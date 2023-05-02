Церемония коронации короля Карла 3 пройдет по плану операции «Золотой шар» Фото: REUTERS

6 мая, впервые за 70 лет, Британия официально обретет нового монарха - в Вестминстерском аббатстве архиепископ Кентерберийский провозгласит о восшествии на престол Карла 3. Чтобы стать свидетелями этого исторического события, в Британию слетятся миллионы туристов со всего мира. Несмотря на то, что монарх пообещал, что его коронация будет скромнее торжеств в честь его матери Елизаветы II в 1953 году, и обойдется казне дешевле, праздничные торжества все равно растянутся на три дня. «Комсомолка» узнала подробности операции «Золотой шар»: как пройдет церемония коронации короля Англии Карла 3.

СКРОМНЕЕ, КАРЛ!

Коронация короля Великобритании Карла 3 начнется в 11 часов утра 6 мая в Вестминстерском аббатстве, куда в современном экипаже Diamond Jubilee прибудут Карл 3 вместе с королевой-консортом Камиллой. В соборе, где уже 900 лет коронуют английских монархов, будет присутствовать около двух тысяч гостей - это в четыре раза меньше, чем на коронации Елизаветы II. Среди приглашенных - представители правящих фамилий со всего мира, семь бывших британских премьер-министров, английская аристократия, а также все руководство Евросоюза. Обещали приехать президент Франции Эмануэль Макрон, глава Польши Анджей Дуда, первая леди США Джилл Байден, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и другие.

Пригласительные разрабатывались иллюстратором Эндрю Джеймисоном, который постарался учесть деятельность Карла по защите окружающей среды и его любовь к садоводству. Адреса богаты цветами, птицами и животными, наполнены национальными и геральдическими символами. Например, чертополох - символ Шотландии, нарцисс - Уэльса, а английская роза или роза Тюдоров - традиционная эмблема Англии.

Во время двухчасовой церемонии Карл 3 будет сидеть в коронационном кресле короля Эдуарда. После клятвы монарха справедливо и по закону управлять Британией и странами Содружества, архиепископ Кентерберийский помажет короля елеем, привезенном из Иерусалима. Оливки для него собирались в двух рощах на Елеонской горе, а также в монастырях Марии Магдалины и Вознесения Господня. Помимо оливок, в святое масло добавляют амбру, цветы апельсина, розы, жасмина и корицу. По настоянию Карла 3 в масло не будут добавлять никаких ингредиентов животного происхождения. Елей был освящен Патриархом Иерусалимским Феофилом III и англиканским архиепископом в Иерусалиме Хосамом Наумом.

За церемонией помазания последует инвеститура Карл 3 получит символы власти - скипетр и державу, выполненные из золота и украшенные россыпью аметистов, изумрудов, рубинов и бриллиантов. А затем ему на голову возложат золотую корону святого Эдуарда Исповедника, украшенную 400 сапфирами, алмазами и рубинами. Ее вес более двух килограмм. Королева Камилла будет увенчана короной королевы Марии Терской, которую дополнили бриллиантами из личной коллекции Елизаветы II.

В Букингемский дворец Его Величество отправится в старинной золоченой карете, созданной в 1762 году и запряженной восьмью лошадьми. На ее неудобства жаловалась еще Елизавета II, но традиции следует блюсти. Весь маршрут за день займет порядка 4,2 км - для сравнения Елизавета II после коронации проехала 8 км, приветствуя своих подданных. Праздничный день завершится традиционным приветствием: королевская семья появится перед собравшимися на балконе Букингемского дворцы.

ЗАЩИТНИК ВЕРОВАНИЙ

Готовящаяся коронация будет еще и более религиозной по сравнению с церемонией восшествия на престол Елизаветы II. Дело в том, что Карл позиционирует себя не просто как защитника веры, а скорее защитника верований.

- Церковь обязана защищать свободу вероисповедания всех конфессий в стране, - говорил монарх.

Во время торжества (или на открытии заседаний парламента) Карл 3, как это предписывает Билль о правах 1688 года, объявит, что является верным протестантом, готов обеспечить протестантскую преемственность и всячески будет поддерживать Англиканскую церковь.

Папа Франциск в честь коронации решил сделать величайший подарок своему британскому коллеге (не забываем, что Карл 3 станет еще и главой Англиканской церкви). Франциск I подарил монарху два кусочка дерева от креста Господня. Крохотные щепки длиной 5 и 10 мм - фрагменты древесины подлинного креста, на котором был распят Иисус Христос. Организаторы торжества обещают, что реликвия будет помещена во главе коронационной процессии.

А накануне грандиозного действа Карл 3 поссорился с иерархами Англиканской церкви. Монарх захотел привлечь к активному участию в церемонии представителей нехристианских конфессий, что, по заверению священнослужителей, стало бы нарушением многовековых традиций. Канон не позволяет читать молитвы мусульманским, иудейским и индуистским священникам во время коронации, но при этом не запрещает им присутствовать на торжестве в качестве гостей.

КОРОЛЕВСКИЙ ДРЕСС-КОД

Поклонники моды пребывают в предвкушении царственных нарядов, в которых Виндзоры будут щеголять на коронации короля Великобритании Карла 3. Но уже заранее известно, что не стоит ждать традиционного бархата, горностаевых мантий и сверкающих бриллиантов Букингемский дворец настаивает на скромном, строгом деловом дресс-коде. Известно, что сам Карл 3 откажется от традиционных шелковых чулок, расшитой рубашки и бриджей в пользу военного мундира. Кстати, это уже назвали нарушением традиций.

