Зачем Запад гонит Украину в контрнаступление: политики хотят оправдать бешеные траты красивой картинкой

Европейские СМИ все чаще пишут о разочаровании Запада от «пассивности» Киева на юго-востоке Украины
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Почему европейские СМИ все чаще пишут о разочаровании Запада от «пассивности» Киева на юго-востоке Украины — об этом на Радио «Комсомольская правда» говорили с полковником в отставке, главным редактором информагентства Anna News Анатолием Матвийчуком.
- Третий месяц пошел разговорам о весеннем «наступление Киева».
- Это распиаренная акция. Такой итог вакханалии с вооружениями и финансами для «контрнаступа». Сегодня The Guardian пишет о том, что западные политики спрашивают: почему Киев не наступает, если мы вложили в него такие бешеные деньги и вооружение? То есть обескровили свои арсеналы. В то же время западные аналитики подводят предварительные итоги: российская армия практически не понесла таких потерь, которые понесла украинская армия. То есть Москва сохранила свой боевой потенциал, провела мобилизацию, подготовку мобресурсов, перекинула их в зону боевых действий и готова перейти в наступление.
- К какому выводу приходят?
- Если украинская армия не сможет выполнить задачи наступательные, (а она не сможет), значит, в наступление перейдет российская армия. Это вытекает из природы конфликта: кто наступает - тот побеждает.
- В чем была главная идея контрнаступа Украины — прорыв к Крыму?
- Украинцев, по большому счету, уже никто об этом не спрашивает. Доктор сказал – в морг, значит, морг. Так и здесь: им сказали наступать. А они обязаны были выдать картинку того, за что Запад заплатил. Чтобы «все деньги видны на экране».
- Но Запад платил не просто за наступление - за разгром России?
- Ничего этого не последует. Во многих странах Запада выборы. А депутаты под давлением избирателей начнут задавать вопросы и европейским, и американским руководителям: куда делись деньги? Почему такой бардак?
- Так значит, в любом случае заставят наступать.
- Я прогнозировал, как только подсохнет грунт, они пойдут в наступление. Которое ничего даст.
- Почему?
- Могут вклиниться в нашу оборону на три-пять километров. А потом будет их разгром ВКС и артиллерией. У них нет превосходства в авиации. Ослаблена армейская ПВО. Наша армия добросовестно начнет наступательные операции на тех направлениях, которые и прогнозировали. Скорее всего, это будет Славянск – Краматорск, Николаев, возможно, Одесса.
- А в данный момент в нашем наступлении пока нет смысла?
- Сегодня мы перемалываем их живую силу. Техника, которую поставили западники - ее поставили не в тех масштабах, которые рекламировали. Танков ждали более 200, их меньше. Поставили какое-то количество дальнобойных ракет. Но это не критично в такой военных действиях, которые сегодня там идут. Это крохи, которые они пиарят.
- То есть, мы ждем, чтобы они полезли первыми? Но Славянск – Краматорск – это Мариуполь и Артемовск в квадрате?
- Нет. Когда падет Артемовск, они там уже не смогут задержаться. Есть такое понятие - устойчивость обороны. У ВСУ она зиждется на обороне Артемовска и Авдеевки. Как только они падут, посыплется вся оборона. Они не смогут сосредотачивать такие силы и резервы на тех направлениях, где начнутся прорывы наших войск.
- Но не раз сообщалось, как хорошо укреплены позиции в Славянске и Краматорске, какие там подземные сооружения...
- Разведка говорит: мы подтащили термобарические системы. Для них подземные хранилища практически не существуют. Бомба разрушает «подземку» на глубину до 50 метров.
- То есть, на ситуацию предлагаете смотреть с осторожным оптимизмом?
- Я всегда говорил о том, что контрнаступление Украины – это самоубийство для Киева. Если все будет нормально и прямо не вмешаются натовцы, ВСУ ждет разгром до конца лета, может, даже в его середине.
- А дальше - до Киева и Львова?
- Мы должны решить политические задачи. Украина должна выйти из боевых действий. Ей предстоит изменить состав правительства и статус с враждебного на нейтральный.
- А потом?
- Скорее всего, центр Украины останется Украиной, юг – бывшая Новороссия, Малороссия, а запад пускай добровольно идет в Польшу. Люди, которые там живут, никогда себя украинцами не считали.
- Передышки Киеву давать нельзя?
- Ни политической, ни военной передышки — потом все это оборачивается против нас.