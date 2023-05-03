За ценой не постоим: На что русский народ готов ради Победы

Артисты государственного джаз-оркестра Леонида Утесова осматривают самолет, приобретенный на их средства для фронта. Фото: Михаил Трахман/Фотохроника ТАСС

Как страна помогала фронту 80 лет назад, как отдавала на танки и самолеты последние крохи из закромов, мы узнали у специалистов: старшего научного сотрудника института Всеобщей истории РАН Дмитрия Суржика, и доктора исторических наук, профессора Военного университета Минобороны Юрия Рубцова.

КРЕДИТ ДЛЯ БОЙЦОВ

- Сейчас многие помогают нашим бойцам в зоне спецоперации. Во время Великой Отечественной тоже ведь граждане в тылу помогали фронту всем, чем могли?

- В те годы логика мышления, сознание было построено так: «А что ты сделал для фронта?» Каждый, кто не только работал на военных предприятиях, но все - и интеллигенция, и дети - все стремились что-то посильное сделать для фронта. У людей, отстоявших многочасовую смену у станка, вернувшихся с колхозного поля, находились силы, чтобы еще хоть чем-то помочь фронту. И это не только денежные отчисления в фонд обороны.

СПРАВКА КП

Фонд обороны - спецфонд, созданный в СССР, на счета которого поступали пожертвования от граждан на нужды фронта. Он образовался стихийно в первые же дни войны.

Спецсчета были открыты во всех отделениях Госбанка СССР. Туда граждане и целые коллективы передавали деньги, украшения, авторские гонорары, госпремии и т.д.

- На что перечисляли деньги в этот фонд?

- На строительство колонн военной техники. Было много таких - комсомольские, пионерские. Были и отчисления туда за воскресники, за субботники.

- Что такое воскресники и субботники в понимании того времени?

- Люди специально выходили на работу в выходные. За это им выплачивали премии. И вот эти деньги они перечисляли в Фонд обороны. Плюс каждый месяц рабочие с заводов передавали свою ежедневную зарплату.

Колхозники засевали «гектар обороны». Это была сверхплановая земля. С продажи этого урожая деньги тоже передавали в Фонд обороны.

Дошло до того, что отделениям Госбанка пришлось работать круглосуточно - столько людей несли свои деньги. Мало того, что приносили зарплаты, так люди еще подписывались на займы…

- Секунду. То есть брали кредиты на помощь фронту?

- Фактически да – брали госкредиты. Например, только в Приморье за все четыре года войны люди отправили в фонд обороны 220 миллионов рублей деньгами и 265 миллионов облигациями госзайма.

*Всего за годы войны за счет облигаций военных займов и билетов денежно-вещевых лотерей СССР дополнительно получил более 113 млрд. руб.

ВОПРОС РЕБРОМ

Сколько стоил танк?

- А танк стоил где-то 150-220 тысяч рублей. Самолет примерно столько же. Так что можно прикинуть, сколько на эти деньги построили танков.

КОМСОМОЛЬСКИЕ КОЛОННЫ

- Кроме частных перечислений, собирали деньги и целыми организациями. Был даже «пионерский» танк.

- Да. Благодаря газете «Комсомольская правда» развернулось движение среди пионеров. Были и совсем трогательные истории: дошкольники из Омска, по примеру родителей собрали деньги на танк: кто отдал свои «сбережения» на куклу, кто присланные отцом с фронта рубли на пальто или ботиночки. Танк назвали «Малютка». Служил на нем экипаж сержанта Екатерины Петлюк. Он отличился в битве на Курской дуге.

- А кто первый решил собирать деньги на технику?

- По одной из версий, первыми с таким почином выступили комсомольцы Челябинского абразивного завода. Это было осенью 1941-го. И до конца года к этому движению присоединились уже 44 обкома комсомола… Они дали почти 62 миллиона 700 тысяч рублей.

- Как это происходило? Деньги собирались и передавались оборонным заводам…

- Да, представитель организации, которая передала деньги на колонну или на один танк, приезжал на завод. А потом сам передавал эти танки или самолеты в какое-то боевое подразделение.

- Много такой «народной» техники было произведено?

- Очень много. Можно только перечислить колонны: эскадрилья бомбардировщиков «Советское Приморье», танковые колонны «Алтайский колхозник», «Колхозная молодежь», «Комсомолец Алтая», «Колхозник Татарии», «Уральский комсомолец», «Иркутский комсомолец», «Комсомолец Узбекистана». Счет шел на десятки, если не на сотни колонн!

ВСЕ НАЖИТОЕ НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ

- Кто больше всех собрал денег для фронта?

- Самая известная история, наверное, саратовского колхозника, пасечника Ферапонта Головатого. Он дважды жертвовал по 100 тысяч рублей на два истребителя - в декабре 1942-го и в мае 1944-го.

Тогда у него в избе почти весь колхоз собрался, зима стоит, все обсуждают: сколько можем собрать. А самого Головатого нет. И вот он заходит в дом: «Что вы тут рассуждаете, по сколько с каждого собрать? Вот вам денег, нате, за всех, покупаю самолет». На этих самолетах воевал гвардии подполковник Еремин. И получил звание Героя Советского Союза.

В Башкирии тоже медовики построили целую эскадрилью «Башкирский истребитель». Это председатель колхоза отдал свои личные деньги, а вместе с ним и несколько передовиков.

В Бурятии колхозник Дондуков выкупил облигации военного займа на 227 тысяч рублей наличными.

