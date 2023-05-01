Касым-Жомарт Токаев: Казахская земля стала родным домом для представителей разных этносов

Президент Казахстана поздравил сограждан с Днём единства народа. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Глава Республики Казахстан обратился к гражданам страны в связи с отмечаемым 1 мая Днём единства народа, который, по словам президента, олицетворяет гармонию и согласие. «Общенациональное единство является нашим бесценным богатством, прочной основой нашей государственности. Казахская земля стала родным домом для представителей разных этносов. Сегодня все наши граждане чувствуют сопричастность к общему прошлому, настоящему и будущему, у нас общие ценности и идеалы. Мы все принадлежим к одной большой семье, единой казахской нации», – заявил Токаев.

Он подчеркнул, что поступательный прогресс страны зависит от успеха проводимых реформ, и достичь поставленных масштабных целей можно только благодаря «нашему нерушимому единству».

«Народная мудрость гласит: «Начало счастья – согласие». Этот завет предков выступает одним из главных приоритетов в построении Справедливого Казахстана. Мы будем последовательно созидать гармоничное общество, основанное на принципах равенства и справедливости, – говорится в поздравлении президента. – Пусть крепнет единство нашего народа, вознося нашу страну к новым вершинам! Желаю всем согражданам благополучия и процветания!»

124 национальности под единым флагом

Праздник единства народа Казахстана был учреждён в 1995 году, через 4 года после провозглашения Независимости. Он пришёл на смену Дню международной солидарности трудящихся.

В этот день по всему Казахстану учреждения образования и культуры организуют ярмарки и выставки, главная тема которых – единство народа многонациональной республики. Повсеместно проходят праздничные концерты с участием звёзд отечественной сцены и приглашённых иностранных гостей. Граждане собираются на праздничные шествия, спортивные состязания и развлечения. Некоторые надевают свои национальные костюмы. Праздник включает в себя дегустацию популярных национальных блюд. Гости и участники праздника знакомятся с традиционными культурами, бытовой утварью, одеждой, представленной на этнокультурных выставках.

В нынешнем году в Астане народные гуляния проходят на площадке у монумента «Байтерек» и на Городской площади, здесь выступают творческие коллективы столичных организаций, артисты Государственной академической филармонии, звёзды отечественной эстрады. Именно сегодня по всей столице Казахстана забили фонтаны.

Спортивно-массовые игры проводятся на территории международного выставочного центра EXPO, в парках «Ататюрк», «Коктал», у монумента «Қазақ елі». Горожане могут принять участие в соревнованиях по национальным видам спорта, по армрестлингу, перетягиванию каната и поднятию гири. В Триатлон-парке любителей спорта ждёт праздничный марафон.

В Алматы праздничные акции проходят на улицах Жибек жолы, Панфилова, перед зданием Академии наук. В концертных программах участвуют артисты театра традиционного искусства «Алатау», музыкальные группы и диджеи.

В преддверии Дня единства народа Казахстана Бюро национальной статистики опубликовало данные процентного соотношения различных этнических групп, населяющих республику, численность граждан которой в настоящий момент составляет 19 808 430 человек. Казахи составляют 70,6% населения страны, доля русских – 15,1%, узбеков – 3,2%, украинцев – 1,9%, уйгуров – 1,5%, немцев – 1,1%, татар – 1,1%, азербайджанцев – 0,7%, корейцев – 0,6%. Самая большая численность казахов – в Туркестанской области – 1,5 млн. Больше всего русских от общего числа проживает в Алматы – 428 тыс., узбеков – в Туркестанской области – 378 тыс., украинцев – в Костанайской области – 86 тыс., из 297 тыс. казахстанских уйгуров большинство проживает в Алматинской области – 120 тыс. человек.

В стране есть также представители народа гагаузов, лезгин, кумыков, аварцев, говорится в сводке. По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане под единым флагом в целом проживают представители 124 национальностей.

«Казахстан – большая сплоченная нация»

В организации первомайского праздника активно участвует Ассамблея народа Казахстана (АНК), представляющая интересы всех этнических групп страны и ставящая целью развитие культур, языков и традиций народов Казахстана. АНК была учреждена в том же году, что и День единства народа Казахстана. В 2008 году был принят закон, наделяющий АНК правом делегировать своих представителей в высший законодательный орган. При ассамблее работает научно-экспертный совет, в состав которого входят учёные, руководители исследовательских институтов и известные общественные деятели.

На состоявшейся буквально на днях сессии Ассамблеи народа Казахстана президент республики Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия, нежелания и неумения видеть в представителе другого этноса, другой национальности близкого человека и друга. «Истинный патриотизм ни в коем случае нельзя путать с национальным чванством. Казахстан – это большая сплочённая нация, можно сказать, команда, в которой каждый этнос вносит свой бесценный вклад в укрепление дружбы, гармонии и согласия. Убеждён, неуклонно следуя по пути построения сильного государства и справедливого общества для всех и каждого, мы превратим нашу страну в несокрушимый монолит свободы и независимости», – заявил президент Казахстана.