Время нелепых ошибок и "пустых" покупок: что можно и нельзя делать в Холостую Луну

Когда ночное светило движется «без руля и без ветрил», обрекая нас на рассеянность, ненужные покупки, нелепые ошибки
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С древнейших времен Луна освещает загадочные уголки человеческой души. Символ ночи, тайны и женственности, она вдохновляет поэтов и влюбленных. С ней считаются моряки и садоводы-огородники. Знахари при ее тусклом свете собирают целебные травы для излечения страждущих. Она навечно повернута к нам одной стороной, вызывая приливы и отливы, землетрясения, расстройства психики, бессонницу и даже панику на биржах…
- Действительно, Луна - второе по важности после Солнца небесное светило, влияющее на нашу жизнь, — говорит астролог Татьяна Лукашевич. - Проходя по зодиаку, она меняет энергию нашей повседневной жизни, которая зависит не только от конкретного знака зодиака, но и от взаимодействия Луны с другими планетами. Но примерно каждые 2-3 дня при переходе из одного знака в другой «ночное светило» перестает с ними взаимодействовать, находясь как бы в пустоте, само по себе, без энергетической поддержки. Такой период называется Холостая Луна или Луна без курса.
Иногда Луна бывает «холостой» несколько минут, а порой - больше суток. Это зависит от градуса планеты, с которой она имела угловое взаимодействие, именуемое в астрологии аспектом.
Люди в эти периоды могут быть рассеянными, допускать нелепые ошибки. Это время тех самых "пустых" покупок, которые потом валяются без дела, ломаются или теряются. Переносятся встречи, нарушаются договорённости…
- Заключать договора, договариваться о чем-то.
- Отправлять важные письма, совершать важные покупки, принимать важные решения.
- Сдавать анализы.
- Проводить обследования, плановые операции.
- Регистрировать брак, бизнес и т.д.
- Вкладывать деньги, инвестировать.
- Давать в долг.
- Проводить деловые встречи, нацеленные на конкретный результат.
- Заниматься рутинными делами, уборкой.
- Медитировать, гулять, общаться с друзьями.
- Что-то недоговаривать, умалчивать.
- Делиться своими тревогами, сомнениями.
Поэтому при планировании дел в мае чрезвычайно важно учитывать Луну без курса, друзья.
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