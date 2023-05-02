Киркоров с размахом отметил день рождения на сцене Кремля: «Моя позиция неизменна - из России не уеду!»

Артисту исполнилось 56 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Двадцать пять лет назад Киркоров попал в «Книгу рекордов Гиннеса», дав подряд 33 концерта в Петербурге. В этом году артист отработал 10 концертов в честь своего 56-летия: 5 в Петербурге, 5 в Москве. Сам король эстрады отмечает, мол, сегодня эти 10 концертов, как те 33.

Слова Фила подтверждают и промоутеры, мол, времена настали непростые, суперзвезды эстрады не могут продать даже ползала на свои шоу. А на Киркорова все тот же битковой аншлаг.

Наверное, рецепт тут еще в том, что Киркоров за эти годы не забронзовел, по-прежнему умеет удивлять и дарить радость. Ну кто еще из нашего топа попсы может отработать 5 концертов подряд без фонограммы и антракта…

Яркий вихрь карнавала вперемешку с мхатовской драмой ошеломляет с первых минут. Фирменная коронка Киркорова - появление в зале внезапно, фееричным дефиле из зрительского фойе. Тем самым артист показывает, как начинался его путь на большую сцену. Мол, «шик-блеск» и крутые тачки пришли далеко не сразу. Сначала брал лимузины напрокат, шил костюмы из турецких тканей, приколачивая на них все блестки, что были дома. Как говорит сам Филипп: «Лопни, но держи фасон!» А сегодня он уже перещеголял по части гардероба даже Шер, у которой во время шоу 16 переодеваний. У нашего поп-короля -27.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, артист отмечает, что ни с кем соревноваться не собирался. Просто в разные периоды его вдохновляли мировые кумиры: Шер, Элвис, Джексон, Далида.

Кстати, в розовой накидке Далиды Фил появится в финале, завершив шоу феерией бурлеска.

- Эту накидку мне подарила Далида, когда мы были у нее дома в Париже. Мне тогда было 18 лет. Мы с папой оказались благодаря Шарлю Азнавару в гостях у Далиды. Папа рассказал Азнавуру, что я хочу стать известным артистом, Далида услышала их разговор, заинтересовалась и повела меня в свой гардероб, - вспоминает Киркоров.-Чего только не было в ее гардеробе! Но больше всего у меня загорелся глаз, когда я увидел розовую накидку. Далида заметила мой интерес и подарила мне ее: «Бери! Пусть принесёт тебе удачу. Я все равно больше одного раза костюмы не надеваю!»

И вот накидка лежала у меня дома много-много лет и дождалась своего часа. Когда надеваю ее, чувствую, как перевоплощаюсь. Нет, не в Далиду, но что-то новое во мне оживает!, - делится Филипп.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не обошлось на шоу и без премьер. В этом году это был дуэт с Люсей Чеботиной «Королева».

Киркоров на сцене с певицей Люсей Чеботиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Киркоров объясняет, что премьера в день рождения - это дань памяти его маме, которая ушла из жизни в день его рождения…

- Да, мне сегодня 56. Но я себе дал установку, что от 50 лет пойду назад. У меня пошел обратный отсчет. Так что мне сегодня не 56, а 44,-объяснил зрителям Киркоров. - Так случилось, что именно в этот день не стало моей мамы. Она уходила в полном сознании и сказала: «Я понимаю, сынок, я порчу тебе праздник, но дай мне слово, что со следующего года это не будет траурный день, это будет праздник. Делай в этот день что-нибудь такое, чтобы радовать поклонников и друзей». Это были последние слова мамы…И вот 29 лет я исполняю мамин завет и обязательно придумываю что-то — клип, песню новую спою. И каждый год в этот день у меня концерт. Обязательно в России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров в Кремле — это позиция.

И она неизменна. Я родился в Советском союзе и буду всегда жить в России, никуда не уеду.

Впереди большой праздник-День победы. Я сегодня пообещал, что все цветы, которые мне вручили, я возложу к могиле неизвестному солдату. Не было бы сегодняшнего дня, если бы не подвиг наших солдат, которые отдавали свои жизни за наше мирное будущее. За победу над нацистами, - высказал свою позицию Филипп.

На «разогреве» у Киркорова выступала подруга - диджей Катя Гусева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чуть позже, на банкете для узкого круга друзей артиста поддержала тренер Ирина Виннер

- Вот он — настоящий патриот. Не на словах, а на деле. Он никого не боится. Он здесь празднует свои дни рождения, он здесь работает, и ему — почет, уважение и низкий поклон,-сказала тёплые слова в адрес артиста Ирина Виннер.

Ирина Виннер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но на одной премьере артист не остановился. В шоу появился новый блок песен-исповедей с присущими классическому театру — экспозицией, завязкой, кульминацией, развязкой и эпилогом.

Одна из самых ярких новинок - «Сегодня хвалят, завтра свалят…». Тут что-то есть и от «Божественной комедии» Данте, тут и парадигмой идет знаменитая постановка АБ «Монологи певицы», когда на эстраде только зарождалось понятие трехминутного спектакля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вообще шоу Киркорова по размаху действительно грандиозное. Тут каждая песня (а их между прочим, 35!) как «Евровидение». Тут в помощь живому вокалу и музыкантам идет мощный видеоряд на экранах и всевозможные трюки и «фишки»: гимнастки, парящие над сценой (и даже в одной из песен на троне поднимается на тросах вверх и сам артист), акробаты, карлики.

Один из самых мурашечных номеров на песню «Снег», когда оживают клавиши белого рояля и сами, без маэстро наигрывают знаменитую нетленку. По эмоциональной части, графике и трюкам в России сейчас этому шоу объективно нет равных.

- Главный мой подарок сегодня -любовь зрителей. Зритель проголосовал материально за сегодняшний аншлаг,-говорит KP.RU артист. - Зрители сегодня мои кормильцы. Я никогда не умел копить. Я все, что зарабатывал, вкладывал в шоу. Это шоу по самым скромным масштабам стоило около 5 миллионов долларов. А на афише нет ни одного спонсора. Все сам, без продюсеров, - рассказывает Киркоров.

В финальном блоке шоу нашлось место и легендарной «Диве». Когда-то артист делился, что это посвящение кумирам.

Сегодня, перемерив уже столько масок, честно говорит, что теперь поет о себе.

- А это про меня. Я теперь себе это посвящаю. Кто-то в шутку назвал меня Примадонном. С сегодняшнего дня я в этой стране Примадонн? Мне эта шутка нравится, - улыбается Киркоров.

Александр Буйнов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Удивлял артист не только песнями, но и новым образом, как он сам шутит, эльфийского брутала. Стройный, энергичный, полный сил и желания петь, артист не скрывает, что встретил новую любовь.

- Все обсуждают мой новый образ от пластического хирурга Тимура Хайдарова (в декабре артист перенес пластику живота, затем и другие части тела Киркорова стали более атлетичными), так вот сегодня в моем сердце есть человек, кого я хочу радовать, - поделился Филипп. - А меня порадовал подарок, золотой браслет.

Это драгоценность с нашей фамильной гравировкой.

Я не могу раскрыть имя, кто подарил этот браслет, но это подарок близкого человека, который поселился в моем сердце. Это браслет - уже семейная реликвия, которая будет переходить из поколение в поколение. Люблю я «цацки», вы же знаете.