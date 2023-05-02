Время бросать камни

Алина Ковалева и Алексей Тимофеев радуются золотым медалям «Nornickel Сurling Cup» 2023. Фото: Пресс-служба Федерации керлинга России

Полуостров Таймыр – суровый край. Даже в конце апреля здесь сугробы высотой в три-четыре человеческих роста. А в город Дудинка, столицу Таймыра, забредают из тундры бурые медведи. Тут даже есть специальный номер телефона, позвонив по которому можно узнать, в каком именно районе видели косолапого. Люди здесь одеваются в национальные костюмы, и верят в таинственных всесильных шаманов.

Морской порт Дудинки. Фото: Денис Вдовин

Добро пожаловать в Дудинку - арктический круглогодичный морской порт, расположенный на правом берегу Енисея, на трассе Северного морского пути. Вид с центральной площади города, от памятника Ленину, на погрузочные краны, пронзающие небо, поражает своей масштабностью. Распознать ширину реки, которую бороздят ледоколы, в апреле просто невозможно – до самого горизонта тут сплошной белый снег. Смотреть вдаль можно до бесконечности. Не мешает даже пронизывающий ветер, о нем просто забываешь, время летит незаметно. А может быть и вовсе останавливается.

Крутим, вертим, все в дом

Именно здесь, в Дудинке, за Северным полярным кругом в седьмой раз прошел «Nornickel Сurling Cup». Соревнования по керлингу традиционно состоялись на ледовой арене «Таймыр». С 23 по 26 апреля здесь соревновались пары – мужчины и женщины из России, Сербии, Казахстана и Белоруссии. Турнир, организованный Федерацией керлинга России при поддержке компании «Норникель», в этом году получился особенно масштабным. В Дудинку в 2023-м приехали сильнейшие керлингисты нашей страны: двукратные чемпионы мира Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, чемпионки Европы Алина Ковалева и Нкеирука Езех, чемпионы России Алексей Тимофеев, Олег Красиков, а также другие мастера «камня и щетки».

Помимо керлинга организаторы привезли в Дудинку и олимпийского чемпиона по лыжам Александра Легкова, который провел для всех желающих мастер-класс. Фото: Пресс-служба Федерации керлинга России

Керлинг (curl – крутить, англ.) зародился в Шотландии в середине 16 века. Этот спорт почти ровесник города Дудинка, которому уже 355 лет. В Россию керлинг пришел в конце 19 века, но настоящую популярность обрел в наше время. Теперь это олимпийский вид с десятками тысяч поклонников по всему миру. И сейчас вы поймете почему.

Играют в керлинг на специальных ледовых площадках, бросая камни из шотландского гранита, которые надо загнать в «дом» - так называются разноцветные концентрические круги на льду. Спортсмены помогают себе щетками, разгоняя или замедляя камни за счет трения об лед. Керлинг – игра и простая, и сложная одновременно, в ней своя тактика, стратегия. А еще это не просто соперничество силы и умов, а настоящие психологические схватки, когда лед буквально плавится от страстей и эмоций.

Любовь и электричество Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого

А что еще нужно болельщикам, чтобы полюбить керлинг? Конечно суперзвезды! Свои, российские! И они у нас есть. Да еще какие! Влюбленные в спорт и друг в друга. Давайте, знакомиться.

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова - двукратные чемпионы мира, заслуженные мастера спорта России, муж и жена. В мире керлинга они очень известны. За красоту и эмоциональность их сравнивают с героями комедийного боевика «Мистер и миссис Смит» о супружеской паре наемных убийц, которых сыграли восхитительные Брэд Пит и Анджелина Джоли.

«Русские мистер и миссис Смит» Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова после долгого перерыва карьере впервые сыграли вместе. Фото: Пресс-служба Федерации керлинга России

- Как вы относитесь, к такой популярности? – спрашиваю у Анастасии и Александра. Мужчина предоставляет возможность отвечать на этот вопрос своей даме, выдерживая многозначительную паузу.

- Ну, хорошо, что с такими красавчиками сравнили, но в целом ни горячо, ни холодно, - с улыбкой говорит Анастасия. - Нас с Сашей спрашивают: вам приятно, что вы как Бонд, как девушка Бонда, как Анджелина Джоли и Брэд Пит? Ну, никак. Гораздо важнее, когда твои профессиональные качества оценивают, нежели какое-то внешнее сходство.

А потом добавляет:

- Наверное, в нас есть харизма, эффектные мы, эмоциональные. Может быть, как сериал люди смотрят за нашей парой.

