" украинцам получать российские паспорта Фото: Shutterstock

Когда украинский чиновник врет? Когда открывает рот. Это уже стало истиной в последней инстанции, и вчера ее снова подтвердил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, выступавший в эфире национального единого всеукраинского телемарафона, который вдруг озаботился вопросами жизни граждан Украины в новых регионах, вошедших в состав России и, "милостиво разрешил" им получать российские паспорта.

- Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное. Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию или уехать оттуда, — заявил Лубинец и поделился, что в Верховной раде готовится законопроект, который разрешит украинцам в упрощенном порядке отказываться от российского гражданства после того, как эти регионы будут "освобождены" Киевом.

Естественно, Дмитро Лубинец не мог обойтись в своем выступлении без прямо-таки отчаянного вранья. И в качестве одного из аргументов упомянул указ Президента России, который, якобы, позволит депортировать украинцев с территории РФ.

- Этот указ направлен на то, чтобы узаконить принудительную паспортизацию, которая проходит на временно оккупированной территории Украины. Это первое. И второе - зафиксировать и поставить точку в этом процессе, начал лгать украинский уполномоченный по правам человека, а дальше и вовсю дал полную волю своей больной фантазии. - Я думаю, что все граждане Украины, которые откажутся от российского паспорта, их просто арестуют. И это будет отдельная категория гражданских заложников, которые российская федерация будет держать в плену, в заключении на своей территории или на временно оккупированной территории Украины.

Какое отчаянное брехло! В Указе Владимира Путина действительно есть вариант депортации тех граждан Украины, которые не захотят получать российское гражданство, но только одной категории - лишь тех, кто станет выступать за насильственное изменение основ конституционного строя России, планировать или финансировать теракты либо экстремистскую деятельность. Эти же пункты указа касаются и тех, кто посягает на общественный порядок и безопасность, в том числе, участвующих в несанкционированных митингах, шествиях или пикетировании. В отношении этой категории граждан Украины действительно могут быть приняты "решения о депортации, реадмиссии, административном выдворении из России, неразрешении въезда в Россию, сокращении срока временного пребывания, нежелательности пребывания (проживания) в России, лишении статуса беженца или временного убежища, об аннулировании вида на жительство". Что же касается просто обычных граждан Украины, живущих в России, то никто по отношению к ним никаких мер дисциплинарного воздействия принимать не будет. Хотите – живите как украинские граждане, хотите – становитесь российскими. Просто у российских больше льгот и преференций.

Впрочем, фейки, подобные этому, в Киеве запускались уже не раз. Как правило, в них российские власти обвиняют в том, что делают украинские. Например, в насильственной повальной мобилизации, или в мобилизации призывников из Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав Российской Федерации. Хотя молодежь призывного возраста не будет еще несколько лет призываться даже просто на срочную службу, тем более, по контракту для участия в СВО. А вот украинские военкоматчики вовсю шерстят местных и устраивают на них облавы в Херсоне, Купянске и других городах, которые временно оказались под Украиной.

Кстати говоря, на новых территориях России местное население жалуется не на то, что их заставляют принимать гражданство России под принуждением, а на недостаток бланков паспортов и прочих документов, из-за чего работа по принятию в гражданство местных идет не такими высокими темпами, как могла бы проходить.

Что же касается Киева, то украинские чиновники помимо откровенной лжи, которой пытаются задурить головы украинцам не только на новых российских территориях, но и на остающихся под контролем Украины, преследуют еще одну цель, которая описана древней армейской мудростью: "Не можешь прекратить – возглавь". Количество украинцев, которых стремятся стать гражданами России, настолько велико, что Киеву страшно не только озвучивать его, но и даже думать про это. А потому Лубинец и иже с ними решили сделать вид, что это они санкционировали такое решение, разрешили украинцам сменить гражданство в целях их же безопасности. Такая трогательная забота, которая не влияет в реальности ни на что и ничего не стоит, но должна благоприятно отразиться на имидже.