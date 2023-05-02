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ЗДОРОВЬЕ2 мая 2023 12:05

«Наш иммунитет может одновременно выработать антитела к 10 миллионам инфекций!»

Известный врач-терапевт рассказал о том, почему не нужно бояться поливалентных вакцин и ответил на главные вопросы о прививках
Василий МАЛЫШЕВ
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, профессор, советник по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех Игорь Геннадиевич Никитин

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, профессор, советник по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех Игорь Геннадиевич Никитин

В дни Всемирной недели иммунизации Медиагруппа «Комсомольская правда» собрала известных российских врачей и попросила их рассказать о важности прививок и о том, как противостоять мифам о вакцинации, которые активно распространяют так называемые антиваксеры. После завершения онлайн-конференции один из ее участников - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ и научный советник компании «Нацимбио» Игорь Никитин в беседе с КП напомнил о том, какую роль играют вакцины в продолжительности здоровой жизни современного человека, а также развенчал главные мифы, распространением которых занимаются противники вакцинации.

Как бы вы объяснили пользу вакцинации?

— Вакцинация уже увеличила продолжительность жизни человека на 25 лет, и до сих пор остается базовым условием для долгой и здоровой жизни. С помощью прививок можно предотвратить множество серьезных, тяжелых по медико-экономическим последствиям инфекционных заболеваний. Мы уже не можем представить себе мир, в котором люди жили без защиты от полиомиелита, туберкулеза и оспы, вакцины усыпили нашу бдительность – и сами стали, в определенном смысле, жертвой собственной эффективности.

Мне кажется, что отношение к вакцинации как к важнейшему методу профилактики заболеваемости нужно начинать формировать еще с детских лет. У нас должна быть определенная культура восприятия этих методов управления заболеваемостью.

Адекватное отношение к вакцинации – это адекватное отношение к собственному здоровью. Ведь от многих инфекций раньше умирали в детском возрасте. Это и корь, и коклюш, и краснуха, и дифтерия, и даже ветряная оспа при тяжелом течении. Такие случаи описаны не только учеными, врачами, но и классиками русской литературы. Например, еще Иван Сергеевич Тургенев рассказывал в своих произведениях, от чего умирали дети в деревнях.

Мы с коллегами регулярно объясняем это людям. У нас часто проходят мероприятия в рамках профилактического здравоохранения – как в регионах, так и на федеральном уровне. Работу с населением нельзя прекращать ни в коем случае. Ведь антиваксерские сообщества тоже постоянно проявляют активность, распространяют свои доводы против прививок. Мы должны противопоставлять этим мифам достоверную информацию.

Компания «Нацимбио», в которой я занимаюсь консультированием по научной деятельности, ищет инструменты, чтобы разговаривать с современной аудиторией на ее языке. Например, совместно с профессиональными научными, медицинскими организациями мы проводим федеральные выставки, разрабатываем мобильные приложения, проводим лекции. Этой работой по мере сил должны заниматься все – и бизнес, и наука, и практическое здравоохранение.

Выставка «Жизнь с вирусами» Политехнического музея и «Нацимбио» побывала в 23 городах России

Выставка «Жизнь с вирусами» Политехнического музея и «Нацимбио» побывала в 23 городах России

Многие не понимают опасность инфекций. Например, по мнению обывателя, та же ветряная оспа совершенно безобидна, а грипп – это что-то вроде простуды.

— Ключевой момент в вопросе – «по мнению обывателя». Врачи, которые видят реальную эпидемическую и клиническую ситуацию, с этим мнением не согласятся. Ранее многие считали, что лучше дать ребенку переболеть инфекцией. Якобы иммунная система сама прекрасно справится, и сформируется долгосрочный иммунитет. Но если посмотреть на отсроченные последствия таких инфекций, как корь, ветряная оспа, коклюш, эпидемический паротит, краснуха и многие другие – то оказывается, что эти последствия могут быть очень тяжелыми.

Например, среди детей и подростков, перенесших корь, в последнее время всё чаще встречается подострый склерозирующий панэнцефалит. Тяжелейшее осложнение со стороны центральной нервной системы, фактически это приговор. В течение 1,5–2 лет подросток погибнет. После перенесенного эпидемического паротита у некоторых мальчиков нарушается фертильность. Из-за нарушений в иммунной системе могут развиваться аутоиммунные заболевания. И это далеко не полный список.