Анастасия Брызгалова отправляет камень «в дом». Фото: Пресс-служба Федерации керлинга России

Наблюдать за Брызгаловой и Крушельницким на льду действительно увлекательно: перед тем, как совершить бросок они часто спорят и не соглашаются друг с другом. И даже, когда приходят к какому-то общему решению, все равно разряды электричества летают над площадкой. С тех пор, как спортсмены в керлинге по регламенту Федерации цепляют на одежду микрофоны-петлички, видеотрансляции расцвели новыми красками.

- У нас тренер был психолог, который нас разводил по разные стороны, - признается Александр. - Если бы не Василий Николаевич…

- … мы после первого турнира закончили бы выступления свои, - продолжает Анастасия. - Он «электричество перерезал» между нами.

Крушельницкий и Брызгалова знакомы с юности, вместе ездили из родного Санкт-Петербурга на молодежные соревнования. «Все закрутилось в 2012 году. Бегал ко мне с цветами», - вспоминает Анастасия.

- Просто начали встречаться, а когда я понял, что это чувство – любовь, я просто сказал об этом, - добавляет Александр. - Ничего сверхъестественного.

Предложение выйти замуж петербуржец Крушельницкий делал Анастасии в Москве, на Красной площади:

- Ну, у нас были сборы, был выходной, было кольцо. Мы поехали кататься на коньках, и я сделал предложение.

- Да, в декабре, - уточняет Анастасия.

Колорит народов Севера подчеркнул своеобразие «Nornickel Сurling Cup». Фото: Пресс-служба Федерации керлинга России

А свадьба звезд керлинга состоялась 13 июня. Обоих это число не смутило, даже наоборот, они подгадали под него все специально.

- А мы как раз суеверные люди, но в плане 13-го числа. Для нас оно счастливое. Все важные события происходили 13-го – старты соревнований, финалы игр. Чемпионат России, который мы выиграли, начался в этот день, - раскрывает секрет счастливой семейной и спортивной жизни Александр.

- Просто, когда ты знаешь, что для тебя это число какое-то особенное, у тебя все время с ним что-то ассоциируется, - согласна с мужем Анастасия. Оказывается, есть вопросы, в которых они соглашаются друг с другом моментально. Саша играет под 13-м номером, у Анастасии день рождения тоже 13-го, в декабре. Да еще и в фамилии Крушельницкий ровно 13 букв. Исчерпывающая подробность.

Турнир в Дудинке стал первым для Крушельницкого и Брызгаловой после долгой дисквалификации Александра. На Олимпиаде-2018, где ребята выиграли бронзу, произошла странная история, объяснения которой нет до сих пор: у Крушельницкого нашли запрещенное вещество – мельдоний. Причем, в минимальном количестве. Наказание оказалось суровым – четыре года без профессионального спорта. Это испытание Александр и Анастасия выдержали. За это время у них родился ребенок – дочь Виктория. И такое событие стало для обоих главным в жизни.

Напоследок все-таки не могу удержаться, чтобы не спросить: за кем же у них в семье последнее слово?

Анастасия отвечает не задумываясь: «На льду за Сашей. Я предлагаю, какие-то варианты рассматриваю. В семье, наверное, мы решаем вместе, но все равно больше я поддавливаю. Он здесь – на площадке главный, значит, дома - я. Должно же быть какое-то равновесие в этой жизни».

Вот такие они звезды российского керлинга.

Ослепительная Алла Михеева выступила в качестве ведущей церемонии открытия турнира. Фото: Пресс-служба Федерации керлинга России

Хищники на льду. Алина Ковалева и Алексей Тимофеев

Еще одна влюбленная пара – Алина Ковалева и Алексей Тимофеев. Титулов у них поменьше, чем у Брызгаловой и Крушельницкого, но зато теперь есть золото «Nornickel Сurling Cup» 2023. Алина – чемпионка Европы, а Алексей – пятикратный чемпион России. Они тоже знакомы с юности, родились в маленьком городе Сланцы Ленинградской области, а сейчас живут в Санкт-Петербурге.

«Мы начали близко общаться благодаря керлингу, - продолжает Алина. – Только нас сложно назвать романтиками, когда мы на льду. Это больше похоже на каких-то хищников, которые готовы нападать друг на друга». Между Ковалевой и Тимофеевым также летят искры, но они максимально стараются держать страсти в себе: «Любим побубнить друг на друга на площадке, поспорить. Мы, наверное, более спокойные в плане ведения игры. Иногда только кричим во время ответственных бросков», - вновь вступает в разговор Алина.

