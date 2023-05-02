Роберт Паттинсон в юбке, Джей Ло с голой грудью, Рианна с клумбой на голове: самые странные наряды на «модном Оскаре»

Рэпер Lil Nas Х стал главным фриком вечера. Фото: REUTERS

Ежегодный бал Института Костюма давно прозвали «модным Оскаром». Met Gala-2023 был посвящен кутюрье Карлу Лагерфельду. В Метрополитен-музее представили больше 100 образов и эскизов Лагерфельда. Билет на бал стоит почти $50 тысяч долларов (4 млн.руб). Но звезды «гуляют» бесплатно. Рассматриваем самые обсуждаемые и странные наряды звезд на мероприятии.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: REUTERS

Ким Кардашьян. Фото: REUTERS

42-летняя Ким Кардашьян пришла в наряде от Schiaparelli. Звезда блеснула сразу всеми выдающимися частями тела. Основа платья – жемчужные нити (как отсыл к творчеству Лагерфельда), они едва прикрывают грудь и ягодицы, которые бодро держат форму, так как «взбодрили» их умелые руки пластического хирурга. Кардашьян еле дышит из-за утягивающего корсета – надо же было продемонстрировать талию, которая на фоне ягодиц смотрится осиной.

Джаред Лето

Джаред Лето. Фото: REUTERS

Джаред Лето. Фото: REUTERS

51-летний Джаред Лето парился в огромной ростовой кукле – дышать можно было через дырочки в ушах. Актер и музыкант был похож на аниматора или сбежавшего участника нашего шоу «Маска». Джаред изображал любимую кошку Лагерфельда - бирманской породы по имени Шупетт, которой кутюрье завещал более $200 млн. Опекунша Шупетт разумно решила, что кошечки станет стрессом посещение шумного мероприятия. Так Джаред ее и подменил.

Дженифер Лопес

Дженифер Лопес. Фото: REUTERS

Дженифер Лопес. Фото: REUTERS

53-летняя Дженифер Лопес в Ralph Lauren демонстрировала хороший вкус и голое тело. Безупречные пропорции, беспроигрышное сочетание белого и черного. Несмотря на то, что на мероприятие почти все пришли в винтажных нарядах – много актуального. У Джей Ло – черный бархат (один из главных материалов 2023 года) и длинные перчатки, которые теперь носят и днем, и вечером. Грудь почти видно – форма держится безупречна, так как когда-то над ней поработал пластический хирург.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер. Фото: REUTERS

Кендалл Дженнер. Фото: REUTERS

27-летняя Кендалл Дженнер в Marc Jacobs похожа на танцовщицу варьете. Из той очень красивой блестящей накидки можно было сшить красивое платье. Но модель пришла в боди – зачем-то опять показала людям сои длинные ноги (и не только), хотя все это мы уже видели много раз. Получился выход на бал костюма с налетом пошлости.

Билли Айлиш

Билли Айлиш. Фото: REUTERS

Билли Айлиш. Фото: REUTERS

21-летняя Билли Айлиш в Simone Rocha выбрала максимально пошлый образ. Слишком много прозрачных вставок – надо было открывать или верх, или низ. Образ из «нулевых», похоже на сценические наряды нашей Аллегровой тех лет, но у Ирины Александровны были длинные юбки, потому она выглядела достойнее. Макияж и прическа состарили молодую певицу лет на 15.

Сальма Хайек

Сальма Хайек. Фото: REUTERS

Сальма Хайек. Фото: REUTERS

56-летняя Сальма Хайек пришла в странном платье Gucci. Смешалось все, что можно: воланы из тюля, кружевные штаны под юбкой, латексный лиф, плечи из жемчуга… Отличный наряд для исполнения, например, цыганских танцев. Но на платье стоимостью почти 1 млн. руб. наряд не тянет.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус. Фото: REUTERS

Сьюки Уотерхаус. Фото: REUTERS

31-летняя Сьюки Уотерхаус и 36-летний Роберт Паттинсон демонстрировали нежные чувства. Актриса выглядела потрясающе – отличный вариант как можно и модно носить прозрачные платья. Уотерхаус выбрала Fendi телесного цвета. Яркая вышивка, белье телесного цвета прикрыли все пикантные места. Босоножки со стразами – модно. Одна из немногих артисток, кто отказался от ультрамодной платформы в пользу элегантности. Паттинсон был в белой рубашке с золотой брошью вместо галстука, черных туфлях из лаковой кожи. А также Роберт пришел в смокинге от Dior, который в дополнение к брюкам включает плиссированную юбку. Юбка пришита только справа. Потому с одного бока актер выглядит нормально, а с другого – одет по западной моде. Смокинг из последней мужской коллекции бренда.

Ирина Шейк

Ирина Шейк. Фото: REUTERS

37-летняя Ирина Шейк поставила задачу соей команды достать для бала винтажное платье бренда Yohji Yamamoto из архива коллекции весна-лето 1998. Ирина поклонница модного творчества японского дизайнера Йоджи Ямамото, и ее мечту исполнили. Платье из современной коллекции можно купить за 90 тысяч рублей, а винтажное будет стоить намного дороже. Но звезды и не покупают наряды - бренды дают их на один выход бесплатно, засветиться на столь статусном мероприятии считается престижным. Обсуждают не бриллианты (тоже на прокат) Шейк, а ее балетки – модель пришла без каблуков и выглядела достойно.

Lil Nas X

Рэпер Lil Nas Х. Фото: REUTERS

24-летний рэпер Lil Nas X шокировал публику отсутствием одежды. Мужчина пришел в стрингах, ботинках на платформе и маске на лице – тело музыканта покрыли серебристой краской. Так он стал главным фриком бала, мемом в соцсетях – обеспечил себе минуту сомнительной славы.

Рианна

Рианна. Фото: REUTERS

Рианна. Фото: REUTERS

Рианна. Фото: REUTERS

В финале на красной дорожке Met Gala появилась певица Рианна и Асап Роки. 35-летняя беременная Рианна в Valentino изображала клумбу белых роз. Наряд безвкусный, но эпатажный, накидка из роз отстегивается и снимается с головы. Муж звезды Асап Роки был в Gucci: джинсы и килт – так музыкант копирует один из известных образов Лагерфельда.

Анок Яй

Анок Яй. Фото: REUTERS

Анок Яй. Фото: REUTERS

25-летняя Анок Яй пришла в самом необычном и самом обсуждаемом наряде бала от Prabal Gurung. Большинство дизайнеров из разных стран назвали его лучшим на мероприятии. Корсетное платье (а корсеты сейчас на первом месте в модном списке года) напоминает дорогую перевернутую люстру. Но все восхищаются: золотой чешуей, серебряные нитями и идеальным сочетанием цветов кожи и наряда. Для справки Анок Яй - американская фотомодель южносуданского происхождения, одна из самых востребованных моделей в мире, биохимик по образованию.