Церемония передачи Красной Армии танковой колонны "Революционная Монголия", построенной на средства трудящихся Арахангайского аймака Монгольской Народной Республики Фото: ТАСС

Есть еще история отца трех сыновей-фронтовиков Муравьева из Новосибирска. Он передал 100 тысяч рублей на самолет для той самой воинской части, где воевали его сыновья.

- А откуда такие деньги? У тех же пасечников. 100 тысяч рублей! Средняя зарплата же была в то время около 400 рублей.

- Как говорится в документах, у пасечников был мед в резервах, а они взяли и сразу весь продавали, плюс были накопления с прошлых продаж. Вот их и отдавали.

Огромные деньги шли и из Средней Азии - десятки килограммов, если не тонны драгоценных металлов. Там же традиция была - золото, драгоценности копили, вот теперь они их сдавали.

- Была же танковая колонна, которую церковь построила?

- Да, церковь жертвовала и на нужды армии, и на подарки бойцам, и на содержание раненых в госпиталях, сирот. 30 декабря 1942-го митрополит Сергий (Страгородский) обратился к пастве с призывом собрать средства на танковую колонну имени Дмитрия Донского. Он сам сдал бриллиантовый крест с клобука и наперсный крест с груди. Протоиерей Троицкой церкви в Горьком лично сдал в Фонд обороны 160 тысяч рублей.

В Московском Богоявленском соборе было собрано 400 тысяч рублей. А вся церковная Москва собрала больше двух миллионов. Даже в голодном блокадном Ленинграде церковь собрала миллион на нужды армии. В Куйбышеве старики и женщины пожертвовали 650 тысяч. В Новосибирске 110 тысяч отправили на самолеты Сибирской эскадрильи «За Родину».

- Сколько же всего собрала церковь за годы войны?

- Больше 200 миллионов рублей. И это только деньгами. А еще же и теплые вещи для солдат, валенки, рукавицы, телогрейки.

СПРАВКА

Всего за годы Великой Отечественной только пожертвованиями на боевую технику в Фонд обороны поступило около 24 миллиардов рублей. На них были построены:

- свыше 2,5 тысяч боевых самолетов,

- несколько тысяч танков (точного подсчета нет),

- 8 подводных лодок,

- 16 военных катеров,

- много другой техники.

СПАСИБО ОТ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

- А власти как на это реагировали?

- Мы уже говорили про танк «Малютка» от омских дошколят. Так вот в мае 1943-го в Омск пришла телеграмма из Москвы: «Прошу передать дошкольникам Омска, собравшим на танк «Малютка» 160886 рублей, мой горячий привет и благодарность Красной Армии. Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин».

Сталин лично отправлял телеграммы каждому, кто сдавал большие суммы. И личено, и колхозу, и епархии. Телеграмма, понятно, типовая. Но их обязательно и в газете печатали.

- Такая обратная связь должна была стимулировать людей.

- Конечно! Представьте, в дальний колхоз приходит телеграмма с благодарностью лично Сталина, это же и внимание, и пропаганда.

ДЕНЬГИ - НЕ ГЛАВНОЕ

- Кроме денег и золота, чем еще люди помогали фронту?

- Например, бабушки или дети после занятий собирали утиль, а приходили домой и брались шить варежки для солдат или что-то еще. Вот из документов: одна лишь Вологодская область отправила фронтовикам 540 тысяч теплых вещей. А в Башкирии было собрано более 83 тысяч пар валенок.

Всего же собранных за войну полушубков, ватных шаровар, фуфаек, свитеров, шапок-ушанок, валенок, рукавиц, носков, теплого белья хватило для обмундирования 10 миллионов бойцов и командиров.

Были и подарки фронтовикам - для поднятия боевого духа. Кисеты шили, открытки отправляли.

- Была и продовольственная помощь?

- Да. Это кроме поставок государства. Вот еще официальные цифры: Омская область из своих личных запасов в фонд Красной армии передала более 65 тысяч центнеров хлеба, 2000 центнеров картофеля и 3000 центнеров мяса. Представляете, это только одна область.

Ну и помощь эвакуированным. Один Туркменистан приютил до 50 тысяч человек. Киргизия – свыше 150 тысяч. Таджикистан – 100 тысяч и значительная часть этих эвакуированных – дети. Только из Москвы и Ленинграда в восточные районы было вывезено 800 тысяч детей. Многие обретали новые семьи. На воспитание было взято примерно 350 тысяч сирот.

Хороший пример: Тактагон Алтыбашарова из Киргизии. Она фактически стала матерью для 150 ленинградских детей, эвакуированных в блокаду…

- Получается, можно без любых оговорок сказать: это народная победа, одна на всех.

- Одна на всех и без различий - профессий, национальностей, возраста… Каждый делал на своем месте все, что мог. Кто-то варежки шил, кто-то сбрасывал зажигательные бомбы с крыш, кто-то в бой шел, Сталин два инфаркта перенес... Без каждого и победы, может и не было бы.

А ЧТО СЕЙЧАС

Миллионы россиян отдают трудовую копейку ради Победы на Украине: Бабушки несут носки, бизнесмены отправляют квадрокоптеры

Сидел, думал, с чего начать. И тут сообщение в Телеграме: «Мы — группа волонтеров из Новосибирска. С разрешения патентообладателя шьем противотепловизионные одеяла, которые отправляем ребятам бесплатно. Отзывы хорошие. Увидели, что вы работаете с разведчиками, можем отправить вам несколько штук для передачи бойцам». (подробнее)