Любовь придает сил Алине и Алексею и ведет их к успехам в спорте. Фото: Пресс-служба Федерации керлинга России

Алексей добавляет: «Семейным парам играть сложнее. Можно больше сказать партнеру своему, нежели когда играешь с другой партнершей». Иногда дело доходит и до обид. «Ну, мы максимум один день после игр обижаемся друг на друга», - раскрывает секреты взаимоотношений Алина.

А дальше выясняется, что в миксте Ковалева/Тимофеев лидера нет. Даже в совместной жизни, в доме. И они совсем не моют в квартире пол швабрами, оставляя этот навык для игры. За наведение чистоты у них отвечает искусственный разум – робот-пылесос.

Ну, а на статус лидеров микста претендуют оба. «Последнее слово у нас за каждым. Я кидаю свои броски, Алина – свои и сама выбирает, как это ей делать. Так проще играть», - Алексей тщательно подбирает слова, чтобы все точно охарактеризовать.

- Хотите сказать, что за пределами площадки вообще ругаетесь? – на всякий случай еще раз уточняю.

- Бывает, из-за мелочи, настроение у кого-то плохое бывает, еще что-то… Как и у всех семейных пар. А глобальных ссор нет. Остыл, через минуту уже все нормально, - Алина оказывается более отходчивой.

Алина Ковалева и Алексей Тимофеев приближают свою победу. Фото: Пресс-служба Федерации керлинга России

В Дудинке Алина Ковалева в 2023-м выступала на соревнованиях в пятый раз, а Алексей Тимофеев в четвертый. Так что здесь им все знакомо. И арктическое место они считают самым экзотическим из всех, где проходили турниры по керлингу.

- С каждым годом в Дудинке турнир все красочнее, думаешь, ну что еще можно организаторам придумать, все же уже было. Но в этом году такая яркая церемония открытия, с выступлениями фигуристов, цирковых артистов и звездных исполнителей. Нам очень понравилось. И вдвойне приятно, что мы выиграли! Обычно соревнования тут проходят в мае, когда ледоход на Енисее. Зрелище! Огромные голубые льдины выплывают на берег, - эмоционально делится впечатлениями Алина. – Сейчас правда раньше все состоялось, а вот оленей каждый год видим, гладим их на счастье.

Музыкальная группа «Банд’Эрос» покорила любителей керлинга в Дудинке. Фото: Пресс-служба Федерации керлинга России

Олень за 30 тысяч рублей

Олени действительно здесь впечатляют. Рядом с ледовым дворцом «Таймыром» был устроен небольшой этнический парк с тремя чумами и тройкой оленей, запряженных в нарты. Здесь можно узнать о культуре коренных народов Севера. В тундре живут пять этносов: нганасаны, эвенки, энцы, ненцы и долганы. Согласно переписи населения 2021 года, самая распространенная малая народность - ненцы, всего их 45 тысяч человек, а на Таймыре проживают около 3,5 тысяч.

«Я живу в тундре, кочую со стадом в 800 голов, - рассказывает корреспонденту «КП» Зосима, ненец в темных очках и красивой национальной одежде, следящий за тем, чтобы его оленей не растащили на сувениры любители живности. – Олень для ненца – это все. Мы едим оленей, делаем из оленей юрты и одежду, используем оленей как ездовых». По словам Зосимы, средняя стоимость одного оленя – от 30 000 рублей. И тут есть своя градация, влияющая на цену: хоры – быки производители, самки или важенки, приносящие потомство, и хабты – кастрированные быки, те самые востребованные как транспорт, и телята.

Олени ненца Зосимы радовали и детей и взрослых. Фото: Пресс-служба Федерации керлинга России

Получается, что ненцы, которые владеют стадами оленей в несколько сотен особей – миллионеры. Только это тяжелая работа. «Сейчас наступает трудное врем – снег тает, олень проваливается копытами в наст, надо перегонять стадо туда, где есть еда в тундре», - продолжает Зосима. Заодно выясняется, что на малицу – мужской национальный комбинезон, в который одет ненец, требуется 4 шкуры оленя. Для чума – 80 шкур, плюс 40 деревянных жердей, а собирают такое жилище на новом месте менее, чем за час, причем исключительно женщины, у мужчин есть дела поважнее. Главная пища ненца тоже олени, в год один человек съедает примерно 15 особей. Помимо шкур и мяса у оленей особо ценятся рога – у некоторых они тянут на 10 кг, а стоимость 1 кг идет от 1000 рублей. Получается, от оленя в дело идет все. Кстати, ненцы передвигаются по тундре не только на оленях, а еще и на снегоходах, но расплачиваются за них все равно оленями. Вот такая математика.

