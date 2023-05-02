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Экономика2 мая 2023 14:11

Мир постепенно уходит от доллара: почему американская валюта теряет влияние и как скоро про нее забудут

Директор Международного валютного фонда: мир все больше отказывается от доллара
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
США стали использовать свою валюту как инструмент для удовлетворения имперских амбиций

США стали использовать свою валюту как инструмент для удовлетворения имперских амбиций

Фото: REUTERS

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ «АМЕРИКАНЦА»

Доллар – безусловно главное оружие, главная сила и столп, на котором стоит власть и благосостояние США. Но сейчас американская валюта теряет позиции буквально на глазах. Как заявила на днях директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, в мире происходит постепенный отказ от доллара.

- Ранее на него приходилось порядка 70% резервов, сейчас эта цифра несколько ниже 60%, - сказала Георгиева.

Это не первое подобное заявление - в мировой прессе уже звучали прогнозы об ослаблении позиции доллара как самой мощной мировой валюты.

Конечно, во многом это связано с событиями последнего года (и двух месяцев с небольшим). Однако финансовый аналитик Михаил Беляев уверяет, процесс дедолларизации начался десятки лет назад.

- Мы должны твердо понимать, что валюта не живет сама по себе и самостоятельно никаких функций не выполняет, это продолжение национальной экономики, - подчеркнул эксперт. - Доллар опирался и опирается на мощную американскую экономику. Особенно в послевоенный период, когда США производили бОльшую часть мировой продукции и являлись мировым партнером для многих стран. Поэтому тогда за долларом и была закреплена позиция главной резервной валюты. Не единственной, а главной среди равных. Наряду с ним были фунт и франк. К слову, еще в 1960-х СССР рассчитывался с Китаем в швейцарских франках.

А основные процессы дедолларизации начались, по словам экономиста, на рубеже веков. В 1999 году в Европе был введен евро, как основная валюта. Евро пошатнул доллар с его доминирующей позиции, потому что его основой стала сильная экономика ЕС, практически равная американской. После на мировую арену вышел Китай. Набрал обороты и занял приличный сегмент в международной торговле.

- Одновременно с этим США стали использовать свою валюту как инструмент для удовлетворения имперских амбиций, - продолжил Михаил Беляев. - Ситуация с санкционной заморозкой российских золото-валютных резервов (ЗВР) была очень показательной в этом плане для других стран.

Напомним, в начале марта прошлого года Запад принял решение о блокировке части ЗВР нашей страны. Из $643 млрд были заморожены около $300 млрд. Физически мы не могли использовать свои же деньги для погашения задолженностей перед иностранными партнерами. В 2021 году США таким же образом заморозили $7 млрд Афганистана.

- Подобные меры заставили мир насторожиться, - говорит Беляев, - и сделать выводы не в пользу доллара как резервной валюты. Все это лишь усилило отход от расчетов в американских деньгах. Как мы видим, снижение уже составило более 10%.

НЕ СПЕШИТЕ БАКС ХОРОНИТЬ

Михаил Беляев утверждает, что минусов в этой ситуации никаких нет. Есть лишь один жирный плюс. Китай, арабские государства, Латинская Америка и т. д. – многие страны из разных концов мира стараются все меньше использовать доллар, раз его использование связано с серьезными рисками. Отказывается от «зеленого» и Россия. По данным Центробанка, доля «недружественных» валют в расчетах за экспорт России по итогам 2022 года упала до 48% с 87%. А в расчетах за импорт доля доллара и евро снизилась до 46% с 65%.

Однако замены доллару пока нет. По мнению экспертов, ни одна мировая валюта не набрала того влияния и той силы, которая была у США. Поэтому быстро исключить американские деньги из внешнеторгового оборота не получится – на это уйдут десятки лет.

- Чтобы фунт перестал быть лидирующей валютой мира в свое время, понадобилось 30 лет, две мировые войны и отказ от золотого стандарта, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) экономист Антон Табах. - Соответственно, сейчас процесс тоже будет идти, но не так быстро, как это хотелось бы злопыхателям.

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