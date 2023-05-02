Последние новости о ситуации вокруг Украины на 2 мая 2023 года: Чем Киев оскорбил Индию, что омбудсмен советует «новым россиянам» и зачем шведам поля Украины

В Павлограде нанесен ракетный удар по военным объектам Фото: REUTERS

А диверсанты лезут как тараканы на липучку

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении вывела из строя до 55 «воинов света», бронемашину, пикап, гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30. «Западная» группировка войск на Купянском направлении подавила попытки пяти украинских ДРГ прощупать нашу оборону в ЛНР, нивелировала свыше 85 бойцов ВСУ, два автомобиля, гаубицу Д-20 и склад боеприпасов 127-й мехбригады ВСУ на Харьковщине. «Южная» группировка войск на Донецком направлении нанесла противнику такие потери: до 330 бойцов, танк, четыре бронемашины, четыре автомобиля, гаубица Д-30 и склад боеприпасов 53-й мехбригады ВСУ в Новоукраинке. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила ДРГ ВСУ, до 55 украинских бойцов, бронемашину, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б». На Херсонском направлении нивелировано до двух отделений, два автомобиля, САУ «Акация» и гаубица «Мста-Б». Силы ПВО сбили 8 украинских беспилотников в 4 регионах. Недолет.

В Павлограде нанесен ракетный удар по военным объектам

Власти украинского Павлограда, что на Днепропетровщине, призвали местных жителей не публиковать в Сети фото и видеозаписи последствий удара по военным объектам в городе, расположенном в 100 км от Запорожья. Но поздно — видео и фото большого пожара и детонации боеприпасов разлетелись по миру. Первоначально сообщалось, что удар пришелся по железнодорожным объектам, где находились военные эшелоны. Затем последовало уточнение — ракеты нашли завод, выпускающий боеприпасы и склады с боекомплектами и ГСМ. Били высокоточными ракетами морского и воздушного базирования. 46-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ топлива и снарядов из Павлограда на Запорожский участок не довезли.

Дроны вновь пытались пробиться к Севастополю

Вечером 1 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем ТГ-канале, что силы Черноморского флота, взаимодействуя с подразделениями ПВО, отражают атаку украинских беспилотников на внешнем рейде города русской воинской славы. Развожаев сообщил: «Один беспилотник уже сбит. Все службы города в готовности». До того БПЛА был сбит на западе полуострова. Предыдущая атака дронов на Крым была отражена 29 апреля. Тогда в Казачьей бухте в Севастополе загорелся резервуар с топливом, пострадало 4 цистерны, пожар локализовали.

На Брянщине пытались пустить под откос товарняк

Александр Богомаз, губернатор Брянщины, сообщил, что локомотив сошел с рельсов в Брянской области из-за сработавшего на путях взрывного устройства. Глава региона сообщил в ТГ-канале: «В Унечском районе на 136-м километре ж/д путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство,сошел с рельсов локомотив грузового состава». Позже стало известно, что с рельс сошли локомотив и семь вагонов с нефтепродуктами из почти 8 десятков. Товарняк следовал из Гомеля в Брянск. Пострадавших нет. Подозреваемые предварительно установлены благодаря видеокамерам и опросам. Из-за диверсии, которую расследует СКР, на участке Унеча — Рассуха приостановили движение, пришлось задержать пассажирские поездов № 202 Новозыбков — Москва и № 86 Климов — Москва. В это же время в Ленинградской области подорвали опору ЛЭП. На другой опоре нашли и обезвредили взрывное устройство. ФСБ возбудила уголовное дело. Взорвешь — далеко не уйдешь.

Минобороны незалежной оскорбило индийцев

Старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта заявил, что опубликованная Минобороны незалежной карикатура на богиню Кали вызвала возмущение в древней стране. Накануне украинское оборонное ведомство опубликовало в соцсети фото поднимающегося с места взрыва дыма и рядом коллаж с изображением Кали. Все это подписали «Произведение искусства». Гупта напомнил, что недавно замглавы МИД самостийной приезжала в Нью-Дели просить у Индии поддержки. Чиновник индийского МИД заявил: «За этой фальшивкой скрывается истинное лицо украинского правительства». Как полагает Гупта, карикатурное изображение богини Кали на агитационном плакате — это оскорбление «чувств индуистов во всем мире». А журналистка телеканала News 18 Шубханги Шарма, считает это издевательством: «Это неприлично для страны, которая утверждает, что стала жертвой». Но слово «неприлично» в Киеве давно выброшено из их лексикона.

Самостийным депутатам остается лишь ковыряться в носу

Александр Береза, депутат горсовета в славном городе судостроителей Николаеве, во время онлайн-заседания законодательного органа, сидя перед камерой, начал ковыряться в носу. Дело было так. После того, как депутатов попросили включить камеры, Береза подключился к онлайн-заседанию с работающей камерой, но выключенным микрофоном. Общаясь с кем-то за кадром, народный избранник морщился, постоянно тер ладонью лоб и, наконец, начал ковыряться в носу. Эти непарламентские телодвижения могли лицезреть все участвующие в заседании коллеги. Записью можно было полюбоваться на официальном Youtube-канале заксобрания Николаева. А, вообще, это же символический жест — может, Береза так докапывался до истины.

Украинский омбудсмен советует получать паспорта РФ

Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, с озабоченным выражением лица посоветовал жителям новых регионов России получить российские паспорта. Лубинец заявил: «Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное». Заодно украинский омбудсмен сообщил, что в Киеве готовят закон, по которому украинцы смогут впоследствии отказаться от российского гражданства. Какой хитрый шаг: паспорт входит — и выходит...

Шведы хотят поскорее разминировать поля Украины

Томас Тобе, депутат Европарламентат от Швеции, заявил, что Киеву надо срочно помогать разминировать сельскохозугодья. Только так можно обеспечить безопасность поставок агропродукции. Тобе уверен, что ситуация в незалежной «продолжает подпитывать мировой продовольственный кризис». Из-за которого более 345 млн человек в этом году столкнутся с нехваткой продовольствия. Депутат от Швеции чуть не плачет: «Поля Украины полны мин и взрывоопасных предметов, которые представляют огромную опасность для фермеров. Это обостряет проблему продовольственной безопасности в стране и угрожает еще больше нарушить мировые поставки продовольствия». По его словам «отважные украинские фермеры» вручную расчищают свои гектары от мин, и они нуждаются в поддержке Европы. По данным британского телеканала Sky News сейчас заминировано более 40% территории Украины. Цифру им на Банковой назвали? Или инсайдом поделились «отважные фермеры» с навыками саперов?