Эксперты оценили идею обязать студентов работать по распределению

Вопрос дня: Нужно ли обязательное распределение студентов? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ольга Беклемищева, экс-депутат Госдумы:

- Я за то, чтобы распределение на три года было. Я распределилась в советское время в Москве по окончании 2-го меда, но, поработав в столице, уехала в Нижний Новгород, замуж. Но и там работала по специальности. Если человеку не понравится профессия, по которой он получил диплом, три года достаточно, чтобы понять, то ли ты выбрал.

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- Надо подходить выборочно: если на выпускника нет «купцов», его распределять. А на кого-то очередь уже стоит. Я приехал на госэкзамен, и туда же прибыл один главный редактор и прямо с госэкзамена меня увез в газету. Обязаловку вводить не стоит.

Вадим Дробиз, аналитик алкогольных рынков:

- Я за возврат обязательного распределения. И противник того, чтобы человек, учившийся на инженера, получив диплом, шел продавать какую-то хрень. Распределение будет стимулировать молодых получать специальность, которая принесет гарантированное трудоустройство и стабильный заработок, а государству придется тщательнее планировать, какие спецы ему будут нужны через 5 - 6 лет и где они смогут работать.

Сергей Гончаров, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Если это студент коммерческого отделения, он вас с вашим распределением пошлет куда подальше. А если студент учится на бюджетном месте, он должен отдать государству то, что оно на него потратило. И стимулировать надо востребованные направления, а то одни юристы да экономисты вокруг.

Валерий Комаров, преподаватель ОБЖ, Рязань:

- Раньше распределение никому не мешало - человек, который многое знал к окончанию вуза и кое-что уже умел, как правило, в жизни достигал успеха. А сейчас такой студент «просто с дипломом» никому как бы и не нужен, если нет связей или он не начал работать уже на старших курсах. Есть распределение - его жизнь устаканивается. Он никуда не пропадет, инженер не пойдет в магазин или на рынок. Три года - самое то: год он будет входить в курс дела, а на третьем году уже нормальный работник. Ну а потом может идти в самостоятельное плавание.

Виктор Лазько, завлабораторией луковых и бахчевых культур НИИ риса, Краснодар:

- Я только за. Человек не будет метаться в поисках работы. И для нас это было бы облегчение, понравится - не понравится, а за три года любого выпускника всему можно научить. Пока приходят со слабой подготовкой. Но вот сейчас у меня на практике старшекурсник из Узбекистана. У него тут преддипломная практика. Он работящий, у него диплом по бахчевым, и он хочет здесь остаться.

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