Валентин Юдашкин перед смертью успел сделать главное

Валентин Юдашкин перед смертью успел проститься с матерью, живущей в Израиле Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В мире российской моды наступили черные дни: вслед за Вячеславом Зайцевым из жизни ушел Валентин Юдашкин, который всего на два дня пережил старшего товарища. В этом году модельеру должно было исполниться 60 лет: до юбилея он не дожил менее полугода.

Последние семь лет Юдашкин мужественно боролся с онкологией: из-за рака почки метастазы пошли по всему организму, в том числе, появились и в головном мозге. Болезнь буквально съедала дизайнера изнутри: из-за операций и химиотерапии он сильно похудел и вынужден был носить парик. Тем не менее, оставался в строю, до последнего появлялся на публике и курировал все коллекции в собственном Доме моды, который перешел под управление единственной дочери Галины.

А кроме того, всего за полтора месяца до смерти Валентин Юдашкин успел сделать главное - попрощаться с любимой матерью Раисой Петровной, которая много лет живет в Тель-Авиве. В Израиль модельер с супругой Мариной прилетели в конце марта всего на два дня и за это время повидались не только с мамой, но и с любимой подругой Аллой Пугачевой. Фотографии этой семейной идиллии и сейчас можно найти в соцсетях: кутюрье на них выглядит свежим и счастливым, а его родительница, как видно, готовилась ко встрече: 78-летняя Раиса Юдашкина встретила сына при макияже и маникюре, в нарядных аксессуарах. Когда-то мама Юдашкина трудилась заведующей отделом готового платья в его Доме моды, поэтому даже на пенсии старается выглядеть ухоженно.

Валентин Юдашкин с мамой и женой, март 2023 года. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отец модельера Абрам Иосифович скончался намного раньше, в конце 1990-х, из-за болезни сердца. У Валентина Юдашкина также остался родной брат Евгений: он человек непубличный и избегает общения со СМИ.

Напомним, онкологическое заболевание у модельера обнаружили в 2016 году: американские врачи, у которых Юдашкин каждый год проходил комплексное обследование, проморгали болезнь. Когда же диагноз наконец был поставлен, медики в Лос-Анджелесе отказались от тяжелого пациента, рекомендовав ему лечиться в России: об этом решении, подарившем ему несколько лет жизни в кругу родных и близких, Валентин Юдашкин никогда не жалел.