У нас очень недооценена опасность гриппа, поскольку, в отличие от того же коронавируса, он уже многие годы с нами соседствует. Но у него такой же пандемический потенциал, как у коронавируса. И вот что еще важно иметь в виду, говоря о «привычном» гриппе: на сегодняшний день накоплены убедительные доказательства о связи гриппа и ишемической болезни сердца, острого инфаркта миокарда и других серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Могут ли страхи перед вакцинацией быть связаны с недоверием к российской промышленности и выпускаемым ей вакцинам?

— Если это и так, то только от незнания. Во всем мире вакцины контролируются по более строгим стандартам, чем препараты химического синтеза. Проверки занимают до 70% всего жизненного цикла выпуска вакцины! В России контроль за качеством вакцин очень строгий: проверяется каждая серия выпускаемого препарата.

И российские, и зарубежные вакцины, одобренные для детей, прежде всего проходят испытания на безопасность. И даже после того, как вакциной начинают пользоваться медики, контролирующие органы здравоохранения продолжают следить за её качеством и безопасностью. Профильные институты Минздрава регулярно осуществляют комплексный контроль за показателями выпускаемых вакцин.

В нашей стране находится на высоком уровне не только наука, но и биофармацевтическое производство. Наши предприятия работают по тем же стандартам надлежащей производственной практики, что и за рубежом. На заводах используется современное высокотехнологичное оборудование лабораторий и опытно-промышленных участков. Высокое качество российской продукции признано на международных рынках. Холдинг «Нацимбио» работает в составе Государственной Ростех, качество и безопасность препаратов – наш безусловный приоритет. Кстати, препарат, выпускаемый нашей «дочкой» компанией «ФОРТ» – «Ультрикс Квадри» применялся для иммунизации населения пяти стран.

— Еще один довод антипрививочников: раньше мы часто болели из-за антисанитарии, современный более «чистый», и если человек соблюдает элементарные правила личной гигиены, то ему ничего не грозит…

— Мнение о том, что нам, человечеству, больше ничего не угрожает в плане инфекций – большое заблуждение. Вспышки инфекций могут прорываться в самых неожиданных местах. Никто не предполагал, что в 2020 году начнется пандемия COVID-19. Но люди, знающие историю и понимающие естественную эволюцию вирусов, могут провести параллели с пандемией так называемого испанского гриппа в начале прошлого века.

В качестве еще одного примера можно привести заявление ВОЗ о геморрагической лихорадке Марбург – практически летальном заболевании. В некоторых африканских странах продолжают регистрироваться вспышки.

Кроме того, распространению инфекций сегодня очень «помогают» процессы миграции: мы научились быстро путешествовать из страны в страну, поэтому вероятность занесения инфекций из очагов крайне высока. Часто описываются случаи заражения в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, особенно если это крупные хабы международного значения. Добавлю еще, что природа не терпит пустых мест. Возможно, профилактические мероприятия будут способствовать тому, что вирусы будут конкурировать за место в организме хозяина. Никто не может предсказать, когда и где может возникнуть очередная крупномасштабная вспышка той или иной инфекции.

Вакцинация уже увеличила продолжительность жизни человека на 25 лет, и до сих пор остается базовым условием для долгой и здоровой жизни

Вакцинация уже увеличила продолжительность жизни человека на 25 лет, и до сих пор остается базовым условием для долгой и здоровой жизни

В российских стратегиях развития здравоохранения отражены все необходимые меры для защиты от возможных новых эпидемий. Например, они прописаны в законе «О биологической безопасности в Российской Федерации». В качестве одной из основных мер защиты населения указана вакцинопрофилактика.

В стратегии вакцинопрофилактики Россия придерживается передовых стандартов. Так, в течение многих лет в состав противогриппозных вакцин входили два подтипа А и один тип В вирусов гриппа. Однако с сезона 2012–2013 гг. ВОЗ рекомендует включать четвертый компонент – антигены второго вируса гриппа В. Эксперты считают, что 4-валентные вакцины обеспечат более широкую защиту от инфекций, вызываемых вирусами гриппа В. В настоящее время в нашей стране такие препараты отечественного производства доступны и поставляются для Национального календаря профилактических прививок.

— Почему детей нужно вакцинировать с самого раннего возраста?

— У маленьких детей есть дисбаланс между более «быстрым» клеточным и более «медленным» гуморальным (связанным с выработкой антител) иммунитетом в сторону первого. Вводя вакцины, мы стимулируем выработку антител и формируем феномен иммунной памяти. За счет этого мы приводим иммунную систему в состояние баланса.

