За ценой не постоим: На что русский народ готов ради Победы

Артисты государственного джаз-оркестра Леонида Утесова осматривают самолет, приобретенный на их средства для фронта. Фото: Михаил Трахман/Фотохроника ТАСС
Как страна помогала фронту 80 лет назад, как отдавала на танки и самолеты последние крохи из закромов, мы узнали у специалистов: старшего научного сотрудника института Всеобщей истории РАН Дмитрия Суржика, и доктора исторических наук, профессора Военного университета Минобороны Юрия Рубцова.
- Сейчас многие помогают нашим бойцам в зоне спецоперации. Во время Великой Отечественной тоже ведь граждане в тылу помогали фронту всем, чем могли?
- В те годы логика мышления, сознание было построено так: «А что ты сделал для фронта?» Каждый, кто не только работал на военных предприятиях, но все - и интеллигенция, и дети - все стремились что-то посильное сделать для фронта. У людей, отстоявших многочасовую смену у станка, вернувшихся с колхозного поля, находились силы, чтобы еще хоть чем-то помочь фронту. И это не только денежные отчисления в фонд обороны.
Фонд обороны - спецфонд, созданный в СССР, на счета которого поступали пожертвования от граждан на нужды фронта. Он образовался стихийно в первые же дни войны.
Спецсчета были открыты во всех отделениях Госбанка СССР. Туда граждане и целые коллективы передавали деньги, украшения, авторские гонорары, госпремии и т.д.
- На что перечисляли деньги в этот фонд?
- На строительство колонн военной техники. Было много таких - комсомольские, пионерские. Были и отчисления туда за воскресники, за субботники.
- Что такое воскресники и субботники в понимании того времени?
- Люди специально выходили на работу в выходные. За это им выплачивали премии. И вот эти деньги они перечисляли в Фонд обороны. Плюс каждый месяц рабочие с заводов передавали свою ежедневную зарплату.
Колхозники засевали «гектар обороны». Это была сверхплановая земля. С продажи этого урожая деньги тоже передавали в Фонд обороны.
Дошло до того, что отделениям Госбанка пришлось работать круглосуточно - столько людей несли свои деньги. Мало того, что приносили зарплаты, так люди еще подписывались на займы…
- Секунду. То есть брали кредиты на помощь фронту?
- Фактически да – брали госкредиты. Например, только в Приморье за все четыре года войны люди отправили в фонд обороны 220 миллионов рублей деньгами и 265 миллионов облигациями госзайма.
*Всего за годы войны за счет облигаций военных займов и билетов денежно-вещевых лотерей СССР дополнительно получил более 113 млрд. руб.
Сколько стоил танк?
- А танк стоил где-то 150-220 тысяч рублей. Самолет примерно столько же. Так что можно прикинуть, сколько на эти деньги построили танков.
- Кроме частных перечислений, собирали деньги и целыми организациями. Был даже «пионерский» танк.
- Да. Благодаря газете «Комсомольская правда» развернулось движение среди пионеров. Были и совсем трогательные истории: дошкольники из Омска, по примеру родителей собрали деньги на танк: кто отдал свои «сбережения» на куклу, кто присланные отцом с фронта рубли на пальто или ботиночки. Танк назвали «Малютка». Служил на нем экипаж сержанта Екатерины Петлюк. Он отличился в битве на Курской дуге.
- А кто первый решил собирать деньги на технику?
- По одной из версий, первыми с таким почином выступили комсомольцы Челябинского абразивного завода. Это было осенью 1941-го. И до конца года к этому движению присоединились уже 44 обкома комсомола… Они дали почти 62 миллиона 700 тысяч рублей.
- Как это происходило? Деньги собирались и передавались оборонным заводам…
- Да, представитель организации, которая передала деньги на колонну или на один танк, приезжал на завод. А потом сам передавал эти танки или самолеты в какое-то боевое подразделение.
- Много такой «народной» техники было произведено?
- Очень много. Можно только перечислить колонны: эскадрилья бомбардировщиков «Советское Приморье», танковые колонны «Алтайский колхозник», «Колхозная молодежь», «Комсомолец Алтая», «Колхозник Татарии», «Уральский комсомолец», «Иркутский комсомолец», «Комсомолец Узбекистана». Счет шел на десятки, если не на сотни колонн!
- Кто больше всех собрал денег для фронта?
- Самая известная история, наверное, саратовского колхозника, пасечника Ферапонта Головатого. Он дважды жертвовал по 100 тысяч рублей на два истребителя - в декабре 1942-го и в мае 1944-го.
Тогда у него в избе почти весь колхоз собрался, зима стоит, все обсуждают: сколько можем собрать. А самого Головатого нет. И вот он заходит в дом: «Что вы тут рассуждаете, по сколько с каждого собрать? Вот вам денег, нате, за всех, покупаю самолет». На этих самолетах воевал гвардии подполковник Еремин. И получил звание Героя Советского Союза.
В Башкирии тоже медовики построили целую эскадрилью «Башкирский истребитель». Это председатель колхоза отдал свои личные деньги, а вместе с ним и несколько передовиков.
В Бурятии колхозник Дондуков выкупил облигации военного займа на 227 тысяч рублей наличными.
