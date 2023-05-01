Рекомендации по отдыху на природе на майские праздники

Иллюстрации с сайта здоровое-питание.рф
• продукты приобретайте в стационарных предприятиях торговли;
• не покупайте мясо и другие продукты неизвестного происхождения в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов;
• для переноса и хранения скоропортящихся продуктов используйте сумку-холодильник;
• лучше не брать с собой на пикник молочные и маринованные продукты, копчености, яйца и кондитерские изделия с кремом – все они служат питательной средой для болезнетворных микробов;
• для приготовления блюд используйте разные кухонные принадлежности (ножи, разделочные доски): одни – для сырых продуктов, другие – для готовой пищи;
• следите за тем, чтобы соки от мяса, курицы, рыбы и любых других сырых продуктов не загрязнили готовую пищу (например, салаты, фрукты и овощи).
Обязательно поместите продукты в пластиковые контейнеры с плотной крышкой или заверните в пищевую пленку. Вся еда должна быть надежно защищена от насекомых, грызунов и других животных, которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов.
• мясо для шашлыков нарезайте небольшими кусками для качественной прожарки;
• если вы запекаете мясо, также возьмите небольшие куски, что обеспечит термическую обработку внутри куска (обработку проводите в течение 1,5–2 часов);
• используйте для жарки готовый древесный уголь, металлические шампуры, а для еды – одноразовую посуду и столовые приборы;
• шашлык жарьте непосредственно перед употреблением;
• используйте специи, которые обладают обеззараживающими свойствами (красный и черный перец, шафран, тимьян, куркума, горчица);
• помните, что приготовление на мангале не гарантирует полной безопасности – бактерии погибают лишь при 70–75 градусах.
• мойте руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи;
• если такой возможности нет, для обработки рук используйте антисептик и антибактериальные влажные салфетки;
• овощи и фрукты мойте только бутилированной или кипяченой водой;
• не берите воду из водоема, не используйте ее для приготовления блюд;
• пейте только кипяченую или бутилированную воду, воду из родников и колодцев обязательно перед употреблением вскипятите;
• если почувствовали себя плохо, не занимайтесь самолечением, а сразу обратитесь к врачу.
Приятного отдыха!
Иллюстрации с сайта здоровое-питание.рф