Время нелепых ошибок и "пустых" покупок: что можно и нельзя делать в Холостую Луну

Когда ночное светило движется «без руля и без ветрил», обрекая нас на рассеянность, ненужные покупки, нелепые ошибки Фото: Shutterstock

С древнейших времен Луна освещает загадочные уголки человеческой души. Символ ночи, тайны и женственности, она вдохновляет поэтов и влюбленных. С ней считаются моряки и садоводы-огородники. Знахари при ее тусклом свете собирают целебные травы для излечения страждущих. Она навечно повернута к нам одной стороной, вызывая приливы и отливы, землетрясения, расстройства психики, бессонницу и даже панику на биржах…

- Действительно, Луна - второе по важности после Солнца небесное светило, влияющее на нашу жизнь, — говорит астролог Татьяна Лукашевич. - Проходя по зодиаку, она меняет энергию нашей повседневной жизни, которая зависит не только от конкретного знака зодиака, но и от взаимодействия Луны с другими планетами. Но примерно каждые 2-3 дня при переходе из одного знака в другой «ночное светило» перестает с ними взаимодействовать, находясь как бы в пустоте, само по себе, без энергетической поддержки. Такой период называется Холостая Луна или Луна без курса.

Иногда Луна бывает «холостой» несколько минут, а порой - больше суток. Это зависит от градуса планеты, с которой она имела угловое взаимодействие, именуемое в астрологии аспектом.

Люди в эти периоды могут быть рассеянными, допускать нелепые ошибки. Это время тех самых "пустых" покупок, которые потом валяются без дела, ломаются или теряются. Переносятся встречи, нарушаются договорённости…

В Холостую Луну не рекомендуется

- Заключать договора, договариваться о чем-то.

- Отправлять важные письма, совершать важные покупки, принимать важные решения.

- Сдавать анализы.

- Проводить обследования, плановые операции.

- Регистрировать брак, бизнес и т.д.

- Вкладывать деньги, инвестировать.

- Давать в долг.

- Проводить деловые встречи, нацеленные на конкретный результат.

В Холостую луну можно

- Заниматься рутинными делами, уборкой.

- Медитировать, гулять, общаться с друзьями.

- Что-то недоговаривать, умалчивать.

- Делиться своими тревогами, сомнениями.

Поэтому при планировании дел в мае чрезвычайно важно учитывать Луну без курса, друзья.

Действует именно в эти периоды по московскому времени

2 мая 02:53 - 2 мая 09:09

4 мая 12:17 - 4 мая 17:32

6 мая 17:38 - 6 мая 23:04

8 мая 23:28 - 9 мая 02:33

11 мая 02:52 - 11 мая 05:05

13 мая 06:15 - 13 мая 07:39

15 мая 05:56 - 15 мая 10:56

17 мая 12:10 - 17 мая 15:27

19 мая 20:51 -19 мая 21:48

22 мая 01:12 - 22 мая 06:28

24 мая 12:12 - 24 мая 17:35

26 мая 09:38 - 27 мая 06:05

29 мая 12:46 - 29 мая 17:51