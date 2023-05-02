Мир постепенно уходит от доллара: почему американская валюта теряет влияние и как скоро про нее забудут

США стали использовать свою валюту как инструмент для удовлетворения имперских амбиций Фото: REUTERS

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ «АМЕРИКАНЦА»

Доллар – безусловно главное оружие, главная сила и столп, на котором стоит власть и благосостояние США. Но сейчас американская валюта теряет позиции буквально на глазах. Как заявила на днях директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, в мире происходит постепенный отказ от доллара.

- Ранее на него приходилось порядка 70% резервов, сейчас эта цифра несколько ниже 60%, - сказала Георгиева.

Это не первое подобное заявление - в мировой прессе уже звучали прогнозы об ослаблении позиции доллара как самой мощной мировой валюты.

Конечно, во многом это связано с событиями последнего года (и двух месяцев с небольшим). Однако финансовый аналитик Михаил Беляев уверяет, процесс дедолларизации начался десятки лет назад.

- Мы должны твердо понимать, что валюта не живет сама по себе и самостоятельно никаких функций не выполняет, это продолжение национальной экономики, - подчеркнул эксперт. - Доллар опирался и опирается на мощную американскую экономику. Особенно в послевоенный период, когда США производили бОльшую часть мировой продукции и являлись мировым партнером для многих стран. Поэтому тогда за долларом и была закреплена позиция главной резервной валюты. Не единственной, а главной среди равных. Наряду с ним были фунт и франк. К слову, еще в 1960-х СССР рассчитывался с Китаем в швейцарских франках.

А основные процессы дедолларизации начались, по словам экономиста, на рубеже веков. В 1999 году в Европе был введен евро, как основная валюта. Евро пошатнул доллар с его доминирующей позиции, потому что его основой стала сильная экономика ЕС, практически равная американской. После на мировую арену вышел Китай. Набрал обороты и занял приличный сегмент в международной торговле.

- Одновременно с этим США стали использовать свою валюту как инструмент для удовлетворения имперских амбиций, - продолжил Михаил Беляев. - Ситуация с санкционной заморозкой российских золото-валютных резервов (ЗВР) была очень показательной в этом плане для других стран.

Напомним, в начале марта прошлого года Запад принял решение о блокировке части ЗВР нашей страны. Из $643 млрд были заморожены около $300 млрд. Физически мы не могли использовать свои же деньги для погашения задолженностей перед иностранными партнерами. В 2021 году США таким же образом заморозили $7 млрд Афганистана.

- Подобные меры заставили мир насторожиться, - говорит Беляев, - и сделать выводы не в пользу доллара как резервной валюты. Все это лишь усилило отход от расчетов в американских деньгах. Как мы видим, снижение уже составило более 10%.

НЕ СПЕШИТЕ БАКС ХОРОНИТЬ

Михаил Беляев утверждает, что минусов в этой ситуации никаких нет. Есть лишь один жирный плюс. Китай, арабские государства, Латинская Америка и т. д. – многие страны из разных концов мира стараются все меньше использовать доллар, раз его использование связано с серьезными рисками. Отказывается от «зеленого» и Россия. По данным Центробанка, доля «недружественных» валют в расчетах за экспорт России по итогам 2022 года упала до 48% с 87%. А в расчетах за импорт доля доллара и евро снизилась до 46% с 65%.

Однако замены доллару пока нет. По мнению экспертов, ни одна мировая валюта не набрала того влияния и той силы, которая была у США. Поэтому быстро исключить американские деньги из внешнеторгового оборота не получится – на это уйдут десятки лет.

- Чтобы фунт перестал быть лидирующей валютой мира в свое время, понадобилось 30 лет, две мировые войны и отказ от золотого стандарта, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) экономист Антон Табах. - Соответственно, сейчас процесс тоже будет идти, но не так быстро, как это хотелось бы злопыхателям.