В «Росатоме» стало больше Героев труда

Эдуард Щербина посвятил атомной отрасли почти 30 лет жизни. Фото: Пресс-служба АО »ППГХО»

Эдуард Щербина начал работать на крупнейшем уранодобывающем предприятии России в 1990 году, и почти 20 лет возглавляет бригаду горнорабочих очистного забоя. Бригада – одна из лучших: годовой план по добыче урана она выполняет досрочно,

- Слабохарактерным, трусливым людям в шахте не место. Я видел много таких – кто через месяц бежит, а кто и через неделю. Я, когда молодой пришел, тоже боялся. Это естественная реакция – над тобой тонны земли … Нас в бригаде девять человек, мы как одна крепкая семья. В шахте проводим по 7-8 часов пять дней в неделю. Поэтому люди у нас надежные. Не терпим мы расхлябанности и пустозвонства, ценим в людях трудолюбие и верность данному слову, - говорит Герой труда России Эдуард Щербина.

До получения золотой медали он не раз удостаивался наград и званий. Эдуард Щербина - полный кавалер почетного знака «Шахтерская слава». В 2018-м ему присвоено звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации». А еще он стал лучшим в отраслевом конкурсе «Человек года Росатома» в номинации «Наставник года».

За 55-летнюю историю Приаргунского производственного горно-химического объединения им. Е.П. Славского Эдуард Щербина стал пятым Героем труда среди работников объединения. В 1974 году первым из шахтеров звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот» был удостоен проходчик Александр Попов.

- Люди были и остаются главной опорой в любом деле, особенно в таком, как добыча урановой руды. Работа физически и психологически нелегкая, поэтому здесь остаются только надежные и крепкие духом люди. Один из них – Эдуард Алексеевич Щербина. Мы очень гордимся им, его высокой государственной наградой. Особенно приятно, что он стал Героем труда именно в год 55-летия нашего уранодобывающего предприятия, - отметил генеральный директор ППГХО Иван Киселев.