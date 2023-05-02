«Наш иммунитет может одновременно выработать антитела к 10 миллионам инфекций!»

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, профессор, советник по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех Игорь Геннадиевич Никитин

В дни Всемирной недели иммунизации Медиагруппа «Комсомольская правда» собрала известных российских врачей и попросила их рассказать о важности прививок и о том, как противостоять мифам о вакцинации, которые активно распространяют так называемые антиваксеры. После завершения онлайн-конференции один из ее участников - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ и научный советник компании «Нацимбио» Игорь Никитин в беседе с КП напомнил о том, какую роль играют вакцины в продолжительности здоровой жизни современного человека, а также развенчал главные мифы, распространением которых занимаются противники вакцинации.

— Как бы вы объяснили пользу вакцинации?

— Вакцинация уже увеличила продолжительность жизни человека на 25 лет, и до сих пор остается базовым условием для долгой и здоровой жизни. С помощью прививок можно предотвратить множество серьезных, тяжелых по медико-экономическим последствиям инфекционных заболеваний. Мы уже не можем представить себе мир, в котором люди жили без защиты от полиомиелита, туберкулеза и оспы, вакцины усыпили нашу бдительность – и сами стали, в определенном смысле, жертвой собственной эффективности.

Мне кажется, что отношение к вакцинации как к важнейшему методу профилактики заболеваемости нужно начинать формировать еще с детских лет. У нас должна быть определенная культура восприятия этих методов управления заболеваемостью.

Адекватное отношение к вакцинации – это адекватное отношение к собственному здоровью. Ведь от многих инфекций раньше умирали в детском возрасте. Это и корь, и коклюш, и краснуха, и дифтерия, и даже ветряная оспа при тяжелом течении. Такие случаи описаны не только учеными, врачами, но и классиками русской литературы. Например, еще Иван Сергеевич Тургенев рассказывал в своих произведениях, от чего умирали дети в деревнях.

Мы с коллегами регулярно объясняем это людям. У нас часто проходят мероприятия в рамках профилактического здравоохранения – как в регионах, так и на федеральном уровне. Работу с населением нельзя прекращать ни в коем случае. Ведь антиваксерские сообщества тоже постоянно проявляют активность, распространяют свои доводы против прививок. Мы должны противопоставлять этим мифам достоверную информацию.

Компания «Нацимбио», в которой я занимаюсь консультированием по научной деятельности, ищет инструменты, чтобы разговаривать с современной аудиторией на ее языке. Например, совместно с профессиональными научными, медицинскими организациями мы проводим федеральные выставки, разрабатываем мобильные приложения, проводим лекции. Этой работой по мере сил должны заниматься все – и бизнес, и наука, и практическое здравоохранение.

Выставка «Жизнь с вирусами» Политехнического музея и «Нацимбио» побывала в 23 городах России

— Многие не понимают опасность инфекций. Например, по мнению обывателя, та же ветряная оспа совершенно безобидна, а грипп – это что-то вроде простуды.

— Ключевой момент в вопросе – «по мнению обывателя». Врачи, которые видят реальную эпидемическую и клиническую ситуацию, с этим мнением не согласятся. Ранее многие считали, что лучше дать ребенку переболеть инфекцией. Якобы иммунная система сама прекрасно справится, и сформируется долгосрочный иммунитет. Но если посмотреть на отсроченные последствия таких инфекций, как корь, ветряная оспа, коклюш, эпидемический паротит, краснуха и многие другие – то оказывается, что эти последствия могут быть очень тяжелыми.

Например, среди детей и подростков, перенесших корь, в последнее время всё чаще встречается подострый склерозирующий панэнцефалит. Тяжелейшее осложнение со стороны центральной нервной системы, фактически это приговор. В течение 1,5–2 лет подросток погибнет. После перенесенного эпидемического паротита у некоторых мальчиков нарушается фертильность. Из-за нарушений в иммунной системе могут развиваться аутоиммунные заболевания. И это далеко не полный список.

У нас очень недооценена опасность гриппа, поскольку, в отличие от того же коронавируса, он уже многие годы с нами соседствует. Но у него такой же пандемический потенциал, как у коронавируса. И вот что еще важно иметь в виду, говоря о «привычном» гриппе: на сегодняшний день накоплены убедительные доказательства о связи гриппа и ишемической болезни сердца, острого инфаркта миокарда и других серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

— Могут ли страхи перед вакцинацией быть связаны с недоверием к российской промышленности и выпускаемым ей вакцинам?

