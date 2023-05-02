Почему люди страдают от магнитных бурь, зачем Евросоюз отдаст Прибалтику России и чем опасно привычное меню россиян на майские

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»
1 место. Анатолий Вассерман: Евросоюз сам отдаст нам Прибалтику (слушать)
2 место. Дмитрий «Гоблин» Пучков: В США наступает тоталитаризм (слушать)
3 место. Шашлычок под коньячок: чем опасно привычное меню россиян на майские (слушать)
4 место. Георгий Бовт: Проблема общества не в Блиновской, а в отсталости нашего образования (слушать)
5 место. Никита Кричевский: Даже если поднять налоги релокантам до 30%, они будут в огромном плюсе (слушать)
6 место. Юрий Подоляка: Мы не будем бомбить Украину (слушать)
7 место. Операторы сотовой связи начнут брать плату за раздачу мобильного интернета (слушать)
8 место. Почему одни люди страдают от магнитных бурь, а другие - нет (слушать)
9 место. Зевота заразна. И чаще ею заражаются женщины (слушать)
10 место. «Галустян+» стартует на ТНТ, а Дмитрий Нагиев всплыл после отмены на Первом канале (слушать)