Ира Красава накатила болевого коньяка и сиганула в лонг-шахты

Авторы "Тотального диктанта" перечислили самые популярные ошибки в 2023 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 апреля диктант написали около полумиллиона человек из сорока стран мира. Первыми узнали свои оценки те, кто писал онлайн – на сайте проекта диктанты проверял робот. «Очники», которые писали на городских площадках, на бумажных бланках, ручкой, под живую диктовку, ждали дольше. И тоже дождались. Проверка работ завершена, оценки можно посмотреть в личных кабинетах участников на сайте акции.

Текст, напомним, был об исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, а сочинил его писатель Василий Авченко. Чтобы диктант смогли написать очно жители разных часовых зон, Филологический совет акции текст разбивает на четыре части и делает их одинаково сложными в плане орфографии и пунктуации.

В первой части, отмечают организаторы, больше всего ошибок участники сделали в словах «невообразимых» и «бессчетным» и сочетании «нимало не исчерпан» (писали нЕмало, нЕ мало или ни мало).

Во второй многие сломались на «сызмальства», а в третьей наделали ошибок в «интеллигент» и «периферия». Хотя эти слова были в подборке-подсказке «12 слов Тотального» и их объявили накануне диктанта в соцсетях проекта специально, чтобы все-все написали их правильно.

Еще один сложный момент из третьей части – «иметь в виду». Проверяющие сокрушались: у многих это была единственная ошибка, из-за которой сорвалась пятерка. В топ трудностей также попали «небезынтересна» и «не осмыслена».

В четвертой части ловушкой стало слово «чересчур». Не первый год оно встречается в диктантах, и постоянно участники на нем дружно срезаются.

Отдельным пунктом Филологический совет вынес слова, в которых участники ошибались не так уж и часто, но ошибки – обидные: «горнотаежным» вместо «горно-таежным» (часть 2) и «в отстутствии» вместо «в отсутствии» (часть 3).

В плане пунктуации самым сложным оказалось предложение из третьей части: «Арсеньев, вне всякого сомнения, незаурядный прозаик...» Здесь нужно было выделить запятыми вводное «вне всякого сомнения» и не ставить тире (оно опускается, так как между подлежащим и сказуемым располагается вводное слово).

- Уже много лет наблюдаем тенденцию, которая проявилась и в этот раз: участники допускают очень мало ошибок на те правила, которые хорошо и подробно отрабатываются в рамках школьного курса русского языка, - говорят в Филологическом совете. - Ошибки в основном возникают в сложных словарных словах, а также в тех местах текста, где написание определяется правилами, которые не изучают или мало изучают в школе.

Любимая многими часть отчета – описки и ослышки. В этом году в хитах «болевой коньяк» вместо «полевой дневник», «лонг-шахты» вместо «ландшафты», «Ира Красава» вместо японского режиссера Акиры Куросавы.

КСТАТИ

Автором текста-2024 может стать Наринэ Абгарян

Следующий Тотальный диктант будем писать через год – весной. Но подготовка к нему уже началась. По графику, в июле должен быть написан текст, поэтому автора организаторы назовут очень скоро. А пока в соцсетях акции проходит народное голосование среди подписчиков. С большим отрывом лидирует Наринэ Абгарян – армянская русскоязычная писательница и блогер, создательница добрых и смешных книжек про девочку Манюню. На втором месте Евгений Гришковец, на третьем - Сергей Лукьяненко.