— Если это и так, то только от незнания. Во всем мире вакцины контролируются по более строгим стандартам, чем препараты химического синтеза. Проверки занимают до 70% всего жизненного цикла выпуска вакцины! В России контроль за качеством вакцин очень строгий: проверяется каждая серия выпускаемого препарата.

И российские, и зарубежные вакцины, одобренные для детей, прежде всего проходят испытания на безопасность. И даже после того, как вакциной начинают пользоваться медики, контролирующие органы здравоохранения продолжают следить за её качеством и безопасностью. Профильные институты Минздрава регулярно осуществляют комплексный контроль за показателями выпускаемых вакцин.

В нашей стране находится на высоком уровне не только наука, но и биофармацевтическое производство. Наши предприятия работают по тем же стандартам надлежащей производственной практики, что и за рубежом. На заводах используется современное высокотехнологичное оборудование лабораторий и опытно-промышленных участков. Высокое качество российской продукции признано на международных рынках. Холдинг «Нацимбио» работает в составе Государственной Ростех, качество и безопасность препаратов – наш безусловный приоритет. Кстати, препарат, выпускаемый нашей «дочкой» компанией «ФОРТ» – «Ультрикс Квадри» применялся для иммунизации населения пяти стран.

— Еще один довод антипрививочников: раньше мы часто болели из-за антисанитарии, современный более «чистый», и если человек соблюдает элементарные правила личной гигиены, то ему ничего не грозит…

— Мнение о том, что нам, человечеству, больше ничего не угрожает в плане инфекций – большое заблуждение. Вспышки инфекций могут прорываться в самых неожиданных местах. Никто не предполагал, что в 2020 году начнется пандемия COVID-19. Но люди, знающие историю и понимающие естественную эволюцию вирусов, могут провести параллели с пандемией так называемого испанского гриппа в начале прошлого века.

В качестве еще одного примера можно привести заявление ВОЗ о геморрагической лихорадке Марбург – практически летальном заболевании. В некоторых африканских странах продолжают регистрироваться вспышки.

Кроме того, распространению инфекций сегодня очень «помогают» процессы миграции: мы научились быстро путешествовать из страны в страну, поэтому вероятность занесения инфекций из очагов крайне высока. Часто описываются случаи заражения в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, особенно если это крупные хабы международного значения. Добавлю еще, что природа не терпит пустых мест. Возможно, профилактические мероприятия будут способствовать тому, что вирусы будут конкурировать за место в организме хозяина. Никто не может предсказать, когда и где может возникнуть очередная крупномасштабная вспышка той или иной инфекции.

Вакцинация уже увеличила продолжительность жизни человека на 25 лет, и до сих пор остается базовым условием для долгой и здоровой жизни

В российских стратегиях развития здравоохранения отражены все необходимые меры для защиты от возможных новых эпидемий. Например, они прописаны в законе «О биологической безопасности в Российской Федерации». В качестве одной из основных мер защиты населения указана вакцинопрофилактика.

В стратегии вакцинопрофилактики Россия придерживается передовых стандартов. Так, в течение многих лет в состав противогриппозных вакцин входили два подтипа А и один тип В вирусов гриппа. Однако с сезона 2012–2013 гг. ВОЗ рекомендует включать четвертый компонент – антигены второго вируса гриппа В. Эксперты считают, что 4-валентные вакцины обеспечат более широкую защиту от инфекций, вызываемых вирусами гриппа В. В настоящее время в нашей стране такие препараты отечественного производства доступны и поставляются для Национального календаря профилактических прививок.

— Почему детей нужно вакцинировать с самого раннего возраста?

— У маленьких детей есть дисбаланс между более «быстрым» клеточным и более «медленным» гуморальным (связанным с выработкой антител) иммунитетом в сторону первого. Вводя вакцины, мы стимулируем выработку антител и формируем феномен иммунной памяти. За счет этого мы приводим иммунную систему в состояние баланса.

