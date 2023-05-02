Владимир Путин высоко оценил вклад Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина в отечественное искусство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

На брифинге для российской и иностранной прессы в понедельник, 2 мая, официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал кончину Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

- Во-первых, вы знаете, что президент выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Зайцева, нашего великого модельера, - напомнил пресс-секретарь.(Вячеслав Зайцев скончался в воскресенье, 30 апреля. Владимир Путин назвал его талантливым, душевно щедрым, безраздельно увлеченным своим призванием человеком. По словам президента, дизайнер многое сделал для развития отечественной индустрии моды и превратил ее в настоящее, высокое искусство: «… работы Зайцева были самобытны и дарили людям праздник, радость и красоту».)

- К сожалению, сегодня поступили трагические новости о кончине Валентина Юдашкина, - сказал также Песков. - Президент глубоко соболезнует в этой связи.

В настоящий момент готовится телеграмма соболезнования от имени главы государства семье Валентина Юдашкина и в самое ближайшее время она будет направлена.

Валентин Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства, в распространение его очень высоких норм по российским регионам, и - в воспитание молодого поколения.

Ну, и, конечно, с точки зрения пропаганды нашей культуры за рубежом, очень трудно переоценить его роль.

Мы тоже все глубоко соболезнуем в связи с кончиной Валентина Юдашкина.