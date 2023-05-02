Последние дни жизни стали мукой для больного раком Валентина Юдашкина

Больной раком Валентин Юдашкин скончался в онкоцентре, куда его привезли за два дня до смерти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валентин Юдашкин, скончавшийся в 59 лет от рака, последние два дня жизни провел в больнице. Кутюрье был госпитализирован после того, как его состояние резко ухудшилось. Измученного неизлечимым недугом мэтра пытались спасти врачи, но оказались бессильны.

Валентин Юдашкин последнее время лечился в московском онкоцентре имени Блохина в Москве. Он принимал дорогостоящие противоопухолевые препараты, чтобы затормозить развитие метастазов. Но, судя по всему, рак перешел в термиинальную стадию, когда уже ничего не помогает. Мэтр умер на руках врачей, передает life.ru.

Для друзей Валентина Абрамовича его смерть стала ударом. Его все очень любили. Скромный, отзывчивый, очень добрый и мужественный. Он никогда ни на что не жаловался. Сначала ему диагностировали в 2016 году рак правой почки, позже был рак пищевода.

Кутюрье перенес несколько операций, изматывающую химиотерапию. Но каждый раз боролся, не прекращал работать даже из больницы. "Я не был в истерике. Наоборот, я как-то максимально мобилизовался... До операции меня интересовало, как ты выйдешь оттуда? Кем? Очнувшись, я стал считать розетки - правильно я вижу или нет. Мозги есть или нет? Интересовало именно это", - рассказывал модельер о своей болезни.

Близкая подруга семьи Юдашкина, узнав о его смерти, совершенно раздавлена горем. Алина Редель не может говорить и все время плачет. "Ой, нет слов, нет слов... Не могу в себя прийти просто…" - цитирует ее сайт mk.ru.

По словам Редель, последний раз она видела Валентина Абрамовича у себя на дне рождения. "Юдашкины приезжали ко мне всей семьей. Мы постоянно общались по телефону, очень тяжело…" - сокрушается пенсионерка.