Дружба с Россией и «цветная» революция от Запада: Что ждет Турцию в случае победы Эрдоган на выборах

Эрдоган, которого уже чуть ли не списали в заранее проигравшие, похоже, сумел вновь вырваться в лидеры Фото: REUTERS

14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Бесспорными фаворитами на высший пост в стране являются только два политика: нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу. Опросы последних дней показывают, что Эрдоган сумел восстановить свои пошатнувшиеся было позиции после разрушительного землетрясения в феврале этого года и сейчас возглавляет гонку с рейтингом в 48,6% голосов. У Кылычдароглу - 44,1%. Если никто из них не наберет необходимых 50%, то через две недели пройдет второй тур голосования. В нем эксперты пока тоже отдают предпочтение Эрдогану.

О том, какие сюрпризы могут преподнести выборы в Турции и чего от их результатов ждать России, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал тюрколог, автор канала «Турция это» Иван Стародубцев.

ПРИЗВАЛ К НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ

- Эрдоган, которого уже чуть ли не списали в заранее проигравшие, похоже, сумел вновь вырваться в лидеры. За счет чего? Какие слова он нашел для народа?

- Он мощно вернулся на турецкую политическую арену в этаком образе Тома Круза из кинофильма «Топ Ган». Очень успешно провел подряд в трех городах митинги с сотнями тысяч участников. Ключевым лозунгом стал призыв к национальной гордости. Например, говорил о высокотехнологичной военной технике, которую производит страна, — от реактивных беспилотников до создания истребителя пятого поколения - мол, разве можно не гордиться этими достижениями.

- Но мы уже не раз видели внешнеполитические кульбиты турецкого лидера. Если Эрдоган опять станет президентом, какова вероятность, что оружие, которым он хвастается, не будет вновь поставляться нашим противникам?

- Конечно, не стоит идеализировать Эрдогана. Его многовекторность, или как у нас называют еще его «многостулье», стало притчей во языцех. Другой вопрос, что отказываться от российского стула он не собирается. С нашей страной у него сейчас самые тесные отношения. На Западе же он в случае своей победы продолжит оставаться таким вот «инфант террибль», никаких переговоров по серьезным вопросам с ним не ведется. Более того, Запад очень сильно подзуживает оппозицию против него. Так что, не думаю, что он кинется сейчас ссориться с Россией ради западной поддержки. Его там не ждут.

ПОМОЧЬ МОЖЕТ НЕ ТОЛЬКО ЗАПАД

- После землетрясения страна сильно нуждается в международных кредитах, ведь убытки исчисляются миллиардами долларов. Америка может разыграть классическую схему – мы тебе деньги, а ты взамен Киеву тоже чего-нибудь поставишь…

- Турция много раз приходила к США и Евросоюзу за деньгами на содержание 4 миллионов беженцев на своей территории и ничего толком от них не поимела. С другой стороны, в преддверии выборов Анкара уже получила солидный транш от России – мы сразу перевели в турецкие банки несколько миллиардов долларов на строительство АЭС «Аккую», не растягивая финансирование на несколько лет. Китай поддерживает Эрдогана, Пекину тоже не нужна смена правительства в Турции. Катар, Саудовская Аравия открыли свои специальные счета в Турции. То есть, деньги можно найти не только на Западе.

ВОЗМОЖЕН ЛИ НОВЫЙ БУНТ?

- Неважно, как пройдут выборы, важно, как посчитать результаты. Американцы утверждают, что, по их данным, Эрдоган должен проиграть. Значит, если все-таки победит, то ему устроят очередную «цветную» революцию?

- Американцы будут раскачивать ситуацию, прецеденты были. 2013 год – площадь Таксим в Стамбуле, потом 2016 год – прямая попытка государственного переворота. Ничто не мешает им попытаться сделать то же самое, если Эрдоган победит. Другой вопрос, что силовые структуры контролируются Эрдоганом практически полностью. После мятежа в Турции была проведена мощная зачистка армии, разведки, полиции, службы безопасности. Более того, создано военизированное подразделение дружинников, они имеют право носить и применять оружие. Это тоже достаточно серьезная сила.

Кроме того, антиамериканизм сейчас в стране зашкаливает. Поэтому напрямую заходить в Турцию и вещать что-то с турецких площадей, раздавать печеньки ни США, ни Евросоюзу невозможно. Для оппозиции даже опасна прямая ассоциация с этими ребятами. И не ясно, хватит ли у нее самой потенциала, чтобы вывести турецких протестующих на улицы? До сих пор не хватало. Честно говоря, 74-летнего Кемаля Кылычдароглу не случайно называют турецким Ганди. Он участвовал в мирных акциях протеста, ходил пешком от Анкары до Стамбула с табличкой «За справедливость», но вот чтобы призывал к бунту - такого за ним не водилось.

НАШИМ ТУРИСТАМ ЛУЧШЕ ПОДОЖДАТЬ

- Еще один важный для россиян момент. Наши сограждане скупают путевки в Турцию. Плюс все эти релоканты, обосновавшиеся где-нибудь в Стамбуле… Насколько они в безопасности на период политической турбулентности?

- Что касается курортных зон, то до тех пор, пока люди находятся в гостинице, беспокоиться нечего. Но шаг влево-вправо на крупные городские площади в день выборов или сразу после - там можно попасть в какую-нибудь заваруху. Поэтому, пока ситуация в Турции окончательно не стабилизируется - думаю, до конца мая, — я бы порекомендовал не ехать туда, даже на курорты.