Некоторые родители с опасением относятся к пента- и гексавакцинам – когда в одном шприце вводят сразу несколько препаратов против разных инфекций. Мамы и папы переживают, как такой подход скажется на здоровье малыша. Математические модели на больших данных показывают, что человеческий организм может одновременно адекватно отреагировать и выработать иммунный ответ в отношении десяти миллионов антигенов! Многокомпонентные вакцины – это капля в море. К тому же такие препараты позволяют сделать одну инъекцию вместо нескольких и уменьшить стресс для ребенка.

— Можно ли вакцинироваться во время беременности?

— Вокруг темы вакцинации и беременности сложилось немало мифов. Но если оперировать научными фактами, то беременность не только не является противопоказанием, но и зачастую представляет собой показание для введения многих вакцин.

В этот период вакцины можно разделить на три группы – те, что беременным рекомендованы, те, которые вводят по показаниям и, наконец, те, что вводить запрещено. Если говорить о разрешенных препаратах, то это инактивированные, то есть не содержащие частиц живого вируса вакцины. Они не вызывают симптомов, но, при этом, запускают иммунную реакцию.

Вакцинацию против столбняка, дифтерии и коклюша рекомендуется проводить во время каждой беременности, вне зависимости от того, прививалась ли женщина против этих заболеваний ранее. За счет этого до родов у организма матери будет время, чтобы выработать антитела и защитить ребенка. Беременным женщинам также рекомендуется прививаться против гриппа, как и всем остальным, причем их даже относят к приоритетной группе по вакцинации.

В некоторых случаях беременным женщинам требуется экстренная вакцинопрофилактика: после укуса собаки или другого животного нужно пройти курс прививок от бешенства.

— Что нужно знать о противопоказаниях к вакцинации?

— Единственное абсолютное противопоказание – это анафилактические реакции на предыдущую вакцинацию. Всё остальное – это относительные противопоказания. Беременность, сахарный диабет, – всё это не относится к противопоказаниям. Напротив, от многих инфекций эти категории людей нужно прививать в первую очередь.

Например, для больных с сахарным диабетом крайне важна ежегодная иммунизация против гриппа, так как у них инфекция сопровождается высочайшими сердечно-сосудистыми рисками. В разы повышается вероятность развития инсульта, инфаркта миокарда. Среди заразившихся гриппом пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой и бронхолегочной дисплазией, высока смертность от пневмонии. Это тоже можно предотвратить с помощью прививки.

Таким образом, к вакцинации есть множество показаний, а противопоказаний, напротив, минимум.

— Стоит ли надеяться на коллективный иммунитет? Многие уверены, что если большинство людей привиты – остальные тоже защищены, потому что им просто не от кого заразиться.

— Большие математические модели показывают: если от определенной инфекции привито свыше 70, 80, а еще лучше 95% населения, то вероятность развития эпидемии сводится к минимуму. Но это вовсе не означает, что отдельный непривитый человек точно не заразится. Это похоже на лотерею, где цена «билета» – твое здоровье, а зачастую и жизнь. Оптимальный процент охвата вакцинацией как раз и создает активная позиция каждого человека. Делая прививки, человек защищает не только себя, но и окружающих, которые не могут вакцинироваться по объективным причинам: пожилых родственников, маленьких детей, людей с тяжелыми заболеваниями.

Например, с целью снижения заболеваемости гриппом ежегодно охваты населения прививками против гриппа должны составлять 60%, лиц из групп риска – не менее 75%.

— Вакцины очень эффективны, но на 100% не защищает ни одна. Можно ли еще как-то усилить защиту?

— Здоровый образ жизни, борьба с вредными привычками (отказ от алкоголя, курения), – в целом всё это укрепляет здоровье, помогает гармоничной работе иммунной системы. Но вакцинация всё равно намного эффективнее.

Важно понимать, что максимальную защиту обеспечивает завершенная вакцинация – когда человеку делают столько прививок, сколько положено. При многих инфекциях для формирования эффективного и стойкого иммунитета требуется поэтапное введение антигена. Поэтому вакцины вводят повторно, проводят ревакцинацию.

Да, прививки не защищают на 100%. Но если вакцинированный человек и заболевает, то он с высокой долей вероятности перенесет инфекцию в более легкой форме – и не погибнет от нее. А значит, цель вакцинации – спасти жизнь и предотвратить тяжелые осложнения, – всё равно будет достигнута.

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