Миллионы россиян отдают трудовую копейку ради Победы на Украине: Бабушки несут носки, бизнесмены отправляют квадрокоптеры

Ни «лихие 90-е», ни сытые 2000-е не вытравили из нас то человеческое, что подсознательно сидит у нас внутри, на ментальном уровне Фото: Олег УКЛАДОВ

Сидел, думал, с чего начать. И тут сообщение в Телеграме: «Мы — группа волонтеров из Новосибирска. С разрешения патентообладателя шьем противотепловизионные одеяла, которые отправляем ребятам бесплатно. Отзывы хорошие. Увидели, что вы работаете с разведчиками, можем отправить вам несколько штук для передачи бойцам». Это такие накидки, которые ночью делают наших парней на боевой задаче невидимыми для противника — скрывают тепловую сигнатуру тела. Наталья взяла адрес и через час прислала трек для отслеживания 50-килограммовой посылки.

А на прошлой неделе писал представитель организации «Родные святыни», который предложил отправить скоростной катер для наших морпехов на Днепре. Состыковал его с ребятами, автопоезд с лодкой уже в пути! Месяц назад в одно из медподразделений мои подписчики передали мобильный госпиталь на базе ГАЗ-66 с прицепом. В нем операционная и вся аппаратура для автономной работы. За последний год неравнодушные люди через меня передали в зону спецоперации шесть «Буханок», четыре УАЗа, два грузовика «шишиги» — безвозмездно, технически «зарядив» машины для работы в тяжелых полевых условиях.

Каждый раз, приезжая в гости к очередному подразделению я обязательно привожу с собой квадрокоптеры, тепловизоры, трубы разведчика, аптечки, закупленные на деньги простых россиян дружественной группы «Время помогать вместе». Из нескольких единомышленниц «по подъезду» она выросла в пятитысячную (!) армию благотворителей, которые способны оснастить, к примеру, медбатальон «Сомали» (уже дважды), подразделение мобилизованных - необходимой экипировкой и техникой, закупить машину для разведчиков. И таких групп по стране — десятки, если не сотни. Они сами находят дефицитные товары, строят логистические цепи, везут грузы на самые опасные участки фронта. И миллионы людей отдают свою трудовую копейку на нужды CВО, приписывая в электронном переводе «Все для Победы!»

Ни «лихие 90-е», ни сытые 2000-е не вытравили из нас то человеческое, что подсознательно сидит у нас внутри, на ментальном уровне. С одной стороны, чувство сопереживания, когда ты физически испытываешь необходимость помочь ближнему. С другой, чувство сопричастности, когда даже маленький денежный перевод — это уже вклад в огромное историческое дело.

Стало ли это откровением? Для меня нет. Еще во время конфликта в Чечне «Комсомолка» организовывала акцию «Посылка на войну». Читатели газеты несли нам на склад консервы, «мыльно-рыльные» принадлежности, сладости… Кто побогаче, вез дефицитные тогда разгрузки для автоматных магазинов и GPS. Бабушки приносили лично связанные носки, перчатки и шапочки. На фронт в самый дальний гарнизон мы отправлялись в забитых под завязку «Уралах». И возвращались с искренними словами благодарности от наших бойцов.

Задумался над концовкой, а тут новое сообщение в Телеграм: «У меня есть проект отечественного индивидуального каталитического согревателя. Прошу оценить актуальность вопроса». И так каждый день… «Чем крепче тыл, тем крепче фронт», - писали на агитплакатах времен Великой Отечественной. И в этом смысле мы за десятки лет ни в чем не изменились.

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