Церемония передачи Красной Армии танковой колонны "Революционная Монголия", построенной на средства трудящихся Арахангайского аймака Монгольской Народной Республики
Фото: ТАСС
Есть еще история отца трех сыновей-фронтовиков Муравьева из Новосибирска. Он передал 100 тысяч рублей на самолет для той самой воинской части, где воевали его сыновья.
- А откуда такие деньги? У тех же пасечников. 100 тысяч рублей! Средняя зарплата же была в то время около 400 рублей.
- Как говорится в документах, у пасечников был мед в резервах, а они взяли и сразу весь продавали, плюс были накопления с прошлых продаж. Вот их и отдавали.
Огромные деньги шли и из Средней Азии - десятки килограммов, если не тонны драгоценных металлов. Там же традиция была - золото, драгоценности копили, вот теперь они их сдавали.
- Была же танковая колонна, которую церковь построила?
- Да, церковь жертвовала и на нужды армии, и на подарки бойцам, и на содержание раненых в госпиталях, сирот. 30 декабря 1942-го митрополит Сергий (Страгородский) обратился к пастве с призывом собрать средства на танковую колонну имени Дмитрия Донского. Он сам сдал бриллиантовый крест с клобука и наперсный крест с груди. Протоиерей Троицкой церкви в Горьком лично сдал в Фонд обороны 160 тысяч рублей.
В Московском Богоявленском соборе было собрано 400 тысяч рублей. А вся церковная Москва собрала больше двух миллионов. Даже в голодном блокадном Ленинграде церковь собрала миллион на нужды армии. В Куйбышеве старики и женщины пожертвовали 650 тысяч. В Новосибирске 110 тысяч отправили на самолеты Сибирской эскадрильи «За Родину».
- Сколько же всего собрала церковь за годы войны?
- Больше 200 миллионов рублей. И это только деньгами. А еще же и теплые вещи для солдат, валенки, рукавицы, телогрейки.
Всего за годы Великой Отечественной только пожертвованиями на боевую технику в Фонд обороны поступило около 24 миллиардов рублей. На них были построены:
- свыше 2,5 тысяч боевых самолетов,
- несколько тысяч танков (точного подсчета нет),
- 8 подводных лодок,
- 16 военных катеров,
- много другой техники.
- А власти как на это реагировали?
- Мы уже говорили про танк «Малютка» от омских дошколят. Так вот в мае 1943-го в Омск пришла телеграмма из Москвы: «Прошу передать дошкольникам Омска, собравшим на танк «Малютка» 160886 рублей, мой горячий привет и благодарность Красной Армии. Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин».
Сталин лично отправлял телеграммы каждому, кто сдавал большие суммы. И личено, и колхозу, и епархии. Телеграмма, понятно, типовая. Но их обязательно и в газете печатали.
- Такая обратная связь должна была стимулировать людей.
- Конечно! Представьте, в дальний колхоз приходит телеграмма с благодарностью лично Сталина, это же и внимание, и пропаганда.
- Кроме денег и золота, чем еще люди помогали фронту?
- Например, бабушки или дети после занятий собирали утиль, а приходили домой и брались шить варежки для солдат или что-то еще. Вот из документов: одна лишь Вологодская область отправила фронтовикам 540 тысяч теплых вещей. А в Башкирии было собрано более 83 тысяч пар валенок.
Всего же собранных за войну полушубков, ватных шаровар, фуфаек, свитеров, шапок-ушанок, валенок, рукавиц, носков, теплого белья хватило для обмундирования 10 миллионов бойцов и командиров.
Были и подарки фронтовикам - для поднятия боевого духа. Кисеты шили, открытки отправляли.
- Была и продовольственная помощь?
- Да. Это кроме поставок государства. Вот еще официальные цифры: Омская область из своих личных запасов в фонд Красной армии передала более 65 тысяч центнеров хлеба, 2000 центнеров картофеля и 3000 центнеров мяса. Представляете, это только одна область.
Ну и помощь эвакуированным. Один Туркменистан приютил до 50 тысяч человек. Киргизия – свыше 150 тысяч. Таджикистан – 100 тысяч и значительная часть этих эвакуированных – дети. Только из Москвы и Ленинграда в восточные районы было вывезено 800 тысяч детей. Многие обретали новые семьи. На воспитание было взято примерно 350 тысяч сирот.
Хороший пример: Тактагон Алтыбашарова из Киргизии. Она фактически стала матерью для 150 ленинградских детей, эвакуированных в блокаду…
- Получается, можно без любых оговорок сказать: это народная победа, одна на всех.
- Одна на всех и без различий - профессий, национальностей, возраста… Каждый делал на своем месте все, что мог. Кто-то варежки шил, кто-то сбрасывал зажигательные бомбы с крыш, кто-то в бой шел, Сталин два инфаркта перенес... Без каждого и победы, может и не было бы.
А ЧТО СЕЙЧАС
Миллионы россиян отдают трудовую копейку ради Победы на Украине: Бабушки несут носки, бизнесмены отправляют квадрокоптеры
Сидел, думал, с чего начать. И тут сообщение в Телеграме: «Мы — группа волонтеров из Новосибирска. С разрешения патентообладателя шьем противотепловизионные одеяла, которые отправляем ребятам бесплатно. Отзывы хорошие. Увидели, что вы работаете с разведчиками, можем отправить вам несколько штук для передачи бойцам». (подробнее)