Выяснив финансовую составляющую, перехожу к духовной. Аккуратно интересуюсь у ненца про шаманов. Много ли их осталось в этих местах. Зосима снимает очки и внимательно смотрит на меня: глаза в глаза. И неожиданно произносит: «А ты в ютубе посмотри. Там много интересного можно найти».

- Хотелось бы лично познакомиться. И с таким, чтобы мысли читал и жил вечно, - скрывать свои намерения я не собираюсь.

- С этим сложнее. Прадед у меня был шаман, - Зосима, кажется, понял, к чему я его веду. – Он будущее предсказывал.

- И как сбылось?

- Никто уже не помнит. Все слишком быстро меняется, - неожиданный просвет в беседе вновь погружает мои поиски в туман.

Шаман Тубяку Костеркин, который живет вечно

Однако Зосима советует посетить местный краеведческий музей. Сам он там не был, но убежден, что-то шаманское в этом помещении до сих существует. Попрощавшись с находчивым ненцем, отправляюсь туда, куда он меня послал – на улицу Советская дом 30. И это оказывается очень познавательно. Экскурсовод Светлана за час рассказывает мне все 45 миллионов лет истории края. В богатой коллекции Таймырского музея звезда экспозиции мамонт Женя, которого нашел в районе мыса Сопочная Карга в 2012 году мальчик, подаривший находке свое имя. Мамонта потом аккуратно откопали археологи и теперь на чучело и скелет можно смотреть и удивляться хоть каждый день – если не жалко 250 рублей, столько стоит входной билет.

Мамонты обитали на территории Таймыра 40-45 тысяч лет назад. Фото: Денис Вдовин

Но меня интересует шаманство. Человек всегда тянется к неизведанному. И вскоре я стою перед стеклянной витриной, за которой скрывается… костюм последнего древнего нганасанского шамана Тубяку Дюходовича Нгамтусуо или просто Тубяку Костеркина. Великий шаман родился в 1921 году, был третьим ребенком в семье и получил свой статус и умения по наследству или потому, что его выбрали духи. То, чем занимался Тубяку (в переводе на русский это слово означает «пуговица» - из-за родинки на груди шамана) называется камлание – общение с Другими. Жил Костеркин непросто, в колхоз не вступал, кочевал по тундре. И попал в тюрьму – за свою непростую работу (лечение и поиск утерянных предметов, удачу в охоте и прочее, о чем надо было договаривать приватно) брал плату оленями, что в советское время, мягко говоря, не приветствовалось. Сам Тубяку утверждал, что он просто посредник между мирами, который помогает находить ответы. Для этого Костеркин погружался в состояние транса, а чтобы вернуться приковывал себя цепью – этот атрибут камлания в экспозиции тоже присутствует.

Свое шаманское одеяние Тубяку Костеркин принес в Дудинский музей лично, в 1982 году, когда его сын-комсомолец отказался перенимать мистическое знание отца, а жена Балаку скончалась. Условий у Тубяку было два. Первое - посетителям музея нельзя фотографировать костюм, о чем напоминает картинка с перечеркнутым фотоаппаратом под витриной. Второе – иногда наведываться в музей, надевать костюм, оставаясь на ночь в помещении в одиночестве. Последнее правило действовало до 1989 года, когда Тубяку ушел из жизни в результате несчастного случая – как именно никто не признается.

Я долго стоял перед костюмом Костеркина пока не почувствовал покалывание во всем теле, сменившееся паническим ужасом. Но стоило сделать пару шагов от витрины в сторону, как неприятные ощущения моментально исчезли. Экскурсовод Светлана заметила мой дискомфорт, подчеркнув, что одеяние до сих пор излучает энергию. Все-таки, в нем Тубяку посещал все три мира вселенной: верхний с добрыми духами (нгоу), средний – наш, человеческий, да еще и нижний, подземный, где обитают умершие и злые духи (баруси). Без остаточных явлений на костюме точно не обошлось. Отсюда и последствия от фото непредсказуемы. И Костеркин все предусмотрел.

Видео с танцем последнего шамана нганасан, демонстрируется тут же на экране (Тубяку Дюходович выступал на Международном фольклорном фестивале в Москве в 1988 году), на нем человек в этом самом костюме (с витрины), с повязкой на глазах, бьет в бубен и издает гортанное пение… Получается, нганасанский шаман живет вечно.

Вот в таких редких местах можно побывать благодаря керлингу.

Победители «Nornickel Сurling Cup» 2023

1. Алина Ковалева/Алексей Тимофеев

2. Елизавета Трухина/Николай Лысаков

3. Анастасия Брызгалова/Александр Крушельницкий