Камилла обратилась за созданием коронационного платья к своему другу, британскому модельеру Брюсу Олдфилду, который шил наряды для принцессы Дианы и звезд Голливуда. Образ королевы-консорта будет напоминать наряд Елизаветы II на коронации 1953 года: светлое атласное платье и темно-красная бархатная мантия.

Наследник принц Уильям, скорее всего, появится на церемонии в своей военной форме, но не исключено, что он может отдать предпочтение и элегантному костюму. Его супруга Кейт Миддлтон также приоткрыла тайну, признавшись, что в ее наряде будет преобладать оттенки ее любимого цвета - синего. Модные эксперты предполагают, что наряд дополнят украшения с сапфирами, некогда принадлежащие Диане. Ходят слухи, что принцесса Уэльская может отказаться от диадемы в пользу крупного ободка.

ОПАЛЬНАЯ ЧЕТА

Главный вопрос, который терзал многих, стоит ли ждать на церемонии коронации короля Англии Карла 3 герцогов Сассекских. Английские журналисты подсчитали, что в прессе этой теме посвящено уже около 4000 статей! Все сомнения были развеяны 12 апреля, тогда принц Гарри объявил, что прибудет в Лондон один. Его жена Меган Маркл останется в Калифорнии с детьми. Поклонники Виндзоров в тот момент дружно выдохнули, а британские репортеры радостно потирали руки, ведь это решение - отличный повод для новой порции материалов в духе «Что себе позволяет эта американка?!».

Такой вопрос вполне оправдан, поскольку отсутствие Меган на коронации - очередное доказательство серьезных разногласий между Сассексами и дворцом. Многие уже расценили решение Маркл как пренебрежение к монаршей семьи, мол, выбрала день рождение сына Арчи (коронация 6 мая совпала с 4-летием мальчика), а не долгожданное восшествие на престол свекра. По версии Telegraph, американка отказалась от поездки из-за неудовлетворительных усилий дворца в борьбе с проявлениями расизма.

Эксперты в свою очередь копают глубже и заявляют, что переговоры, которые шли между опальной четой и Виндзорами, в итоге зашли в тупик по ряду ключевых тем, например, где будут сидеть Гарри и Меган, будут ли они включены в каретную процессию из Вестминстера в Букингемский дворец, появятся ли они на балконе дворца с остальными членами семьи. Для Гарри эти вопросы были немаловажными, поскольку он был крайне недоволен своим местом на службе в честь платинового юбилея Елизаветы II.

ТОСТ ЗА КОРОЛЯ

В воскресенье, 7 мая, по всей стране пройдут грандиозные коронационные обеды. Карл и Камилла вместе выбрали фирменное блюдо - коронационный пирог (его рецепт см.под рубрикой «Хозяйке на заметку»). К слову, фирменным блюдом коронации в 1953 году был «цыпленок королевы Елизаветы» со сливочным соусом и карри - все исполнено в индийском стиле.

А вечером у Виндзорском замка пройдет концерт. Хедлайнерами будут группа Take That, Лайонел Ричи, итальянский оперный певец Андреа Бочелли и певица Кэти Перри, которая является послом British Asian Trust, благотворительной организации, возглавляемой Карлом 3. Кроме того, на сцене выступит официальный Коронационный хор, сформированный из любительских британских хоровых коллективов.

Понедельник, 8 мая, станет для британцев выходным. Все эти дни власти продлили на два часа работу пабов, баров и клубов по всему королевству, дабы каждый мог выпить за здоровье нового короля.

КСТАТИ

Антимонархисты из группировок Republic и Just Stop Oil готовят провокации во время проезда Карла 3 по улицам Лондона. Активисты планируют затесаться среди обычных зрителей и во время появления королевского экипажа издать пронзительный звук, который должен напугать лошадей. По замыслу провокаторов, кони должны понести и на всем скаку влететь в толпу. Кроме этого, активисты при виде царственной кареты будут свистеть и скандировать «Не мой король!».

Английские силовики сравнили замыслы активистов с террористическим актом, а глава Скотленд-Ярда Марк Роули клятвенно пообещал сорвать планы противников монархии.

РЕЦЕПТ КОРОНАЦИОННОГО ПИРОГА

Тесто:

125 г муки

щепотка соли

25 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками

25 г сала

2 столовые ложки молока

или 250 г готового песочного теста

Начинка:

125 мл молока

175 мл жирных сливок

2 средних яйца

1 столовая ложка нарезанного свежего эстрагона

соль и перец по вкусу

100 г тертого сыра чеддер

180 г слегка нарезанного шпината

60 г вареная фасоль

Способ приготовления:

1. Просеять муку и соль в миску; добавьте масло и перетрите смесь кончиками пальцев, пока не получите рассыпчатую текстуру, похожую на панировочные сухари. Понемногу добавляйте молоко. Накройте тесто и поставьте его в холодильник на 30-45 минут.

2. Слегка посыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в круг размером чуть больше края формы и толщиной примерно 5 мм.

3. Выложите тесто в форму, следя за тем, чтобы не было отверстий, иначе начинка может вытечь. Накройте и оставьте еще на 30 минут в холодильнике.

4. Разогрейте духовку до 190С.

5. Накройте тесто пергаментной бумагой, сверху положите несколько фасолин и выпекайте в течение 15 минут.

6. Уменьшите температуру духовки до 160С.

7. Взбейте молоко, сливки, яйца, зелень и приправы.

8. Выложите половину тертого сыра на выпеченный корж, сверху положите шпинат, фасоль и зелень, затем залейте жидкой смесью.

9. При необходимости осторожно перемешайте смесь, чтобы начинка распределилась равномерно.

10. Сверху посыпать оставшимся сыром. Поставьте в духовку и запекайте 20-25 минут, пока не застынет и не станет слегка золотистым.

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