Некоторые родители с опасением относятся к пента- и гексавакцинам – когда в одном шприце вводят сразу несколько препаратов против разных инфекций. Мамы и папы переживают, как такой подход скажется на здоровье малыша. Математические модели на больших данных показывают, что человеческий организм может одновременно адекватно отреагировать и выработать иммунный ответ в отношении десяти миллионов антигенов! Многокомпонентные вакцины – это капля в море. К тому же такие препараты позволяют сделать одну инъекцию вместо нескольких и уменьшить стресс для ребенка.

— Можно ли вакцинироваться во время беременности?

— Вокруг темы вакцинации и беременности сложилось немало мифов. Но если оперировать научными фактами, то беременность не только не является противопоказанием, но и зачастую представляет собой показание для введения многих вакцин.

В этот период вакцины можно разделить на три группы – те, что беременным рекомендованы, те, которые вводят по показаниям и, наконец, те, что вводить запрещено. Если говорить о разрешенных препаратах, то это инактивированные, то есть не содержащие частиц живого вируса вакцины. Они не вызывают симптомов, но, при этом, запускают иммунную реакцию.

Вакцинацию против столбняка, дифтерии и коклюша рекомендуется проводить во время каждой беременности, вне зависимости от того, прививалась ли женщина против этих заболеваний ранее. За счет этого до родов у организма матери будет время, чтобы выработать антитела и защитить ребенка. Беременным женщинам также рекомендуется прививаться против гриппа, как и всем остальным, причем их даже относят к приоритетной группе по вакцинации.

В некоторых случаях беременным женщинам требуется экстренная вакцинопрофилактика: после укуса собаки или другого животного нужно пройти курс прививок от бешенства.

— Что нужно знать о противопоказаниях к вакцинации?

— Единственное абсолютное противопоказание – это анафилактические реакции на предыдущую вакцинацию. Всё остальное – это относительные противопоказания. Беременность, сахарный диабет, – всё это не относится к противопоказаниям. Напротив, от многих инфекций эти категории людей нужно прививать в первую очередь.

Например, для больных с сахарным диабетом крайне важна ежегодная иммунизация против гриппа, так как у них инфекция сопровождается высочайшими сердечно-сосудистыми рисками. В разы повышается вероятность развития инсульта, инфаркта миокарда. Среди заразившихся гриппом пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой и бронхолегочной дисплазией, высока смертность от пневмонии. Это тоже можно предотвратить с помощью прививки.

Таким образом, к вакцинации есть множество показаний, а противопоказаний, напротив, минимум.

— Стоит ли надеяться на коллективный иммунитет? Многие уверены, что если большинство людей привиты – остальные тоже защищены, потому что им просто не от кого заразиться.

— Большие математические модели показывают: если от определенной инфекции привито свыше 70, 80, а еще лучше 95% населения, то вероятность развития эпидемии сводится к минимуму. Но это вовсе не означает, что отдельный непривитый человек точно не заразится. Это похоже на лотерею, где цена «билета» – твое здоровье, а зачастую и жизнь. Оптимальный процент охвата вакцинацией как раз и создает активная позиция каждого человека. Делая прививки, человек защищает не только себя, но и окружающих, которые не могут вакцинироваться по объективным причинам: пожилых родственников, маленьких детей, людей с тяжелыми заболеваниями.

Например, с целью снижения заболеваемости гриппом ежегодно охваты населения прививками против гриппа должны составлять 60%, лиц из групп риска – не менее 75%.

— Вакцины очень эффективны, но на 100% не защищает ни одна. Можно ли еще как-то усилить защиту?

— Здоровый образ жизни, борьба с вредными привычками (отказ от алкоголя, курения), – в целом всё это укрепляет здоровье, помогает гармоничной работе иммунной системы. Но вакцинация всё равно намного эффективнее.

Важно понимать, что максимальную защиту обеспечивает завершенная вакцинация – когда человеку делают столько прививок, сколько положено. При многих инфекциях для формирования эффективного и стойкого иммунитета требуется поэтапное введение антигена. Поэтому вакцины вводят повторно, проводят ревакцинацию.

Да, прививки не защищают на 100%. Но если вакцинированный человек и заболевает, то он с высокой долей вероятности перенесет инфекцию в более легкой форме – и не погибнет от нее. А значит, цель вакцинации – спасти жизнь и предотвратить тяжелые осложнения, – всё равно будет достигнута.