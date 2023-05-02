Роботы отнимут у людей 14 млн рабочих мест: Эксперт предсказал, кто лишится заработка

Людям придется привыкать к присутствию необычных коллег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хорошая новость: к 2027 году работодатели создадут во всем мире 69 млн рабочих мест. Плохая новость: сократится при этом 83 миллиона. То есть всего за три-четыре года исчезнет 14 миллионов вакансий – таковы данные отчета Всемирного экономического форума (ВЭФ), который провел опрос более 800 крупных работодателей. 14 млн — это много, порядка 2% от текущей занятости.

Самое неприятное, что одной из ключевых причин такой ситуации эксперты называют искусственный интеллект, по милости которого свои рабочие места потеряют секретари, аналитики данных и другие специалисты, которые занимают сегодня 26 млн рабочих мест.

Конечно, искусственный интеллект – не единственная причина сокращения вакансий, свою роль сыграют также инфляция и общее снижение экономического роста, но от этого не легче. Подливают масла в огонь и аналитики банка Goldman Sachs: искусственный интеллект, по их расчетам, скоро сможет выполнять до 46% задач в сфере администрирования и 44% — в юриспруденции.

Получается, мы вплотную приблизились к ситуации, когда роботы вытесняют людей. Плохо, видно, мы изучали классику. Ведь все это было давным-давно предсказано в нашем любимом детском фильме «Приключения Электроника». «Вкалывают роботы, а не человек!», - радостно пел Сыроежкин в первой серии. А уже во второй горько жалел о том, что Электроник заменил его даже там, где не надо...

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Нас спасет принцип коммунизма или проекты планетарного масштаба

- Обычно, когда говорят, что если искусственный интеллект забирает рабочие места, то делают оговорку, что это, мол, это не страшно - появляются новые рабочие места. Но по моим наблюдениям, это не совсем так, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Станислав Ашманов, генеральный директор компании «Нейросети Ашманова». - По всем проектам, которые я наблюдал, получалось, что рабочие места пропадают. На мой взгляд, в любые стратегии по цифровизации и внедрению искусственного интеллекта всегда нужно вставлять главку о том, какие рабочие места исчезнут и что с этим делать. И надо трезво оценить эти эффекты. Причем, это проблема государства. Именно оно должно думать о предотвращении негативного эффекта. Например, оно может поощрять и оплачивать переобучение людей, причем, в России такая практика есть. Это очень хорошо.

По словам эксперта, он не согласен с цифрой 2%, которая прозвучала в докладе. По его мнению, количество рабочих мест в мире может уменьшиться еще больше. Причем невостребованными становятся, в первую очередь, не столько водители (хотя и их искусственный интеллект заменить уже в состоянии), сколько работники интеллектуального труда. Когда неожиданно становится ясно, что работу переводчика, юриста или даже врача может достаточно неплохо выполнять алгоритм. В недалеком будущем это будет представлять собой серьезную проблему.

- Что с этим можно сделать? Может быть, надо вспомнить принцип коммунизма «От каждого по способностям – каждому по потребностям», - продолжает Ашманов. - Правда, на Западе это уже не связывают с коммунизмом, там используют понятие «безусловного базового дохода» (социальная концепция о безусловном базовом доходе предполагает регулярную выплату государством определённой суммы каждому гражданину без необходимости выполнения им какой бы то ни было работы, - Ред.). Сюда же эксперименты по внедрению 4-дневной рабочей недели и т.п. Еще один вариант решения проблемы: может, нам как человечеству нужны большие проекты планетарного масштаба, и тогда все люди будут при деле?