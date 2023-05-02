Мы жили, чтобы трудиться, а молодежь - трудится, чтобы жить. Может она права?

Официально работы сейчас полно - почти нет безработицы Фото: Иван МАКЕЕВ

Праздник 1 мая – стал неинтересен. Заметили?

Зачем бороться за свои права, когда для буйных есть трудовая инспекция, у остальных - возможность уйти по собственному желанию? И все-таки поздравляю с прошедшим международным Днем труда. Поздравляю вас со свирепой искренностью трудоголика, когда-то убежденного, что много работать - хорошо, а мало - плохо.

Предупреждаю: буду говорить вещи не только спорные, но и возмутительные. Да, теперь я сильно сомневаюсь, что много работать – это здорово. Пришло новое время. Интересное. И даже — мудрое...

Официально работы сейчас полно - почти нет безработицы (она на очередном рекордно низком уровне), в экономике жесткий дефицит специалистов в силу самых разных причин (демография, релокация, импортозамещение). И получается странность: с одной стороны у работодателей-предпринимателей всех калибров, привычный стон, мол, «обленился народ!» перешел на истеричный ультразвук: «Караул, трудно найти работящего человека даже на хорошую зарплату» (я часто слышу это в своих блужданиях по стране). С другой - 20 процентов респондентов в соцопросах жалуются на безработицу. Ту самую, русского разлива – когда работа есть, но на каком-нибудь заводе за 25 тысяч в месяц….

И человек русский задается вопросом: «Зачем? Когда есть пособие по безработице, пенсия бабушки, ягоды, грибы или – какая-нибудь шабашка, подработка.»

Вы не заметили - как изменились люди? И вовсе не в худшую сторону, как пытаются многие доказать. В Сибири мне один бизнесмен, строящий дома, рассказывал, что нашел сварщика за 150 тысяч в месяц (что еще недорого – хороший сварщик нынче - дефицит) и попросил однажды поработать внеурочно, подзаработать дополнительно.

- Отказался, подлец! - ругался бизнесмен, - Я вкалываю с утра до вечера, без выходных, чтобы лишний рубль в дом затащить, а у него другая философия. Я, говорит, лучше в кино или театр схожу. Давно, мол, хотел…

Бизнесмена я понимаю. Он мой ровесник, из 90-х, когда мы грызли землю, пытаясь заработать джентльменский набор мечты: квартира, дом, машина, Турция, Египет, а там глядишь и Барселона…

Он искренно не понимает – почему народ не хочет грызть землю так, как до сих пор грызет ее он… Несчастный.

А что, если народ наш – не ленив, а наоборот – умен. И я бы, родись лет на 20 позже, тоже на месте сварщика, пошел бы не на халтурку, а в кино, или уехал бы на пару дней с семьей в Питер, посмотреть музеи…

Я вспоминал своего деда. Он рассказывал, как работал мой прадед — от зари до зари. И сам дед отдыхал редко. И намекал он, что я по сравнению со своими предками — лодырь.

И теперь смотрю я на своих детей, которые все удивляются, наблюдая за мной: «Пап, разве можно столько работать?»

А я им не перечу. Вероятно, каждое следующее поколение, благодаря техническому прогрессу, тратит на работу чуть меньше времени, и чуть больше - на остальную жизнь...

Дети сейчас ищут работу по душе. Не из того разряда, что лишь бы не умереть с голоду (как это было у моего деда, прадеда). Будущая профессия должна увлекать, быть интересной... Только любимое занятие позволит стать настоящим профессионалом, и принесет достаток. И я уверен - новые поколения не лодыри. Они прагматики, пуще нас. На них жуткий спрос. Они могут выбирать…

И, по моему, они понимают лучше нас, что работа не должна заслонять собой то, ради чего мы, собственно, родились… Удовольствие от самого пребывания в этом мире. Чтобы не меняли на работу - воспитание детей, общение с близкими… Не путали — жить, чтобы трудиться, или все-таки — трудиться, чтобы жить…