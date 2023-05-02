Почему люди страдают от магнитных бурь, зачем Евросоюз отдаст Прибалтику России и чем опасно привычное меню россиян на майские

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Анатолий Вассерман: Евросоюз сам отдаст нам Прибалтику (слушать)

2 место. Дмитрий «Гоблин» Пучков: В США наступает тоталитаризм (слушать)

3 место. Шашлычок под коньячок: чем опасно привычное меню россиян на майские (слушать)

4 место. Георгий Бовт: Проблема общества не в Блиновской, а в отсталости нашего образования (слушать)

5 место. Никита Кричевский: Даже если поднять налоги релокантам до 30%, они будут в огромном плюсе (слушать)

6 место. Юрий Подоляка: Мы не будем бомбить Украину (слушать)

7 место. Операторы сотовой связи начнут брать плату за раздачу мобильного интернета (слушать)

8 место. Почему одни люди страдают от магнитных бурь, а другие - нет (слушать)

9 место. Зевота заразна. И чаще ею заражаются женщины (слушать)

10 место. «Галустян+» стартует на ТНТ, а Дмитрий Нагиев всплыл после отмены на Первом канале (слушать)