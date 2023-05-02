Всех приглашаем в школу журналистики от «Комсомолки»!

Главный редактор «КП-ТВ» Александра Лябина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В календаре российских конгрессно-выставочных мероприятий Евразийский экономический форум молодежи в Екатеринбурге занимает все более важное место. В этом году он открылся уже в 13-й раз, и с каждым годом форум в столице Урала обрастает новыми интересными программами. Специальным блюдом этого сезона стал Медиафорум, организованный медиагруппой «Комсомольская правда» и Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ). Этот крупный вуз снова доказал, что умеет с блеском принимать на своей площадке мероприятия международного масштаба. Впечатляет, что на Евразийский форум приехали 72 дипломата из 43 стран, включая 36 чрезвычайных и полномочных послов в России. А всего на форуме присутствовали представители более сотни государств мира, многие из них — студенты, получившие возможность напрямую пообщаться с известными политиками, дипломатами, экономистами.

А Медиафорум «Комсомолки» тоже получил международный статус: в Екатеринбург приехали журналисты из семи стран СНГ, представляющие 43 издания.

Рейтинги вверх, аудитория растет

Началась работа форума с пленарного заседания по теме «Работа СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности».

- Россия и ее сторонники сегодня меняют мир, делают его более справедливым. Но это невозможно сделать, если СМИ не будут отражать сложившуюся действительности и не будут формировать то будущее, которое нам всем необходимо, - сформулировал открывший дискуссию ректор УрГЭУ Яков Силин.

Начиная с пандемии, значимость и ответственность традиционных СМИ сильно возросла, отметила главный редактор «Комсомольской правды» Олеся Носова. Вопреки распространенному мнению, аудитория традиционных медиа, в том числе газет, в последнее время даже выросла.

Главный редактор «Комсомолки» Олеся Носова и ректор УрГЭУ Яков Силин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Только что получили рейтинги. У печатной версии «Комсомольской правды» аудитория подросла в 2022 году на 13%, а у еженедельной «толстушки» на 9%. Быстро вверх идут рейтинги нашей радиостанции. В сложные времена люди возвращаются к традиционным источникам информации, - сказала Олеся Носова.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что свобода слова остается базовой ценностью для российского государства. Однако она не может доходить до вседозволенности, и в интересах государства публичная информация может ограничиваться.

Как заработать миллион просмотров

В рамках Медиафорума в Екатеринбурге «КП» презентовала свой новый проект - Школу журналистики и новых медиа.

Мы стартуем с сегодняшнего дня, - отметила руководитель проекта, обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. - Мы придумали несколько форматов. Во-первых, «Медиадень» – журналисты из регионов проходят тренинг длиной в 1-2 дня в редакции. Во-вторых, «Медиадесант» - журналисты «Комсомольской правды» выезжают на двухдневный семинар в регион. В-третьих, «Медиашеф» - редакция проводит серию обучающих семинаров и мастер-классов в том или ином регионе на регулярной основе. Наконец, «Медиалаборатория» - однодневный тренинг по конкретной теме и «Медиа будущего» - онлайн-школа для журналистов.

Руководитель Школы журналистики и новых медиа Галина Сапожникова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Своеобразной демо-версией Школы журналистики от «Комсомолки» стали два-мастер класса, которые ведущие журналисты нашего издания дали тут же уральским студентам. В первом из них сама Галина Сапожникова рассказала о запрещенных приемах в журналистике и о том, как добывать информацию даже в безнадежной ситуации. А во втором главный редактор видеослужбы «КП» Александра Лябина поделилась рецептами того, как создавать видеоролики для соцсетей, которые будут получать миллионы просмотров.