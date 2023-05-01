Герой спецоперации «Z» гвардии сержант Таргоня взял на таран вражеский пикап

Гвардии сержант Александр Таргоня и гвардии ефрейтор Акиф Шахбанов Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шанса на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В том и особенность исключительных натур, что они видят вредное и опасное там, где другие не видят ничего особенного, или видят даже хорошее», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а еще повторял свои знаменитые слова: «Всякий воин должен понимать свой маневр!».

ДЕСАНТНИК ОСЛЕПИЛ РАЗВЕДКУ ВРАГА

Гвардии ефрейтор Акиф ШАХБАНОВ

"Гвардии ефрейтор Акиф Шахбанов в составе батальонной тактической группы российских десантников выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских националистов. Противник с целью нанесения урона нашим войскам и гражданской инфраструктуре населенного пункта, применял беспилотные летательные аппараты с боевыми зарядами, а также совершал регулярные обстрелы из артиллерийских орудий. Шахбанов, несмотря на плотный обстрел, вел контроль воздушного пространства в заданном секторе. Заметив приближающийся к ротному опорному пункту неустановленный беспилотный летательный аппарат, Акиф, несмотря на угрозу собственной жизни, применил по беспилотнику средства РЭБ, которые позволили нарушить канал управления между оператором и дроном, а также осуществить посадку БпЛА на безопасном расстоянии от наших позиций. После того, как вражеский беспилотный летательный аппарат был обезврежен, подразделения ВДВ оперативно сменили позиции. Спустя некоторое время по пустующему расположению наших подразделений был нанесен артиллерийский удар со стороны боевиков. Профессионализм гвардии ефрейтора Акифа Шахбанова лишил противника возможности вести разведку и корректировать огонь своей артиллерии, что позволило избежать жертв от обстрелов и продолжить выполнять задачу на тактическом направлении".

ПРОТАРАНИЛ ВРАЖЕСКИЙ ПИКАП БРОНЕМАШИНОЙ

Гвардии сержант Александр ТАРГОНЯ

"В ходе боя с украинскими националистами, боевая машина под управлением гвардии сержанта Александра Таргони подверглась массированному огневому воздействию из стрелкового оружия и гранатометов со стороны боевиков. В результате обстрела орудие получило серьезные повреждения. Понимая, что эвакуация из бронемашины под плотным огнем равносильна гибели всего отделения, Таргоня принял решение вывезти личный состав из-под огня. Разогнавшись, Александр протаранил вражеский пикап и выдвинулся к позициям наших войск. Убедившись в том, что угрозы обстрела со стороны боевиков нет, он эвакуировал спасенных им воинов. Смелые и решительные действия гвардии сержанта Александра Таргони позволили сохранить жизнь российским военнослужащим".