С начала года россияне получили более 776 тысяч социальных услуг в беззаявительном порядке

После рождения малыша Социальный фонд автоматически оформит сертификат на маткапитал, и мама увидит его в своем личном кабинете на Госуслугах Фото: Shutterstock

В этом году россиянам проактивно оказано более 776 тыс. услуг Социального фонда, сообщила пресс-служба ведомства. Проактивный режим предполагает, что людям не нужно собирать документы и подавать заявление для оформления тех или иных выплат, пособий и так далее. Предоставление услуг проактивно происходит при наступлении определенного события. Например, при рождении ребенка: малышу оформляется СНИЛС, а семье выдается маткапитал. При установлении инвалидности человек без обращения получает выплаты, которые положены инвалидам: пенсии и другие меры поддержки от Соцфонда. Все необходимые данные фонд запрашивает через межведомственное взаимодействие. Информация об автоматически назначенных выплатах и документы в электронной форме - например, сертификат на материнский капитал или СНИЛС - приходят в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги».

С января в беззаявительном порядке Социальный фонд оформил 321 тыс. СНИЛСов. Кроме того, в проактивном режиме сформировано около 155 тыс. сертификатов на материнский капитал, назначено почти 83 тыс. пенсий по инвалидности и столько же федеральных социальных доплат к пенсии. В таком же формате назначено 217 тыс. ежемесячных денежных выплат инвалидам.

СПРАВКА «КП»

Беззаявительный формат предоставления государственных социальных услуг в России внедряется в соответствии с принципами социального казначейства. Его цель – сделать процедуру назначения социальной поддержки максимально простой и удобной для граждан.