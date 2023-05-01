Рекомендации по отдыху на природе на майские праздники

Иллюстрации с сайта здоровое-питание.рф

Вот несколько правил, которые обязательно нужно соблюдать:

• продукты приобретайте в стационарных предприятиях торговли;

• не покупайте мясо и другие продукты неизвестного происхождения в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов;

• для переноса и хранения скоропортящихся продуктов используйте сумку-холодильник;

• лучше не брать с собой на пикник молочные и маринованные продукты, копчености, яйца и кондитерские изделия с кремом – все они служат питательной средой для болезнетворных микробов;

• для приготовления блюд используйте разные кухонные принадлежности (ножи, разделочные доски): одни – для сырых продуктов, другие – для готовой пищи;

• следите за тем, чтобы соки от мяса, курицы, рыбы и любых других сырых продуктов не загрязнили готовую пищу (например, салаты, фрукты и овощи).

Обязательно поместите продукты в пластиковые контейнеры с плотной крышкой или заверните в пищевую пленку. Вся еда должна быть надежно защищена от насекомых, грызунов и других животных, которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов.

Советы при приготовлении мяса:

• мясо для шашлыков нарезайте небольшими кусками для качественной прожарки;

• если вы запекаете мясо, также возьмите небольшие куски, что обеспечит термическую обработку внутри куска (обработку проводите в течение 1,5–2 часов);

• используйте для жарки готовый древесный уголь, металлические шампуры, а для еды – одноразовую посуду и столовые приборы;

• шашлык жарьте непосредственно перед употреблением;

• используйте специи, которые обладают обеззараживающими свойствами (красный и черный перец, шафран, тимьян, куркума, горчица);

• помните, что приготовление на мангале не гарантирует полной безопасности – бактерии погибают лишь при 70–75 градусах.

Помните о правилах личной гигиены:

• мойте руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи;

• если такой возможности нет, для обработки рук используйте антисептик и антибактериальные влажные салфетки;

• овощи и фрукты мойте только бутилированной или кипяченой водой;

• не берите воду из водоема, не используйте ее для приготовления блюд;

• пейте только кипяченую или бутилированную воду, воду из родников и колодцев обязательно перед употреблением вскипятите;

• если почувствовали себя плохо, не занимайтесь самолечением, а сразу обратитесь к врачу.

Приятного отдыха!