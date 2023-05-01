Приоритетные направления развития экономики регионов СКФО обсудят на первой Кавказской инвестиционной выставке

Первая в России Кавказская инвестиционная выставка станет платформой для обсуждения перспектив Северо-Кавказского федерального округа. Это уникальное событие пройдет 3 и 4 мая в городе Минеральные Воды в МВЦ «МинводыЭкспо». Но уже 2 мая на выставку приедут ключевые инвесторы, инициаторы инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа.

Участники представят свои экономические векторы и бизнес-идеи на серии круглых столов. На встречах и круглых столах будут обсуждаться актуальные направления и стратегии развития республик: включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, туризм, транспорт и логистику, жилищно-коммунальный комплекс, развитие человеческого капитала, молодежное предпринимательство, брендинг территорий, цифровизацию бизнес-процессов и еще многое другое.

Стартовый день - 2 мая. В МВЦ «МинводыЭкспо» откроется масштабная выставочная экспозиция. Участники и гости выставки смогут ознакомиться со стендами из нескольких регионов страны: Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии — Алании, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, а также республик - Абхазия и Южная Осетия.

Помимо отдельных выставочных элементов центральной зоной экспозиции будет объединенный стенд института развития Кавказ.РФ. Стенд станет ключевым звеном выставки - здесь пройдут подписания соглашений с финансовыми институтами, резидентами ОЭЗ, субъектами МСП и общественными организациями.

Особое внимание стоит уделить оформлению стендов: во всей выставочной композиции отражена концепция «Кавказ от моря до моря». Организаторы мероприятия постарались передать колорит каждой из участвующих республик, при этом показав единство всех регионов СКФО. На круглых столах и сессиях обсудят вопросы, связанные с транспортно-логистическом комплексом, АПК, цифровизацией, ЖКХ, экономическими перспективами промышленности СКФО и брендингом территорий.

3 мая деловая программа будет посвящена виноградарству и виноделию, туризму, роли международному транспортному коридору «Север — Юг» для экономического развития территории. Участники выставки обсудят вопросы кадрового потенциала, применения финансовых инструментов в СКФО и инвестиционных возможностей региона.

Ключевым мероприятием этого дня станет пленарная сессия «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона» и заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития. В ней примет участие вице-премьер, куратор Северо-Кавказского федерального округа Александр Новак.

Завершающий день, 4 мая, станет днем обсуждения вопросов молодежной политики, предпринимательства и стартапов. Эксперты в формате наставничества поделятся положительными проектами по реализации кадрового и предпринимательского потенциала на региональном и федеральном уровне.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Организатор — Фонд Росконгресс, стратегический партнер — АО «Кавказ.РФ»